Bu Akşam Hangi Diziler Var? | 4 Aralık 2025 Perşembe TV Yayın Akışı

“Bu akşam hangi diziler var?” sorusu, 4 Aralık 2025 Perşembe günü televizyon izleyicilerinin en çok araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor. Ulusal kanalların yayın akışları incelendiğinde, Show TV’de Veliaht, NOW TV’de Halef ve ATV’de sevilen yarışma Kim Milyoner Olmak İster? ekrana çıkıyor. Ayrıca diğer kanallarda da gün boyu diziler, yarışmalar ve eğlence programları izleyicilerle buluşacak. İşte tüm kanalların detaylı yayın akışı…

4 ARALIK 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI

Kanal D Yayın Akışı

Saat Program 03:00 Siyah Beyaz Aşk 04:45 Üç Kız Kardeş 07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki 09:00 Neler Oluyor Hayatta? 11:00 Yaprak Dökümü 14:00 Gelinim Mutfakta 16:45 Uzak Şehir 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Uzak Şehir 23:15 Eşref Rüya

TRT 1 Yayın Akışı

Saat Program 02:35 Seksenler 03:10 Kasaba Doktoru 05:25 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye 06:15 Kalk Gidelim 09:15 Adını Sen Koy 10:30 Alişan ile Hayata Gülümse 13:15 Seksenler 14:30 Kasaba Doktoru 17:45 Lingo Türkiye 19:00 Ana Haber 19:55 İddiaların Aksine 20:00 Terminatör: Kara Kader 22:45 Ölü Ozanlar Derneği

Star TV Yayın Akışı

Saat Program 03:00 Yüksek Sosyete 04:30 Hanım Köylü 06:00 Söz 07:00 Kiralık Aşk 09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer 13:30 Nur Viral ile Sen İstersen 16:15 Söz 19:00 Star Haber 20:00 Çok Güzel Hareketler 2

ATV Yayın Akışı

Saat Program 03:00 Kardeşlerim 05:30 Aldatmak 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 Gün Ortası 14:00 Mutfak Bahane 16:00 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

Show TV Yayın Akışı

Saat Program 02:00 Kızılcık Şerbeti 06:00 Yeni Gelin 08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah 10:00 Bahar 12:30 Gelin Evi 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 18:45 Show Ana Haber 20:00 Veliaht

TV8 Yayın Akışı

Saat Program 00:15 Zahide Yetiş'le Sence? 03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 06:00 Tuzak 07:15 Ebru ile 8'de Sağlık 09:00 Gel Konuşalım 12:30 Zahide Yetiş'le Sence? 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 20:00 MasterChef Türkiye

NOW TV Yayın Akışı

Saat Program 02:00 Sahtekârlar 04:15 İnadına Aşk 05:00 Kefaret 06:00 Karagül 07:30 İlk Bakış 08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün 12:30 Yasak Elma 13:30 En Hamarat Benim 16:30 Halef 19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 20:00 Halef

Bu akşam hangi diziler var?

Bu akşam Show TV’de Veliaht, NOW TV’de Halef ve Kanal D’de Uzak Şehir izleyicilerle buluşacak.

Bu akşam hangi kanalda hangi program var?

Kanal D’de Uzak Şehir, ATV’de Kim Milyoner Olmak İster?, Show TV’de Veliaht, NOW TV’de Halef, TV8’de MasterChef Türkiye yayınlanıyor.

4 Aralık Perşembe MasterChef var mı?

Evet, TV8’de saat 20:00’de MasterChef Türkiye yeni bölümüyle ekrana geliyor.

NOW TV yayın akışındaki dizi hangisi?

NOW TV’de bugün 16:30 ve 20:00’de Halef dizisi yayınlanacak.

ATV yayın akışında bu akşam ne var?

ATV’de saat 20:00’de Kim Milyoner Olmak İster? yayında olacak.