Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Bu Akşam Hangi Diziler Var? | 4 Aralık 2025 Perşembe TV Yayın Akışı

4 Aralık 2025 Perşembe akşamı televizyon ekranlarında hangi dizi ve programların yer aldığı merak konusu oldu. Ulusal kanalların yayın akışı araştırılıyor ve özellikle Veliaht, Halef ve Kim Milyoner Olmak İster? gibi yapımlar dikkat çekiyor. İşte kanallara göre güncel yayın listesi…

BirBilgi
  • 04.12.2025 18:10
  • Giriş: 04.12.2025 18:10
  • Güncelleme: 04.12.2025 18:11
Bu Akşam Hangi Diziler Var? | 4 Aralık 2025 Perşembe TV Yayın Akışı

Bu akşam hangi diziler var?” sorusu, 4 Aralık 2025 Perşembe günü televizyon izleyicilerinin en çok araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor. Ulusal kanalların yayın akışları incelendiğinde, Show TV’de Veliaht, NOW TV’de Halef ve ATV’de sevilen yarışma Kim Milyoner Olmak İster? ekrana çıkıyor. Ayrıca diğer kanallarda da gün boyu diziler, yarışmalar ve eğlence programları izleyicilerle buluşacak. İşte tüm kanalların detaylı yayın akışı

4 ARALIK 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI

Kanal D Yayın Akışı

SaatProgram
03:00Siyah Beyaz Aşk
04:45Üç Kız Kardeş
07:00Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00Neler Oluyor Hayatta?
11:00Yaprak Dökümü
14:00Gelinim Mutfakta
16:45Uzak Şehir
19:00Kanal D Ana Haber
20:00Uzak Şehir
23:15Eşref Rüya

TRT 1 Yayın Akışı

SaatProgram
02:35Seksenler
03:10Kasaba Doktoru
05:25Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:15Kalk Gidelim
09:15Adını Sen Koy
10:30Alişan ile Hayata Gülümse
13:15Seksenler
14:30Kasaba Doktoru
17:45Lingo Türkiye
19:00Ana Haber
19:55İddiaların Aksine
20:00Terminatör: Kara Kader
22:45Ölü Ozanlar Derneği

Star TV Yayın Akışı

SaatProgram
03:00Yüksek Sosyete
04:30Hanım Köylü
06:00Söz
07:00Kiralık Aşk
09:30Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30Nur Viral ile Sen İstersen
16:15Söz
19:00Star Haber
20:00Çok Güzel Hareketler 2

ATV Yayın Akışı

SaatProgram
03:00Kardeşlerim
05:30Aldatmak
08:00Kahvaltı Haberleri
10:00Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00Gün Ortası
14:00Mutfak Bahane
16:00Esra Erol'da
19:00ATV Ana Haber
20:00Kim Milyoner Olmak İster?

Show TV Yayın Akışı

SaatProgram
02:00Kızılcık Şerbeti
06:00Yeni Gelin
08:15Ela Rumeysa ile Bu Sabah
10:00Bahar
12:30Gelin Evi
15:00Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45Show Ana Haber
20:00Veliaht

TV8 Yayın Akışı

SaatProgram
00:15Zahide Yetiş'le Sence?
03:30Zuhal Topal'la Yemekteyiz
06:00Tuzak
07:15Ebru ile 8'de Sağlık
09:00Gel Konuşalım
12:30Zahide Yetiş'le Sence?
16:00Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00MasterChef Türkiye

NOW TV Yayın Akışı

SaatProgram
02:00Sahtekârlar
04:15İnadına Aşk
05:00Kefaret
06:00Karagül
07:30İlk Bakış
08:00İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30Yasak Elma
13:30En Hamarat Benim
16:30Halef
19:00Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00Halef

Bu akşam hangi diziler var?

Bu akşam Show TV’de Veliaht, NOW TV’de Halef ve Kanal D’de Uzak Şehir izleyicilerle buluşacak.

Bu akşam hangi kanalda hangi program var?

Kanal D’de Uzak Şehir, ATV’de Kim Milyoner Olmak İster?, Show TV’de Veliaht, NOW TV’de Halef, TV8’de MasterChef Türkiye yayınlanıyor.

4 Aralık Perşembe MasterChef var mı?

Evet, TV8’de saat 20:00’de MasterChef Türkiye yeni bölümüyle ekrana geliyor.

NOW TV yayın akışındaki dizi hangisi?

NOW TV’de bugün 16:30 ve 20:00’de Halef dizisi yayınlanacak.

ATV yayın akışında bu akşam ne var?

ATV’de saat 20:00’de Kim Milyoner Olmak İster? yayında olacak.

BirGün'e Abone Ol