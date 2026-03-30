BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? | 30 Mart 2026 Pazartesi TV Yayın Akışı

Televizyon izleyicilerinin en sık araştırdığı başlıklar arasında “Akşam hangi diziler var?”, “Bugün hangi diziler var 30 Mart 2026?”, “Bugün hangi diziler var Pazartesi” ve “Bu akşamki diziler” soruları öne çıkıyor. 30 Mart 2026 Pazartesi TV yayın akışı içinde hem yeni bölümler hem tekrar yapımlar hem de yarışma ve programlar dikkat çekiyor. Özellikle Star TV’de bugün hangi diziler var, ATV’de bugün hangi diziler var, Show TV’de bugün hangi diziler var ve Now TV’de bugün hangi diziler var sorularının yanıtı, izleyicilerin akşam planını belirliyor.

Bu akşam ekranlarda TRT 1, ATV, Kanal D, Star TV, Now TV, Show TV ve TV8’de farklı içerikler yer alıyor. Diziler, yarışmalar, tekrar bölümleri ve gece kuşağı yapımlarıyla birlikte bugünkü diziler ve saatleri netleşmiş durumda. İşte 30 Mart 2026 Pazartesi günü kanallara göre eksiksiz TV yayın akışı.

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR 30 MART 2026?

30 Mart 2026 Pazartesi akşamı ekranlarda öne çıkan diziler arasında Cennetin Çocukları, Uzak Şehir, Çirkin, Halef: Köklerin Çağrısı, Kıskanmak, Doktor: Başka Hayatta ve gece kuşaklarında yayınlanan tekrar diziler yer alıyor. Bunun yanında yarışma ve eğlence programları da yayın akışında önemli bir yer tutuyor.

30 MART 2026 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI

TRT 1 yayın akışı

Saat Program Detay 20.00 Cennetin Çocukları Karanlık geçmişini geride bırakan İskender, Doktor Gönül'ün yardımıyla şirin bir Ege kasabası olan Arafköy'de yeni bir hayata adım atar. 01.35 Seksenler (Tekrar) Seksenli yıllarda İstanbul’un küçük bir mahallesinde yaşayan insanların hikâyesi. Her sahnesiyle tam bir dönem dizisi... Hem nostaljik, hem enerjik, hem de çok komik. 03.15 Benim Adım Melek (Tekrar) Benim Adım Melek, Melek’in ailesi ve çocuklarıyla hayatını yeni baştan inşa etmesini konu alıyor.

ATV yayın akışı

Saat Program Detay 20:00 Kim Milyoner Olmak İster? 1224. Bölüm 00:20 A.B.İ. 11. Bölüm 03:30 Gözleri KaraDeniz Dizi 05:40 Aile Saadeti Dizi

Kanal D yayın akışı

Saat Program Detay 20:00 Uzak Şehir Yeni Bölüm 00:15 The Traitors Türkiye Tekrar 03:00 Gelinim Mutfakta Tekrar 05:00 Zalim İstanbul Tekrar

Star TV yayın akışı

Saat Program Detay 20:00 Çirkin Yerli Dizi - Tekrar 02:00 Sefirin Kızı Yerli Dizi - Tekrar 04:30 Aramızda Kalsın Yerli Dizi - Tekrar

Now TV yayın akışı

Saat Program Detay 20.00 Halef: Köklerin Çağrısı Alt Yazılı 23.30 Kıskanmak Alt Yazılı 02.30 Doktor: Başka Hayatta Dizi 05.00 Yasak Elma Alt Yazılı 06.00 Karagül Dizi

Show TV yayın akışı

Saat Program Detay 20:00 Güldür Güldür Show Tekrar 23:45 Gece Hattı Canlı 00:30 Kızılcık Şerbeti Tekrar 03:00 Resimdeki Sevgili Program

TV8 yayın akışı

Saat Program Detay 20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 Yeni Bölüm / Yarışma 00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yarışma 02:30 Gel Konuşalım Program 04:30 Oynat Bakalım Program 05:30 Tuzak Dizi

30 Mart 2026 Pazartesi TV yayın akışı, dizi ve program çeşitliliği açısından izleyicilere oldukça geniş bir seçenek sunuyor. TRT 1, ATV, Kanal D, Star TV, Now TV, Show TV ve TV8 ekranlarında farklı türlerde yapımlar yer alırken, özellikle “Bu akşam hangi diziler var?”, “Bugün hangi diziler var Pazartesi” ve “Bugünkü diziler ve saatleri” sorularının yanıtı netleşmiş oluyor. Akşam kuşağında güçlü yapımlar, gece kuşağında ise tekrar diziler ve yarışmalar ekran başındaki izleyicilere yoğun bir televizyon günü vadediyor.