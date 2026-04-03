BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? | 3 Nisan 2026 Cuma TV Yayın Akışı

Bu akşam merak edilen birçok dizi yeni bölümleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Peki bu akşam hangi diziler var? 3 Nisan 2026 Cuma gününe ait güncel TV Yayın Akışı listesi haberimizde.

  • Giriş: 03.04.2026 16:53
Televizyon karşısına geçmeden önce “Bu akşam hangi diziler var?”, “Bugün hangi diziler var 3 Nisan 2026?” ve “Cuma günü hangi diziler var?” sorularının yanıtını arayan izleyiciler için 3 Nisan 2026 Cuma TV yayın akışı netleşti. Bu akşam ulusal kanallarda hem yeni bölüm diziler hem tekrar bölümleri hem de film ve program seçenekleri ekranlara geliyor.

Özellikle TRT 1, Show TV, NOW TV, Kanal D, ATV, Star TV ve TV8 yayın akışında öne çıkan yapımlar, izleyicilerin kanal tercihini doğrudan etkiliyor. “Star TV'de bugün hangi diziler var?”, “ATV'de bugün hangi diziler var?”, “Show TV'de bugün hangi diziler var?”, “Now TV'de bugün hangi diziler var?” ve “Bugünkü diziler ve saatleri” gibi en çok merak edilen soruların yanıtları da bu içerikte yer alıyor.

3 NİSAN 2026 CUMA AKŞAMI HANGİ DİZİLER VAR?

3 Nisan 2026 Cuma akşamı televizyon ekranlarında öne çıkan diziler arasında Taşacak Bu Deniz, Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar ve Çirkin yer alıyor. Bunun yanında gece saatlerinde tekrar bölümleriyle ekrana gelen birçok dizi de yayın akışında bulunuyor.

Bu akşam bazı kanallarda film ve program ağırlıklı bir akış dikkat çekerken, bazı kanallarda ise diziler ana kuşağın merkezinde yer alıyor. Bu nedenle “Bu akşamki diziler” ve “Bugün hangi diziler var yeni bölüm” aramalarını yapan izleyiciler için kanal kanal liste büyük önem taşıyor.

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? 3 NİSAN 2026 CUMA KANAL KANAL YAYIN AKIŞI

TRT 1 yayın akışı

SaatProgramTür
20.00Taşacak Bu DenizDizi
00.15Cennetin ÇocuklarıTekrar
02.30Benim Adım MelekTekrar

Taşacak Bu Deniz, Karadeniz’in hırçın doğasında aşk ile nefretin, geçmiş ile kaderin iç içe geçtiği tutkulu bir hikâyeyi anlatıyor. Gece kuşağında ise Cennetin Çocukları ve Benim Adım Melek tekrar bölümleriyle ekrana geliyor.

Show TV yayın akışı

SaatProgramTür
20.00Kızılcık ŞerbetiYeni Bölüm
00.15Gece HattıCanlı
01.15Öldür Beni SevgilimFilm
03.00Kızılcık ŞerbetiTekrar

Show TV’de bugün hangi diziler var? sorusunun en dikkat çeken yanıtı Kızılcık Şerbeti yeni bölüm oluyor. Dizinin gece saatlerinde tekrar bölümü de ekrana geliyor.

NOW TV yayın akışı

SaatProgramTür
20.00Bursa BülbülüFilm
22.30YeraltıDizi
01.15KıskanmakDizi
04.15Yasak ElmaAlt Yazılı
06.15KaragülDizi

Now TV’de bugün hangi diziler var? sorusunu soran izleyiciler için gece akışında Yeraltı, Kıskanmak, Yasak Elma ve Karagül öne çıkıyor. Ana kuşakta ise Bursa Bülbülü filmi yer alıyor.

Kanal D yayın akışı

SaatProgramTür
20.00Arka SokaklarYeni Bölüm
00.15Eşref RüyaTekrar
02.30Gelinim MutfaktaTekrar
05.00Zalim İstanbulTekrar

Kanal D’de bugün hangi diziler var? sorusunun yanıtı, bu akşam için en net şekilde Arka Sokaklar yeni bölüm olarak öne çıkıyor. Kanalın yayın akışında ayrıca Eşref Rüya tekrar bölümü de bulunuyor.

Ayrıca ekranda Arka Sokaklar 744. Bölüm Fragmanı için “Ekipteki herkes açığa alındı!” ifadesi de yer alıyor.

ATV yayın akışı

SaatProgramTür
20.00Gölge AvıTV'de İlk / Yabancı Sinema
22.50DirilişYabancı Sinema
01.40Çakallarla Dans 3: Sıfır SıkıntıYerli Sinema
03.15Gözleri KaraDenizDizi
05.30Aile SaadetiProgram

ATV’de bugün hangi diziler var? sorusuna bakıldığında, kanalın ana kuşakta film ağırlıklı bir akış sunduğu görülüyor. Gece saatlerinde ise Gözleri KaraDeniz dizisi ekrana geliyor.

Star TV yayın akışı

SaatProgramTür
20.00ÇirkinYerli Dizi - Tekrar
02.00Sefirin KızıYerli Dizi - Tekrar
04.30Dürüye'nin GüğümleriYerli Dizi - Tekrar

Star TV’de bugün hangi diziler var? sorusunun yanıtında Çirkin öne çıkıyor. Kanalın gece kuşağında ise Sefirin Kızı ve Dürüye'nin Güğümleri tekrar bölümleri bulunuyor.

TV8 yayın akışı

SaatProgramTür
20.00Ada GünlüğüYeni Bölüm / Program
00.15Caner Taslaman İle Aklımdaki SorularYeni Bölüm / Program
01.30Zuhal Topal'la YemekteyizYarışma
03.30Gel KonuşalımProgram
05.30TuzakProgram

TV’de bugün hangi diziler var? sorusunu kanal bazında yanıtlamak gerekirse, TV8 tarafında bu akşam daha çok program ve yarışma içerikleri öne çıkıyor. Ana kuşakta Ada Günlüğü yeni bölümüyle ekrana geliyor.

BU AKŞAMKİ DİZİLER VE SAATLERİ

KanalSaatYapımDurum
TRT 120.00Taşacak Bu DenizDizi
Show TV20.00Kızılcık ŞerbetiYeni Bölüm
NOW TV22.30YeraltıDizi
NOW TV01.15KıskanmakDizi
NOW TV04.15Yasak ElmaAlt Yazılı
NOW TV06.15KaragülDizi
Kanal D20.00Arka SokaklarYeni Bölüm
Kanal D00.15Eşref RüyaTekrar
ATV03.15Gözleri KaraDenizDizi
Star TV20.00ÇirkinTekrar
Star TV02.00Sefirin KızıTekrar
Star TV04.30Dürüye'nin GüğümleriTekrar

3 NİSAN 2026 CUMA AKŞAMI ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR

Bu akşam dizi izlemek isteyenler için en güçlü ana kuşak seçenekleri arasında TRT 1’de Taşacak Bu Deniz, Show TV’de Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ve Kanal D’de Arka Sokaklar yeni bölüm yer alıyor. Star TV tarafında ise Çirkin tekrar bölümü ekrana geliyor.

Film tercih eden izleyiciler için NOW TV’de Bursa Bülbülü, ATV’de ise Gölge Avı, Diriliş ve gece kuşağında Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı bulunuyor. Böylece 3 Nisan 2026 Cuma TV yayın akışı, dizi ve film seçeneklerini aynı akşam içinde bir araya getiriyor.

Bu akşam hangi diziler var? sorusunun 3 Nisan 2026 Cuma gününe ait yanıtı, kanal bazında oldukça zengin bir tablo ortaya koyuyor. Ana kuşakta Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar ve Taşacak Bu Deniz dikkat çekerken, gece kuşağında da birçok tekrar dizi bölümü ekrana geliyor. Film ve program seçenekleriyle birlikte bakıldığında, 3 Nisan 2026 Cuma TV yayın akışı her izleyici profiline hitap eden bir içerik çeşitliliği sunuyor.

