BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? | 31 Mart 2026 Salı TV Yayın Akışı
Bugün TV'de hangi diziler var? Kıskanmak ve A.B.İ. bugün yeni bölüm mü? Kosova - Türkiye maçı hangi kanalda ve saat kaçta? 31 Mart 2026 Salı TV Yayın Akışı güncel listesi haberimizde.
Televizyon izleyicilerinin bugün en çok araştırdığı başlıkların başında “Akşam hangi diziler var?”, “Bugün hangi diziler var 31 Mart 2026?”, “Bugün hangi diziler var Salı” ve “Bu akşamki diziler” soruları geliyor. 31 Mart 2026 Salı TV yayın akışı içinde diziler, canlı spor yayınları, tekrar bölümleri, filmler ve yarışmalar dikkat çekiyor. Özellikle Star TV’de bugün hangi diziler var, ATV’de bugün hangi diziler var, Show TV’de bugün hangi diziler var ve Now TV’de bugün hangi diziler var sorularının yanıtı merak ediliyor.
Bu akşam ekranlarda TV8, NOW, Show TV, ATV, Kanal D, Star TV ve TRT 1’de farklı türlerde yapımlar yer alıyor. Dizi izlemek isteyenler kadar canlı maç ve spor programı takip edenler için de yoğun bir yayın akışı bulunuyor. İşte bugünkü diziler ve saatleri ile 31 Mart 2026 Salı TV yayın akışı.
BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR 31 MART 2026?
31 Mart 2026 Salı günü ekranlarda öne çıkan diziler arasında Mehmed: Fetihler Sultanı, A.B.İ., Güller ve Günahlar, Çirkin, Kıskanmak, Yeraltı, Şevkat Yerimdar, Tuzak, Cennetin Çocukları, Seksenler, Benim Adım Melek, Sefirin Kızı ve Aramızda Kalsın yer alıyor. Bunun yanında TV8 ekranlarında canlı milli maç yayını da bulunuyor.
31 MART 2026 SALI TV YAYIN AKIŞI
TV8 yayın akışı
|Saat
|Program
|Tür
|18:45
|Milli Maça Doğru / Canlı
|Spor
|21:45
|Kosova - Türkiye / Canlı
|Spor
|00:15
|Milli Maçın Ardından / Canlı
|Program
|01:30
|Zuhal Topal'la Yemekteyiz
|Yarışma
|03:30
|Gel Konuşalım
|Program
|05:30
|Tuzak
|Dizi
NOW TV yayın akışı
|Saat
|Program
|Detay
|20.00
|Kıskanmak
|Tekrar / Alt Yazılı
|23.15
|Yeraltı
|Alt Yazılı
|02.00
|Şevkat Yerimdar
|Alt Yazılı
|04.15
|Yasak Elma
|Canlı
|06.15
|Karagül
|Dizi
Show TV yayın akışı
|Saat
|Program
|Detay
|20:00
|Deliha
|Film
|22:15
|Dedemin Fişi
|Film
|00:15
|Gece Hattı
|Canlı
|01:15
|Deliha
|Film
|03:00
|Dedemin Fişi
|Film
|04:30
|Gelin Evi
|Tekrar
ATV yayın akışı
|Saat
|Program
|Detay
|20:00
|A.B.İ.
|Tekrar / 11. Bölüm
|23:20
|Kuruluş Orhan
|19. Bölüm
|02:00
|Gözleri KaraDeniz
|Dizi
|05:00
|Aile Saadeti
|Dizi
Kanal D yayın akışı
|Saat
|Program
|Detay
|20:00
|Güller ve Günahlar
|Tekrar
|23:15
|Beyaz'la Joker
|Tekrar
|02:00
|Gelinim Mutfakta
|Tekrar
|04:30
|Zalim İstanbul
|Tekrar
Star TV yayın akışı
|Saat
|Program
|Detay
|20:00
|Çirkin
|Yerli Dizi - Tekrar
|02:00
|Sefirin Kızı
|Yerli Dizi - Tekrar
|04:30
|Aramızda Kalsın
|Yerli Dizi - Tekrar
TRT 1 yayın akışı
|Saat
|Program
|Detay
|20.00
|Mehmed: Fetihler Sultanı
|Fatih Sultan Mehmed’in hayatını konu ediyor.
|00.15
|Cennetin Çocukları
|Tekrar / Karanlık geçmişini geride bırakan İskender, Doktor Gönül'ün yardımıyla Arafköy'de yeni bir hayata adım atar.
|02.40
|Seksenler
|Tekrar / Seksenli yıllarda İstanbul’un küçük bir mahallesinde yaşayan insanların hikâyesi.
|03.20
|Benim Adım Melek
|Tekrar / Melek’in ailesi ve çocuklarıyla hayatını yeni baştan inşa etmesini konu alıyor.
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
“Bu akşam hangi diziler var” sorusunun yanıtına bakıldığında, 31 Mart 2026 Salı akşamı TRT 1’de Mehmed: Fetihler Sultanı, ATV’de A.B.İ., Kanal D’de Güller ve Günahlar, Star TV’de Çirkin, NOW TV’de ise Kıskanmak ekrana geliyor. Gece kuşağında ise Yeraltı, Şevkat Yerimdar, Sefirin Kızı, Aramızda Kalsın, Cennetin Çocukları, Seksenler ve Benim Adım Melek gibi yapımlar yayınlanıyor.
KISKANMAK YENİ BÖLÜM VAR MI?
Hayır. Verilen yayın akışına göre Kıskanmak, NOW TV’de saat 20.00’de tekrar bölümüyle ekranlara geliyor. Bu nedenle “Kıskanmak yeni bölüm var mı?” sorusunun yanıtı hayır oluyor.
A.B.İ. YENİ BÖLÜM VAR MI?
Hayır. Verilen bilgiye göre A.B.İ., ATV ekranlarında saat 20:00’de tekrar olarak yayınlanıyor. Yayın akışında ayrıca 11. bölüm bilgisi yer alıyor. Bu nedenle “A.B.İ. yeni bölüm var mı?” sorusunun yanıtı hayır olarak öne çıkıyor.
31 Mart 2026 Salı TV yayın akışı, dizi, film, canlı spor, program ve yarışma çeşitliliğiyle izleyicilere geniş bir ekran seçeneği sunuyor. “Akşam hangi diziler var?”, “Bugün hangi diziler var Salı”, “Tv de bugün hangi diziler var” ve “Bugünkü diziler ve saatleri” sorularının yanıtı netleşirken, Kıskanmak ve A.B.İ. için yeni bölüm değil tekrar yayını öne çıkıyor. TRT 1, ATV, Kanal D, Star TV, NOW TV, Show TV ve TV8’de gün boyu yoğun bir yayın akışı izleyicileri bekliyor.