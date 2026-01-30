BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? | 30 Ocak 2026 Cuma TV Yayın Akışı

Televizyon izleyicileri için haftanın en çok merak edilen sorularından biri yine gündemde: Bu akşam hangi diziler var? 30 Ocak 2026 Cuma günü ekranlara gelecek yapımlar netleşirken, “Bugün hangi diziler var?”, “TV’de bugün hangi diziler var?” ve “Bu akşamki diziler hangileri?” konuları öne çıkıyor.

AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? | 30 OCAK 2026 CUMA

Cuma akşamı hem yeni bölümler hem de sevilen dizilerin tekrarlarıyla izleyicilere geniş bir içerik seçeneği sunuyor. Ulusal kanalların yayın akışında drama, tarih, polisiye ve eğlence programları dikkat çekiyor.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

TRT 1 ekranlarında Cuma akşamı dramatik ve tarihi yapımlar öne çıkıyor. Saat 20.00’de yayınlanan Taşacak Bu Deniz, Karadeniz’in sert doğasında geçen tutkulu hikâyesiyle izleyiciyle buluşuyor.

20.00 – Taşacak Bu Deniz (Yeni Bölüm)

00.15 – Vefa Sultan

02.30 – Kara Ağaç Destanı

SHOW TV’DE BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Show TV’de Cuma akşamının öne çıkan yapımı, yeni bölümüyle ekranlara gelen Kızılcık Şerbeti oluyor. Dizi sonrası gece kuşağında tekrar bölümler izleyiciyle buluşuyor.

20.00 – Kızılcık Şerbeti (Yeni Bölüm)

00.15 – Veliaht (Tekrar)

02.45 – Rüya Gibi (Tekrar)

04.45 – Kızılcık Şerbeti (Tekrar)

NOW TV YAYIN AKIŞI

NOW TV ekranlarında akşam saatlerinde Yeraltı dizisi yer alırken, gece kuşağında farklı yapımlar izleyiciyle buluşuyor. “Now TV’de bugün hangi diziler var?” sorusunun yanıtı da bu yayın akışıyla netleşiyor.

20.00 – Yeraltı

23.00 – Kıskanmak

02.00 – Yeraltı

04.30 – Yasak Elma

06.00 – Son Yaz

ATV’DE BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

ATV ekranlarında Cuma akşamı dizi ve yerli sinema filmleri ön planda. Saat 20.00’de A.B.İ. yayınlanıyor.

20.00 – A.B.İ.

23.20 – Ay Lav Yu Tuu (Yerli Sinema)

01.30 – Aşk Sana Benzer (Yerli Sinema)

03.30 – Bir Gece Masalı

05.30 – Aldatmak

KANAL D YAYIN AKIŞI

Kanal D’de Cuma akşamı uzun soluklu dizi Arka Sokaklar, yeni bölümüyle ekranlara geliyor. “Bugün hangi diziler var yeni bölüm?” sorusunun önemli yanıtlarından biri de bu yapım.

20.00 – Arka Sokaklar (Yeni Bölüm)

00.15 – İnci Taneleri (Tekrar)

02.45 – Poyraz Karayel (Tekrar)

04.30 – Üç Kız Kardeş (Tekrar)

STAR TV’DE BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Star TV’de Cuma akşamı yerli sinema ağırlıklı bir yayın akışı dikkat çekiyor. Erken saatlerde başlayan filmler gece kuşağında dizilerle devam ediyor.

20.00 – Erkek Güzeli Sefil Bilo (Yerli Film)

21.30 – Tatlım Tatlım (Yerli Film)

23.30 – Tatlım Tatlım (Yerli Film)

01.30 – Aramızda Kalsın (Tekrar)

03.30 – Kaderimin Oyunu (Tekrar)

05.30 – Erkenci Kuş (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

TV8’de Cuma akşamı eğlence ve sohbet programları ön plana çıkıyor. Saat 20.00’de O Ses Türkiye izleyiciyle buluşuyor.

20.00 – O Ses Türkiye

00.15 – Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular

01.30 – Zuhal Topal’la Yemekteyiz

03.30 – Gel Konuşalım

Bu akşam hangi diziler var?

Bu akşam Arka Sokaklar, Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz ve Yeraltı dizileri ekranlarda yer alıyor.

Bugün hangi diziler var 30 Ocak 2026?

30 Ocak 2026 Cuma günü ulusal kanallarda yeni bölümler ve tekrar diziler yayınlanıyor.

TV’de bugün hangi diziler var?

TRT 1, Kanal D, Show TV, NOW TV ve ATV ekranlarında farklı türlerde diziler izleyiciyle buluşuyor.

30 Ocak 2026 Cuma akşamı televizyon ekranlarında drama, tarih ve polisiye türünde birçok yapım izleyicileri bekliyor. “Bugünkü diziler ve saatleri”ni merak edenler için yayın akışı, Cuma akşamını evde geçirmek isteyenlere geniş bir alternatif sunuyor.