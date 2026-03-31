BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? | 31 Mart 2026 Salı TV Yayın Akışı

Bugün TV'de hangi diziler var? Kıskanmak ve A.B.İ. bugün yeni bölüm mü? Kosova - Türkiye maçı hangi kanalda ve saat kaçta? 31 Mart 2026 Salı TV Yayın Akışı güncel listesi haberimizde.

BirBilgi
  • 31.03.2026 17:25
  • Giriş: 31.03.2026 17:25
  • Güncelleme: 31.03.2026 17:26
Kaynak: Haber Merkezi
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? | 31 Mart 2026 Salı TV Yayın Akışı

Televizyon izleyicilerinin bugün en çok araştırdığı başlıkların başında “Akşam hangi diziler var?”, “Bugün hangi diziler var 31 Mart 2026?”, “Bugün hangi diziler var Salı” ve “Bu akşamki diziler” soruları geliyor. 31 Mart 2026 Salı TV yayın akışı içinde diziler, canlı spor yayınları, tekrar bölümleri, filmler ve yarışmalar dikkat çekiyor. Özellikle Star TV’de bugün hangi diziler var, ATV’de bugün hangi diziler var, Show TV’de bugün hangi diziler var ve Now TV’de bugün hangi diziler var sorularının yanıtı merak ediliyor.

Bu akşam ekranlarda TV8, NOW, Show TV, ATV, Kanal D, Star TV ve TRT 1’de farklı türlerde yapımlar yer alıyor. Dizi izlemek isteyenler kadar canlı maç ve spor programı takip edenler için de yoğun bir yayın akışı bulunuyor. İşte bugünkü diziler ve saatleri ile 31 Mart 2026 Salı TV yayın akışı.

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR 31 MART 2026?

31 Mart 2026 Salı günü ekranlarda öne çıkan diziler arasında Mehmed: Fetihler Sultanı, A.B.İ., Güller ve Günahlar, Çirkin, Kıskanmak, Yeraltı, Şevkat Yerimdar, Tuzak, Cennetin Çocukları, Seksenler, Benim Adım Melek, Sefirin Kızı ve Aramızda Kalsın yer alıyor. Bunun yanında TV8 ekranlarında canlı milli maç yayını da bulunuyor.

31 MART 2026 SALI TV YAYIN AKIŞI

TV8 yayın akışı

SaatProgramTür
18:45Milli Maça Doğru / CanlıSpor
21:45Kosova - Türkiye / CanlıSpor
00:15Milli Maçın Ardından / CanlıProgram
01:30Zuhal Topal'la YemekteyizYarışma
03:30Gel KonuşalımProgram
05:30TuzakDizi

NOW TV yayın akışı

SaatProgramDetay
20.00KıskanmakTekrar / Alt Yazılı
23.15YeraltıAlt Yazılı
02.00Şevkat YerimdarAlt Yazılı
04.15Yasak ElmaCanlı
06.15KaragülDizi

Show TV yayın akışı

SaatProgramDetay
20:00DelihaFilm
22:15Dedemin FişiFilm
00:15Gece HattıCanlı
01:15DelihaFilm
03:00Dedemin FişiFilm
04:30Gelin EviTekrar

ATV yayın akışı

SaatProgramDetay
20:00A.B.İ.Tekrar / 11. Bölüm
23:20Kuruluş Orhan19. Bölüm
02:00Gözleri KaraDenizDizi
05:00Aile SaadetiDizi

Kanal D yayın akışı

SaatProgramDetay
20:00Güller ve GünahlarTekrar
23:15Beyaz'la JokerTekrar
02:00Gelinim MutfaktaTekrar
04:30Zalim İstanbulTekrar

Star TV yayın akışı

SaatProgramDetay
20:00ÇirkinYerli Dizi - Tekrar
02:00Sefirin KızıYerli Dizi - Tekrar
04:30Aramızda KalsınYerli Dizi - Tekrar

TRT 1 yayın akışı

SaatProgramDetay
20.00Mehmed: Fetihler SultanıFatih Sultan Mehmed’in hayatını konu ediyor.
00.15Cennetin ÇocuklarıTekrar / Karanlık geçmişini geride bırakan İskender, Doktor Gönül'ün yardımıyla Arafköy'de yeni bir hayata adım atar.
02.40SeksenlerTekrar / Seksenli yıllarda İstanbul’un küçük bir mahallesinde yaşayan insanların hikâyesi.
03.20Benim Adım MelekTekrar / Melek’in ailesi ve çocuklarıyla hayatını yeni baştan inşa etmesini konu alıyor.

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

“Bu akşam hangi diziler var” sorusunun yanıtına bakıldığında, 31 Mart 2026 Salı akşamı TRT 1’de Mehmed: Fetihler Sultanı, ATV’de A.B.İ., Kanal D’de Güller ve Günahlar, Star TV’de Çirkin, NOW TV’de ise Kıskanmak ekrana geliyor. Gece kuşağında ise Yeraltı, Şevkat Yerimdar, Sefirin Kızı, Aramızda Kalsın, Cennetin Çocukları, Seksenler ve Benim Adım Melek gibi yapımlar yayınlanıyor.

KISKANMAK YENİ BÖLÜM VAR MI?

Hayır. Verilen yayın akışına göre Kıskanmak, NOW TV’de saat 20.00’de tekrar bölümüyle ekranlara geliyor. Bu nedenle “Kıskanmak yeni bölüm var mı?” sorusunun yanıtı hayır oluyor.

A.B.İ. YENİ BÖLÜM VAR MI?

Hayır. Verilen bilgiye göre A.B.İ., ATV ekranlarında saat 20:00’de tekrar olarak yayınlanıyor. Yayın akışında ayrıca 11. bölüm bilgisi yer alıyor. Bu nedenle “A.B.İ. yeni bölüm var mı?” sorusunun yanıtı hayır olarak öne çıkıyor.

31 Mart 2026 Salı TV yayın akışı, dizi, film, canlı spor, program ve yarışma çeşitliliğiyle izleyicilere geniş bir ekran seçeneği sunuyor. “Akşam hangi diziler var?”, “Bugün hangi diziler var Salı”, “Tv de bugün hangi diziler var” ve “Bugünkü diziler ve saatleri” sorularının yanıtı netleşirken, Kıskanmak ve A.B.İ. için yeni bölüm değil tekrar yayını öne çıkıyor. TRT 1, ATV, Kanal D, Star TV, NOW TV, Show TV ve TV8’de gün boyu yoğun bir yayın akışı izleyicileri bekliyor.

