Bu Akşam Hangi Diziler Var? | 4 Aralık 2025 Perşembe TV Yayın Akışı

4 Aralık 2025 Perşembe akşamı televizyon ekranlarında hangi dizi ve programların yer aldığı merak konusu oldu. Ulusal kanalların yayın akışı araştırılıyor ve özellikle Veliaht, Halef ve Kim Milyoner Olmak İster? gibi yapımlar dikkat çekiyor. İşte kanallara göre güncel yayın listesi…
- Giriş: 04.12.2025 18:10
- Güncelleme: 04.12.2025 18:11
“Bu akşam hangi diziler var?” sorusu, 4 Aralık 2025 Perşembe günü televizyon izleyicilerinin en çok araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor. Ulusal kanalların yayın akışları incelendiğinde, Show TV’de Veliaht, NOW TV’de Halef ve ATV’de sevilen yarışma Kim Milyoner Olmak İster? ekrana çıkıyor. Ayrıca diğer kanallarda da gün boyu diziler, yarışmalar ve eğlence programları izleyicilerle buluşacak. İşte tüm kanalların detaylı yayın akışı…
4 ARALIK 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI
Kanal D Yayın Akışı
|Saat
|Program
|03:00
|Siyah Beyaz Aşk
|04:45
|Üç Kız Kardeş
|07:00
|Öyle Bir Geçer Zaman Ki
|09:00
|Neler Oluyor Hayatta?
|11:00
|Yaprak Dökümü
|14:00
|Gelinim Mutfakta
|16:45
|Uzak Şehir
|19:00
|Kanal D Ana Haber
|20:00
|Uzak Şehir
|23:15
|Eşref Rüya
TRT 1 Yayın Akışı
|Saat
|Program
|02:35
|Seksenler
|03:10
|Kasaba Doktoru
|05:25
|Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
|06:15
|Kalk Gidelim
|09:15
|Adını Sen Koy
|10:30
|Alişan ile Hayata Gülümse
|13:15
|Seksenler
|14:30
|Kasaba Doktoru
|17:45
|Lingo Türkiye
|19:00
|Ana Haber
|19:55
|İddiaların Aksine
|20:00
|Terminatör: Kara Kader
|22:45
|Ölü Ozanlar Derneği
Star TV Yayın Akışı
|Saat
|Program
|03:00
|Yüksek Sosyete
|04:30
|Hanım Köylü
|06:00
|Söz
|07:00
|Kiralık Aşk
|09:30
|Songül ve Uğur ile Sana Değer
|13:30
|Nur Viral ile Sen İstersen
|16:15
|Söz
|19:00
|Star Haber
|20:00
|Çok Güzel Hareketler 2
ATV Yayın Akışı
|Saat
|Program
|03:00
|Kardeşlerim
|05:30
|Aldatmak
|08:00
|Kahvaltı Haberleri
|10:00
|Müge Anlı ile Tatlı Sert
|13:00
|Gün Ortası
|14:00
|Mutfak Bahane
|16:00
|Esra Erol'da
|19:00
|ATV Ana Haber
|20:00
|Kim Milyoner Olmak İster?
Show TV Yayın Akışı
|Saat
|Program
|02:00
|Kızılcık Şerbeti
|06:00
|Yeni Gelin
|08:15
|Ela Rumeysa ile Bu Sabah
|10:00
|Bahar
|12:30
|Gelin Evi
|15:00
|Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
|18:45
|Show Ana Haber
|20:00
|Veliaht
TV8 Yayın Akışı
|Saat
|Program
|00:15
|Zahide Yetiş'le Sence?
|03:30
|Zuhal Topal'la Yemekteyiz
|06:00
|Tuzak
|07:15
|Ebru ile 8'de Sağlık
|09:00
|Gel Konuşalım
|12:30
|Zahide Yetiş'le Sence?
|16:00
|Zuhal Topal'la Yemekteyiz
|20:00
|MasterChef Türkiye
NOW TV Yayın Akışı
|Saat
|Program
|02:00
|Sahtekârlar
|04:15
|İnadına Aşk
|05:00
|Kefaret
|06:00
|Karagül
|07:30
|İlk Bakış
|08:00
|İlker Karagöz ile Çalar Saat
|10:45
|Çağla ile Yeni Bir Gün
|12:30
|Yasak Elma
|13:30
|En Hamarat Benim
|16:30
|Halef
|19:00
|Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
|20:00
|Halef
Bu akşam hangi diziler var?
Bu akşam Show TV’de Veliaht, NOW TV’de Halef ve Kanal D’de Uzak Şehir izleyicilerle buluşacak.
Bu akşam hangi kanalda hangi program var?
Kanal D’de Uzak Şehir, ATV’de Kim Milyoner Olmak İster?, Show TV’de Veliaht, NOW TV’de Halef, TV8’de MasterChef Türkiye yayınlanıyor.
4 Aralık Perşembe MasterChef var mı?
Evet, TV8’de saat 20:00’de MasterChef Türkiye yeni bölümüyle ekrana geliyor.
NOW TV yayın akışındaki dizi hangisi?
NOW TV’de bugün 16:30 ve 20:00’de Halef dizisi yayınlanacak.
ATV yayın akışında bu akşam ne var?
ATV’de saat 20:00’de Kim Milyoner Olmak İster? yayında olacak.