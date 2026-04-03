BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? | 3 Nisan 2026 Cuma TV Yayın Akışı

3 Nisan 2026 Cuma TV yayın akışı netleşti. Bu akşam ulusal kanallarda hem yeni bölüm diziler hem tekrar bölümleri hem de film ve program seçenekleri ekranlara geliyor.

3 NİSAN 2026 CUMA AKŞAMI HANGİ DİZİLER VAR?

3 Nisan 2026 Cuma akşamı televizyon ekranlarında öne çıkan diziler arasında Taşacak Bu Deniz, Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar ve Çirkin yer alıyor. Bunun yanında gece saatlerinde tekrar bölümleriyle ekrana gelen birçok dizi de yayın akışında bulunuyor.

Bu akşam bazı kanallarda film ve program ağırlıklı bir akış dikkat çekerken, bazı kanallarda ise diziler ana kuşağın merkezinde yer alıyor.

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? 3 NİSAN 2026 CUMA KANAL KANAL YAYIN AKIŞI

TRT 1 yayın akışı

Saat Program Tür 20.00 Taşacak Bu Deniz Dizi 00.15 Cennetin Çocukları Tekrar 02.30 Benim Adım Melek Tekrar

Taşacak Bu Deniz, Karadeniz’in hırçın doğasında aşk ile nefretin, geçmiş ile kaderin iç içe geçtiği tutkulu bir hikâyeyi anlatıyor. Gece kuşağında ise Cennetin Çocukları ve Benim Adım Melek tekrar bölümleriyle ekrana geliyor.

Show TV yayın akışı

Saat Program Tür 20.00 Kızılcık Şerbeti Yeni Bölüm 00.15 Gece Hattı Canlı 01.15 Öldür Beni Sevgilim Film 03.00 Kızılcık Şerbeti Tekrar

Show TV’de bugün hangi diziler var? sorusunun en dikkat çeken yanıtı Kızılcık Şerbeti yeni bölüm oluyor. Dizinin gece saatlerinde tekrar bölümü de ekrana geliyor.

NOW TV yayın akışı

Saat Program Tür 20.00 Bursa Bülbülü Film 22.30 Yeraltı Dizi 01.15 Kıskanmak Dizi 04.15 Yasak Elma Alt Yazılı 06.15 Karagül Dizi

Now TV’de bugün hangi diziler var? sorusunu soran izleyiciler için gece akışında Yeraltı, Kıskanmak, Yasak Elma ve Karagül öne çıkıyor. Ana kuşakta ise Bursa Bülbülü filmi yer alıyor.

Kanal D yayın akışı

Saat Program Tür 20.00 Arka Sokaklar Yeni Bölüm 00.15 Eşref Rüya Tekrar 02.30 Gelinim Mutfakta Tekrar 05.00 Zalim İstanbul Tekrar

Kanal D’de bugün hangi diziler var? sorusunun yanıtı, bu akşam için en net şekilde Arka Sokaklar yeni bölüm olarak öne çıkıyor. Kanalın yayın akışında ayrıca Eşref Rüya tekrar bölümü de bulunuyor.

Ayrıca ekranda Arka Sokaklar 744. Bölüm Fragmanı için “Ekipteki herkes açığa alındı!” ifadesi de yer alıyor.

ATV yayın akışı

Saat Program Tür 20.00 Gölge Avı TV'de İlk / Yabancı Sinema 22.50 Diriliş Yabancı Sinema 01.40 Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı Yerli Sinema 03.15 Gözleri KaraDeniz Dizi 05.30 Aile Saadeti Program

ATV’de bugün hangi diziler var? sorusuna bakıldığında, kanalın ana kuşakta film ağırlıklı bir akış sunduğu görülüyor. Gece saatlerinde ise Gözleri KaraDeniz dizisi ekrana geliyor.

Star TV yayın akışı

Saat Program Tür 20.00 Çirkin Yerli Dizi - Tekrar 02.00 Sefirin Kızı Yerli Dizi - Tekrar 04.30 Dürüye'nin Güğümleri Yerli Dizi - Tekrar

Star TV’de bugün hangi diziler var? sorusunun yanıtında Çirkin öne çıkıyor. Kanalın gece kuşağında ise Sefirin Kızı ve Dürüye'nin Güğümleri tekrar bölümleri bulunuyor.

TV8 yayın akışı

Saat Program Tür 20.00 Ada Günlüğü Yeni Bölüm / Program 00.15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular Yeni Bölüm / Program 01.30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yarışma 03.30 Gel Konuşalım Program 05.30 Tuzak Program

TV’de bugün hangi diziler var? sorusunu kanal bazında yanıtlamak gerekirse, TV8 tarafında bu akşam daha çok program ve yarışma içerikleri öne çıkıyor. Ana kuşakta Ada Günlüğü yeni bölümüyle ekrana geliyor.

BU AKŞAMKİ DİZİLER VE SAATLERİ

3 NİSAN 2026 CUMA AKŞAMI ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR

