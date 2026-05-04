BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? | 4 Mayıs 2026 Pazartesi TV Yayın Akışı

Bu akşam hangi diziler var, 4 Mayıs 2026 Pazartesi TV yayın akışında neler var? sorusu günün en çok merak edilen başlıkları arasında yer alıyor. TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, NOW, Star TV ve TV8 ekranlarında bu akşam dizi, film, yarışma ve tekrar bölümleri izleyiciyle buluşacak.

4 MAYIS 2026 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI

Bugün hangi diziler var? sorusunun yanıtı kanal kanal belli oldu. Pazartesi akşamı bazı kanallarda yeni bölümler, bazı kanallarda ise film ve tekrar yayınları öne çıkıyor.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

Saat Program Detay 20.00 Cennetin Çocukları Karanlık geçmişini geride bırakan İskender, Doktor Gönül'ün yardımıyla Arafköy'de yeni bir hayata adım atar. 00.15 Akıllara Seza | Türk Sineması Mustafa, 22 yıl sonra komadan uyanır ve sevdiği kız Seza’nın peşine düşer. 01.55 Seksenler Tekrar 03.15 Benim Adım Melek Tekrar

ATV YAYIN AKIŞI

Saat Program 20.00 Hızlı ve Öfkeli 6 / Yabancı Sinema 22.40 Çakallarla Dans 4 / Yerli Sinema 00.40 Hızlı ve Öfkeli 6 / Yabancı Sinema 03.00 Ateş Kuşları 05.30 Bir Küçük Gün Işığı

KANAL D YAYIN AKIŞI

Saat Program Detay 20.00 Uzak Şehir Yeni Bölüm 00.15 Arka Sokaklar Tekrar 03.00 Gelinim Mutfakta Tekrar 05.00 Siyah Beyaz Aşk Tekrar

SHOW TV YAYIN AKIŞI

Saat Program Detay 20.00 Delikanlı Yeni Bölüm 23.45 Gece Hattı Canlı 00.30 Delikanlı Tekrar 02.45 Kızılcık Şerbeti Tekrar

NOW TV YAYIN AKIŞI

Saat Program Detay 07.30 İlk Bakış Canlı 08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat Canlı 10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün Canlı 12.30 Yasak Elma Alt yazılı 13.30 En Hamarat Benim Yeni Bölüm 16.30 Halef: Köklerin Çağrısı Alt yazılı 19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber Canlı 20.00 İllegal Hayatlar Film 22.45 Kıskanmak Alt yazılı 01.30 Kefaret Alt yazılı 03.15 Adım Farah Alt yazılı 04.15 Yasak Elma Alt yazılı 06.00 Karagül

STAR TV YAYIN AKIŞI

Saat Program Detay 20.00 Torontolu Adam Yabancı Film 22.30 Sevdiğim Sensin Yerli Dizi - Tekrar 01.15 Torontolu Adam Yabancı Film 03.30 İstanbullu Gelin Yerli Dizi - Tekrar 05.00 Dürüye'nin Güğümleri Yerli Dizi - Tekrar

TV8 YAYIN AKIŞI

Saat Program Tür 20.00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 Yarışma / Yeni Bölüm 00.15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yarışma 02.30 Gel Konuşalım Program 04.30 Oynat Bakalım Program 05.30 Tuzak Dizi

4 Mayıs 2026 Pazartesi TV yayın akışı, yeni bölümler, tekrarlar, filmler ve yarışma programlarıyla geniş bir seçenek sunuyor. Bu akşamki diziler arasında Cennetin Çocukları, Uzak Şehir ve Delikanlı öne çıkarken; ATV, NOW, Star TV ve TV8 yayın akışında film, yarışma ve tekrar içerikleri izleyiciyle buluşuyor.