BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? | 31 Ocak 2026 Cumartesi TV Yayın Akışı

Bu akşam hangi diziler var? sorusu, televizyon karşısında keyifli bir Cumartesi akşamı geçirmek isteyen izleyicilerin en çok araştırdığı başlıkların başında geliyor. 31 Ocak 2026 Cumartesi TV yayın akışı ile birlikte TRT 1, Show TV, Kanal D, ATV, Star TV, NOW TV ve TV8 ekranlarında bugün yayınlanacak diziler, programlar ve yarışmalar netleşti. İşte bugün hangi diziler var Cumartesi sorusunun kanal kanal detaylı yanıtı.

AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? (31 OCAK 2026 CUMARTESİ)

Bu akşamki diziler, özellikle saat 20.00 kuşağında yüksek rekabete sahne olacak. Hem yeni bölümler hem de tekrar yayınları izleyicilerin tercihine sunuluyor.

TRT 1 YAYIN AKIŞI – BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

TRT 1’de bugün diziseverleri duygu yüklü yapımlar bekliyor.

20.00 – Gönül Dağı : Hayallerinin peşinden koşan kuzenlerin hikâyesini anlatan dizi, yeni bölümüyle ekrana geliyor.

: Hayallerinin peşinden koşan kuzenlerin hikâyesini anlatan dizi, yeni bölümüyle ekrana geliyor. 23.55 – Pelin Çift ile Gündem Ötesi : Bilim, din ve tarih ekseninde dikkat çeken konular ele alınıyor.

: Bilim, din ve tarih ekseninde dikkat çeken konular ele alınıyor. 01.10 – Pelin Çift ile Gündem Ötesi Artı : Programın genişletilmiş versiyonu.

: Programın genişletilmiş versiyonu. 01.30 – Cennetin Çocukları: Dram yüklü hikâyesiyle gece kuşağında izleyiciyle buluşuyor.

SHOW TV’DE BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Show TV, Cumartesi akşamını eğlence ve tekrar bölümleriyle geçiriyor.

20.00 – Güldür Güldür Show (Tekrar)

23.45 – Rüya Gibi (Tekrar)

02.30 – Veliaht (Tekrar)

04.30 – Selvi Boylum Al Yazmalım

NOW TV YAYIN AKIŞI – BUGÜNKÜ DİZİLER VE SAATLERİ

NOW TV ekranlarında bu akşam yeni bölüm heyecanı öne çıkıyor.

20.00 – Çifte Milyon (Yeni Bölüm)

22.45 – Çifte Milyon (Tekrar)

23.45 – Efsane Futbol (Canlı)

01.30 – Yeraltı

04.15 – Şevkat Yerimdar (Alt Yazılı)

05.00 – Yasak Elma (Alt Yazılı)

06.00 – Son Yaz (Alt Yazılı)

KANAL D’DE BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Kanal D, yeni bölümüyle dikkat çeken bir yapımı ekrana getiriyor.

20.00 – Güller ve Günahlar (Yeni Bölüm)

00.15 – Uzak Şehir (Tekrar)

02.45 – Poyraz Karayel (Tekrar)

04.30 – Müzik Arası

05.00 – Üç Kız Kardeş (Tekrar)

ATV’DE BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

ATV ekranlarında yabancı ve yerli sinema ağırlıklı bir yayın akışı öne çıkıyor.

20.00 – Savaşçı Prenses (TV’de İlk / Yabancı Sinema)

21.50 – A.B.İ. (3. Bölüm)

01.00 – Görevimiz Tatil (Yerli Sinema)

03.30 – Bir Gece Masalı

05.30 – Aldatmak

STAR TV’DE BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Star TV, gece kuşağında dizi tekrarlarına yer veriyor.

22.00 – Deli Dumrul (Yerli Film)

00.00 – Sahipsizler (Tekrar)

02.30 – Aramızda Kalsın (Tekrar)

04.00 – Kaderimin Oyunu (Tekrar)

05.30 – Erkenci Kuş (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI – BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

TV8’de Cumartesi akşamının yıldızı yarışma programı oluyor.

20.00 – Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026 (Yeni Bölüm)

00.15 – Gazete Magazin

05.15 – Gençlik Rüzgarı

Bu akşam hangi diziler var?

31 Ocak 2026 Cumartesi akşamı Gönül Dağı, Güller ve Günahlar ve Survivor gibi yapımlar ekrana geliyor.

Bugün hangi diziler var 31 Ocak 2026?

Bugün TRT 1, Kanal D ve NOW TV’de yeni bölümler; diğer kanallarda ise tekrar ve yarışma programları bulunuyor.

Star TV’de bugün hangi diziler var?

Star TV’de Deli Dumrul filmi ve ardından Sahipsizler, Aramızda Kalsın ve Erkenci Kuş tekrar bölümleri yayınlanıyor.

Show TV’de bugün hangi diziler var?

Show TV’de bu akşam Güldür Güldür Show’un tekrar bölümü ekrana geliyor.

TV’de bugün hangi diziler var?

Bugün diziler ve saatleri kanallara göre farklılık gösteriyor; özellikle 20.00 kuşağında rekabet dikkat çekiyor.

31 Ocak 2026 Cumartesi TV yayın akışı, dizi, yarışma ve sinema seçenekleriyle izleyicilere geniş bir alternatif sunuyor. “Bu akşam hangi diziler var” sorusunun yanıtını arayanlar için özellikle saat 20.00 kuşağı büyük önem taşıyor. Tercihiniz ister duygusal bir dizi, ister eğlenceli bir program olsun, bu akşam ekranlarda herkese hitap eden bir yapım mutlaka bulunuyor.