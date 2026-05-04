BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? | 4 Mayıs 2026 Pazartesi TV Yayın Akışı

Bu akşam hangi diziler var, 4 Mayıs 2026 Pazartesi TV yayın akışında neler öne çıkıyor? Kanal D, TRT 1 ve Show TV’de yeni bölümler mi var, yoksa tekrar ve film ağırlıklı bir akşam mı izleyiciyi bekliyor? Tüm kanalların güncel yayın akışı ve bu akşamki dizilerin saatleri haberimizde.

BirBilgi
  • 04.05.2026 16:48
Kaynak: Haber Merkezi
4 MAYIS 2026 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI

Bugün hangi diziler var? sorusunun yanıtı kanal kanal belli oldu. Pazartesi akşamı bazı kanallarda yeni bölümler, bazı kanallarda ise film ve tekrar yayınları öne çıkıyor.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

SaatProgramDetay
20.00Cennetin ÇocuklarıKaranlık geçmişini geride bırakan İskender, Doktor Gönül'ün yardımıyla Arafköy'de yeni bir hayata adım atar.
00.15Akıllara Seza | Türk SinemasıMustafa, 22 yıl sonra komadan uyanır ve sevdiği kız Seza’nın peşine düşer.
01.55SeksenlerTekrar
03.15Benim Adım MelekTekrar

ATV YAYIN AKIŞI

SaatProgram
20.00Hızlı ve Öfkeli 6 / Yabancı Sinema
22.40Çakallarla Dans 4 / Yerli Sinema
00.40Hızlı ve Öfkeli 6 / Yabancı Sinema
03.00Ateş Kuşları
05.30Bir Küçük Gün Işığı

KANAL D YAYIN AKIŞI

SaatProgramDetay
20.00Uzak ŞehirYeni Bölüm
00.15Arka SokaklarTekrar
03.00Gelinim MutfaktaTekrar
05.00Siyah Beyaz AşkTekrar

SHOW TV YAYIN AKIŞI

SaatProgramDetay
20.00DelikanlıYeni Bölüm
23.45Gece HattıCanlı
00.30DelikanlıTekrar
02.45Kızılcık ŞerbetiTekrar

NOW TV YAYIN AKIŞI

SaatProgramDetay
07.30İlk BakışCanlı
08.00İlker Karagöz ile Çalar SaatCanlı
10.45Çağla ile Yeni Bir GünCanlı
12.30Yasak ElmaAlt yazılı
13.30En Hamarat BenimYeni Bölüm
16.30Halef: Köklerin ÇağrısıAlt yazılı
19.00Selçuk Tepeli ile NOW Ana HaberCanlı
20.00İllegal HayatlarFilm
22.45KıskanmakAlt yazılı
01.30KefaretAlt yazılı
03.15Adım FarahAlt yazılı
04.15Yasak ElmaAlt yazılı
06.00Karagül

STAR TV YAYIN AKIŞI

SaatProgramDetay
20.00Torontolu AdamYabancı Film
22.30Sevdiğim SensinYerli Dizi - Tekrar
01.15Torontolu AdamYabancı Film
03.30İstanbullu GelinYerli Dizi - Tekrar
05.00Dürüye'nin GüğümleriYerli Dizi - Tekrar

TV8 YAYIN AKIŞI

SaatProgramTür
20.00Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026Yarışma / Yeni Bölüm
00.15Zuhal Topal'la YemekteyizYarışma
02.30Gel KonuşalımProgram
04.30Oynat BakalımProgram
05.30TuzakDizi

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

4 Mayıs 2026 Pazartesi akşamı TRT 1’de Cennetin Çocukları, Kanal D’de Uzak Şehir, Show TV’de Delikanlı yeni bölümleriyle ekrana geliyor. NOW TV’de Kıskanmak saat 22.45’te yayınlanırken, Star TV’de Sevdiğim Sensin, İstanbullu Gelin ve Dürüye'nin Güğümleri tekrar bölümleriyle yer alıyor.

Akşam hangi diziler var?

Bu akşam TRT 1’de Cennetin Çocukları, Kanal D’de Uzak Şehir, Show TV’de Delikanlı ekrana geliyor. Ayrıca farklı kanallarda dizi tekrarları da yayınlanıyor.

Bugün hangi diziler var 4 Mayıs 2026?

4 Mayıs 2026 Pazartesi günü Cennetin Çocukları, Uzak Şehir, Delikanlı, Kıskanmak, Arka Sokaklar, Kızılcık Şerbeti, Yasak Elma, Kefaret, Adım Farah ve Tuzak yayın akışında yer alıyor.

Star TV'de bugün hangi diziler var?

Star TV’de bugün Sevdiğim Sensin, İstanbullu Gelin ve Dürüye'nin Güğümleri tekrar bölümleriyle yayınlanıyor.

ATV'de bugün hangi diziler var?

ATV yayın akışında Ateş Kuşları ve Bir Küçük Gün Işığı yer alıyor. Kanalın akşam kuşağında ise Hızlı ve Öfkeli 6 ile Çakallarla Dans 4 filmleri yayınlanıyor.

Show TV'de bugün hangi diziler var?

Show TV’de saat 20.00’de Delikanlı yeni bölümüyle, saat 00.30’da Delikanlı tekrarıyla, saat 02.45’te ise Kızılcık Şerbeti tekrarıyla ekrana geliyor.

NOW TV'de bugün hangi diziler var?

NOW TV’de Yasak Elma, Halef: Köklerin Çağrısı, Kıskanmak, Kefaret, Adım Farah ve Karagül yayın akışında yer alıyor.

Kanal D'de bugün hangi diziler var?

Kanal D’de saat 20.00’de Uzak Şehir yeni bölümüyle yayınlanıyor. Gecenin ilerleyen saatlerinde Arka Sokaklar ve Siyah Beyaz Aşk tekrarları ekrana geliyor.

TRT 1'de bu akşam hangi diziler var?

TRT 1’de bu akşam saat 20.00’de Cennetin Çocukları yayınlanıyor. Gece kuşağında Seksenler ve Benim Adım Melek tekrarları yer alıyor.

Bugün hangi diziler var yeni bölüm?

Bugün yeni bölüm olarak Kanal D’de Uzak Şehir, Show TV’de Delikanlı ve TV8’de Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 yayınlanıyor.

4 Mayıs 2026 Pazartesi TV yayın akışı, yeni bölümler, tekrarlar, filmler ve yarışma programlarıyla geniş bir seçenek sunuyor. Bu akşamki diziler arasında Cennetin Çocukları, Uzak Şehir ve Delikanlı öne çıkarken; ATV, NOW, Star TV ve TV8 yayın akışında film, yarışma ve tekrar içerikleri izleyiciyle buluşuyor.

