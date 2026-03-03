BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? | 3 Mart 2026 Salı TV Yayın Akışı

Televizyon izleyicilerinin en çok merak ettiği sorulardan biri yine gündemde: Bu akşam hangi diziler var? 3 Mart 2026 Salı günü ekranlara gelecek yapımlar ve TV yayın akışı netleşti. ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, Now TV, TV8 ve diğer kanallarda bu akşam izleyicileri hangi diziler bekliyor? İşte bugünkü diziler ve saatleri ile detaylı 3 Mart 2026 Salı TV yayın akışı.

NOW TV YAYIN AKIŞI – 3 MART 2026 SALI

20.00 – Kıskanmak (Yeni Bölüm)

00.00 – Yeraltı (Alt Yazılı)

02.45 – Şevkat Yerimdar (Alt Yazılı)

04.15 – Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri (Canlı)

06.30 – Karagül

Now TV'de bugün hangi diziler var sorusunun yanıtı akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle ekrana gelen Kıskanmak oluyor.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20:00 – Güldür Güldür Show (Tekrar)

00:45 – Bekir Köse ile Ramazan Geceleri (Canlı)

02:45 – Veliaht (Tekrar – Alt Yazılı)

05:00 – Bahar (Tekrar)

Show TV'de bugün hangi diziler var sorusunu soran izleyiciler için gece saatlerinde Veliaht ve sabah kuşağında Bahar tekrar bölümleri ekranda.

ATV YAYIN AKIŞI – SALI GÜNÜ ATV'DE HANGİ DİZİLER VAR?

20:00 – A.B.İ. (8. Bölüm)

00:20 – Aynı Yağmur Altında (4. Bölüm)

02:45 – Hz. Muhammed: Allah’ın Elçisi / Yabancı Sinema

03:45 – Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

ATV'de bugün hangi diziler var diyenler için prime time’da A.B.İ. yeni bölümüyle izleyici karşısında.

STAR TV YAYIN AKIŞI

20:00 – Sevdiğim Sensin (Yerli Dizi – Tekrar)

02:00 – Sefirin Kızı (Yerli Dizi – Tekrar)

05:00 – Aramızda Kalsın (Yerli Dizi – Tekrar)

Star TV'de bugün hangi diziler var sorusunun yanıtı akşam saat 20.00’de Sevdiğim Sensin ile başlıyor.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

20.00 – Mehmed: Fetihler Sultanı

23.55 – Vefa Sultan

01.25 – Gönül Dağı

02.40 – Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması (Tekrar)

04.40 – Sahur Bereketi (Canlı)

06.10 – Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

TRT 1 ekranlarında bu akşam tarihi yapım Mehmed: Fetihler Sultanı izleyiciyle buluşuyor.

TV8 YAYIN AKIŞI

20:00 – Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 (Yeni Bölüm)

00:15 – Survivor Ekstra (Canlı)

01:30 – Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular Ramazan (Yeni Bölüm)

02:45 – Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın

04:15 – Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

KANAL D YAYIN AKIŞI

20:00 – Eşref Rüya

23:15 – Arka Sokaklar (Tekrar)

02:00 – Beyaz'la Joker (Tekrar)

04:15 – M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti (Canlı)

Bu akşamki diziler arasında Kanal D’de saat 20.00’de Eşref Rüya yer alıyor.

Bu akşam hangi diziler var?

3 Mart 2026 Salı akşamı Kıskanmak, A.B.İ., Mehmed: Fetihler Sultanı, Eşref Rüya ve Sevdiğim Sensin ekranlarda olacak.

Star TV'de bugün hangi diziler var?

Sevdiğim Sensin, Sefirin Kızı ve Aramızda Kalsın tekrar bölümleri yayınlanıyor.

ATV'de bugün hangi diziler var?

A.B.İ. yeni bölümüyle saat 20.00’de ekrana geliyor.

Show TV'de bugün hangi diziler var?

Veliaht ve Bahar tekrar bölümleri yayınlanıyor.

Now TV'de bugün hangi diziler var?

Kıskanmak yeni bölümüyle saat 20.00’de izleyici karşısında.

Bugün hangi diziler var 3 Mart 2026? sorusunun yanıtı netleşti. Salı akşamı televizyon ekranlarında hem yeni bölümler hem de tekrar diziler izleyicilerle buluşuyor. Bu akşamki diziler ve detaylı yayın akışı sayesinde favori yapımınızı kaçırmadan plan yapabilirsiniz.