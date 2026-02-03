BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? | 3 Şubat 2026 Salı TV Yayın Akışı

Televizyon izleyicileri için bu akşam hangi diziler var sorusu yine gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Bugün hangi diziler var 3 Şubat 2026 Salı günü merak edilirken, ulusal kanalların güncel yayın akışı netleşti. Salı akşamı ekrana gelecek diziler, tekrar bölümler ve yarışma programları izleyicilere farklı alternatifler sunuyor.

AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? 3 ŞUBAT 2026 SALI

Bugün hangi diziler var Salı akşamı sorusunun yanıtı kanallara göre değişiyor. ATV, NOW, TRT 1, Kanal D, Show TV, Star TV ve TV8 ekranlarında dizi, film ve yarışma ağırlıklı bir yayın akışı bulunuyor.

ATV YAYIN AKIŞI – BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

ATV'de bugün hangi diziler var diye soranlar için akşam saatlerinde dizi ve sinema filmi öne çıkıyor. Saat 20.00’de A.B.İ. dizisinin 4. bölümü ekranlara geliyor. Gece kuşağında ise yerli sinema filmi Bağlılık Aslı izleyiciyle buluşuyor.

NOW TV YAYIN AKIŞI – BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Now TV'de bugün hangi diziler var sorusunun yanıtı özellikle dizi izleyicileri için dikkat çekici. Saat 20.00’de Kıskanmak dizisi yeni bölümüyle ekrana geliyor. Gece kuşağında ise Yeraltı ve Yasak Elma tekrar bölümleriyle yayınlanıyor.

TRT 1 YAYIN AKIŞI – BUGÜNKÜ DİZİLER VE SAATLERİ

Bugünkü diziler ve saatleri TRT 1 ekranlarında tarihi yapımlarla şekilleniyor. Saat 20.00’de Mehmed: Fetihler Sultanı izleyici karşısına çıkıyor. Gece saatlerinde Vefa Sultan ve Kara Ağaç Destanı yayınlanıyor.

KANAL D YAYIN AKIŞI – BU AKŞAMKİ DİZİLER

Kanal D'de bugün hangi diziler var sorusuna yanıt olarak, akşam kuşağında tekrar bölümler öne çıkıyor. Saat 20.00’de İnci Taneleri, ardından Eşref Rüya ve gece kuşağında Poyraz Karayel izleyiciyle buluşuyor.

SHOW TV YAYIN AKIŞI – BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Show TV'de bugün hangi diziler var diyenler için eğlence ve dizi tekrarları ön planda. Saat 20.00’de Güldür Güldür Show ekranlara gelirken, gece kuşağında Kızılcık Şerbeti tekrar bölümüyle yayınlanıyor.

STAR TV YAYIN AKIŞI – SALI GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Star TV'de bugün hangi diziler var sorusunun yanıtı film ağırlıklı bir akışla geliyor. Saat 20.00’de yerli film Kibar Feyzo, ardından Charlie'nin Melekleri izleyiciyle buluşuyor.

TV8 YAYIN AKIŞI – BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

TV8 ekranlarında dizi yerine yarışma programları dikkat çekiyor. Bugün hangi diziler var yeni bölüm sorusuna alternatif olarak, saat 20.00’de Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 yeni bölümüyle yayınlanıyor.

Bugün TV’de hangi diziler var?

3 Şubat 2026 Salı günü NOW’da Kıskanmak yeni bölümüyle, TRT 1’de Mehmed: Fetihler Sultanı yayınlanıyor. Diğer kanallarda ise ağırlıklı olarak tekrar diziler ve filmler yer alıyor.

Bu akşamki diziler arasında yeni bölüm hangisi?

Salı akşamı yeni bölüm olarak öne çıkan yapımlar Kıskanmak ve Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 oluyor.

Bugün diziler saat kaçta başlıyor?

Akşam kuşağındaki diziler ve programlar genel olarak saat 20.00 itibarıyla başlıyor.

