BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? | 31 Mart 2026 Salı TV Yayın Akışı

Televizyon izleyicilerinin bugün en çok araştırdığı başlıkların başında “Akşam hangi diziler var?”, “Bugün hangi diziler var 31 Mart 2026?”, “Bugün hangi diziler var Salı” ve “Bu akşamki diziler” soruları geliyor. 31 Mart 2026 Salı TV yayın akışı içinde diziler, canlı spor yayınları, tekrar bölümleri, filmler ve yarışmalar dikkat çekiyor. Özellikle Star TV’de bugün hangi diziler var, ATV’de bugün hangi diziler var, Show TV’de bugün hangi diziler var ve Now TV’de bugün hangi diziler var sorularının yanıtı merak ediliyor.

Bu akşam ekranlarda TV8, NOW, Show TV, ATV, Kanal D, Star TV ve TRT 1’de farklı türlerde yapımlar yer alıyor. Dizi izlemek isteyenler kadar canlı maç ve spor programı takip edenler için de yoğun bir yayın akışı bulunuyor. İşte bugünkü diziler ve saatleri ile 31 Mart 2026 Salı TV yayın akışı.

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR 31 MART 2026?

31 Mart 2026 Salı günü ekranlarda öne çıkan diziler arasında Mehmed: Fetihler Sultanı, A.B.İ., Güller ve Günahlar, Çirkin, Kıskanmak, Yeraltı, Şevkat Yerimdar, Tuzak, Cennetin Çocukları, Seksenler, Benim Adım Melek, Sefirin Kızı ve Aramızda Kalsın yer alıyor. Bunun yanında TV8 ekranlarında canlı milli maç yayını da bulunuyor.

31 MART 2026 SALI TV YAYIN AKIŞI

TV8 yayın akışı

Saat Program Tür 18:45 Milli Maça Doğru / Canlı Spor 21:45 Kosova - Türkiye / Canlı Spor 00:15 Milli Maçın Ardından / Canlı Program 01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yarışma 03:30 Gel Konuşalım Program 05:30 Tuzak Dizi

NOW TV yayın akışı

Saat Program Detay 20.00 Kıskanmak Tekrar / Alt Yazılı 23.15 Yeraltı Alt Yazılı 02.00 Şevkat Yerimdar Alt Yazılı 04.15 Yasak Elma Canlı 06.15 Karagül Dizi

Show TV yayın akışı

Saat Program Detay 20:00 Deliha Film 22:15 Dedemin Fişi Film 00:15 Gece Hattı Canlı 01:15 Deliha Film 03:00 Dedemin Fişi Film 04:30 Gelin Evi Tekrar

ATV yayın akışı

Saat Program Detay 20:00 A.B.İ. Tekrar / 11. Bölüm 23:20 Kuruluş Orhan 19. Bölüm 02:00 Gözleri KaraDeniz Dizi 05:00 Aile Saadeti Dizi

Kanal D yayın akışı

Saat Program Detay 20:00 Güller ve Günahlar Tekrar 23:15 Beyaz'la Joker Tekrar 02:00 Gelinim Mutfakta Tekrar 04:30 Zalim İstanbul Tekrar

Star TV yayın akışı

Saat Program Detay 20:00 Çirkin Yerli Dizi - Tekrar 02:00 Sefirin Kızı Yerli Dizi - Tekrar 04:30 Aramızda Kalsın Yerli Dizi - Tekrar

TRT 1 yayın akışı

Saat Program Detay 20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı Fatih Sultan Mehmed’in hayatını konu ediyor. 00.15 Cennetin Çocukları Tekrar / Karanlık geçmişini geride bırakan İskender, Doktor Gönül'ün yardımıyla Arafköy'de yeni bir hayata adım atar. 02.40 Seksenler Tekrar / Seksenli yıllarda İstanbul’un küçük bir mahallesinde yaşayan insanların hikâyesi. 03.20 Benim Adım Melek Tekrar / Melek’in ailesi ve çocuklarıyla hayatını yeni baştan inşa etmesini konu alıyor.

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

“Bu akşam hangi diziler var” sorusunun yanıtına bakıldığında, 31 Mart 2026 Salı akşamı TRT 1’de Mehmed: Fetihler Sultanı, ATV’de A.B.İ., Kanal D’de Güller ve Günahlar, Star TV’de Çirkin, NOW TV’de ise Kıskanmak ekrana geliyor. Gece kuşağında ise Yeraltı, Şevkat Yerimdar, Sefirin Kızı, Aramızda Kalsın, Cennetin Çocukları, Seksenler ve Benim Adım Melek gibi yapımlar yayınlanıyor.

KISKANMAK YENİ BÖLÜM VAR MI?

Hayır. Verilen yayın akışına göre Kıskanmak, NOW TV’de saat 20.00’de tekrar bölümüyle ekranlara geliyor. Bu nedenle “Kıskanmak yeni bölüm var mı?” sorusunun yanıtı hayır oluyor.

A.B.İ. YENİ BÖLÜM VAR MI?

Hayır. Verilen bilgiye göre A.B.İ., ATV ekranlarında saat 20:00’de tekrar olarak yayınlanıyor. Yayın akışında ayrıca 11. bölüm bilgisi yer alıyor. Bu nedenle “A.B.İ. yeni bölüm var mı?” sorusunun yanıtı hayır olarak öne çıkıyor.

