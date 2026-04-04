BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? | 4 Nisan 2026 Cumartesi TV Yayın Akışı

Televizyon izleyicilerinin en çok araştırdığı sorulardan biri olan “Bu akşam hangi diziler var?” sorusunun yanıtı 4 Nisan 2026 Cumartesi günü için netleşti. Ulusal kanalların yayın akışında bu akşam hem yeni bölüm diziler, hem tekrar yapımları, hem filmler hem de programlar dikkat çekiyor. Özellikle Kanal D, ATV, Show TV, NOW TV, Star TV, TV8 ve TRT 1 ekranlarında yayınlanacak yapımlar, cumartesi akşamı ekran başında olacak izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor.

4 NİSAN 2026 CUMARTESİ AKŞAMI HANGİ DİZİLER VAR?

Bugün hangi diziler var Cumartesi sorusuna bakıldığında, ana kuşakta en dikkat çeken yapımlar arasında Gönül Dağı, Güller ve Günahlar, Halef: Köklerin Çağrısı ve Sevdiğim Sensin yer alıyor. Bunun yanında gece kuşağında birçok tekrar dizi de ekranlara geliyor.

Öte yandan bazı kanallarda film ve eğlence programları ağırlık kazanıyor. Bu nedenle bu akşamki diziler kadar sinema ve yarışma programları da cumartesi akşamı yayın akışında önemli yer tutuyor.

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? 4 NİSAN 2026 CUMARTESİ KANAL KANAL YAYIN AKIŞI

Kanal D yayın akışı

Saat Program Tür 20:00 Güller ve Günahlar Yeni Bölüm 00:15 The Traitors Türkiye Tekrar 03:00 Müzik Arası Program 04:15 Zalim İstanbul Tekrar

Kanal D’de bu akşam Güller ve Günahlar yeni bölümüyle ekrana geliyor. Kanalın ekranında ayrıca “Güller ve Günahlar 23. Bölüm Fragmanı - 4” bilgisi de yer alıyor ve fragmanda Zeynep’in Kader için mücadele ettiği vurgulanıyor.

ATV yayın akışı

Saat Program Tür 20:00 Bergen Yerli Sinema 23:20 Kasırga Avcısı TV’de İlk / Yabancı Sinema 01:15 Kasırga Avcısı Yabancı Sinema 02:45 Can Borcu Dizi 05:30 Aile Saadeti Program

ATV’de bugün hangi diziler var? sorusunun yanıtında gece kuşağında Can Borcu öne çıkıyor. Ana kuşakta ise Bergen ve Kasırga Avcısı ile film ağırlıklı bir yayın akışı dikkat çekiyor.

Show TV yayın akışı

Saat Program Tür 20:00 Güldür Güldür Show Yeni Bölüm 23:45 Türkler Çıldırmış Olmalı 2: Mavi Vatan Film 02:00 Kızılcık Şerbeti Tekrar 05:00 Sandık Kokusu Tekrar

Show TV’de bugün hangi diziler var? sorusuna gece yayın akışındaki Kızılcık Şerbeti ve Sandık Kokusu yanıt veriyor. Ana kuşakta ise Güldür Güldür Show yeni bölümüyle ekrana geliyor.

NOW TV yayın akışı

Saat Program Tür 20:00 Gurbetçi Şaban Film 22:00 Halef: Köklerin Çağrısı Dizi 00:30 Efsane Futbol Canlı 01:45 Doktor: Başka Hayatta Alt Yazılı 04:15 Yasak Elma Alt Yazılı 06:00 Karagül Dizi

Now TV’de bugün hangi diziler var? sorusunun öne çıkan yanıtı Halef: Köklerin Çağrısı oluyor. Ayrıca gece ve sabah kuşağında Doktor: Başka Hayatta, Yasak Elma ve Karagül de ekranlara geliyor.

Star TV yayın akışı

Saat Program Tür 20:00 Sevdiğim Sensin Yerli Dizi - Tekrar 23:15 Çirkin Yerli Dizi - Tekrar 02:15 Sefirin Kızı Yerli Dizi - Tekrar 04:30 Dürüye'nin Güğümleri Yerli Dizi - Tekrar

Star TV’de bugün hangi diziler var? sorusunun yanıtında bu akşam Sevdiğim Sensin, Çirkin, Sefirin Kızı ve Dürüye'nin Güğümleri yer alıyor. Star TV’nin yayın akışında dizi tekrarları ağırlık kazanıyor.

TV8 yayın akışı

Saat Program Tür 20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 Yeni Bölüm / Yarışma 00:15 Survivor Ekstra Canlı / Program 01:30 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular Ramazan Yeni Bölüm / Program 02:45 Gazete Magazin Program 04:00 Gençlik Rüzgarı Program 04:45 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular Ramazan Program

TV8 ekranlarında bu akşam dizi yerine yarışma ve program içerikleri ön planda. Ana kuşakta Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 yeni bölümüyle yayınlanıyor.

TRT 1 yayın akışı

Saat Program Tür 20:00 Gönül Dağı Dizi 00:15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi Program 01:30 Pelin Çift ile Gündem Ötesi Artı Program 01:50 Cennetin Çocukları Tekrar 04:05 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye Tekrar / Gezi ve Kültür Programı

TRT 1’de bu akşam ana kuşakta Gönül Dağı izleyiciyle buluşuyor. Kanalın açıklamasına göre dizi, hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan kuzenlerin hikayesini anlatıyor. Gece kuşağında ise Pelin Çift ile Gündem Ötesi, Pelin Çift ile Gündem Ötesi Artı ve Cennetin Çocukları yer alıyor.

BUGÜNKÜ DİZİLER VE SAATLERİ

Kanal Saat Yapım Durum Kanal D 20:00 Güller ve Günahlar Yeni Bölüm Kanal D 04:15 Zalim İstanbul Tekrar ATV 02:45 Can Borcu Dizi Show TV 02:00 Kızılcık Şerbeti Tekrar Show TV 05:00 Sandık Kokusu Tekrar NOW TV 22:00 Halef: Köklerin Çağrısı Dizi NOW TV 01:45 Doktor: Başka Hayatta Alt Yazılı NOW TV 04:15 Yasak Elma Alt Yazılı NOW TV 06:00 Karagül Dizi Star TV 20:00 Sevdiğim Sensin Tekrar Star TV 23:15 Çirkin Tekrar Star TV 02:15 Sefirin Kızı Tekrar Star TV 04:30 Dürüye'nin Güğümleri Tekrar TRT 1 20:00 Gönül Dağı Dizi TRT 1 01:50 Cennetin Çocukları Tekrar

4 NİSAN 2026 CUMARTESİ AKŞAMI ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR

Bu akşam dizi izlemek isteyenler için ana kuşakta Kanal D’de Güller ve Günahlar yeni bölüm, TRT 1’de Gönül Dağı, NOW TV’de Halef: Köklerin Çağrısı ve Star TV’de Sevdiğim Sensin öne çıkıyor. Gece saatlerinde ise Kızılcık Şerbeti, Sandık Kokusu, Zalim İstanbul ve Sefirin Kızı gibi tekrar yapımlar dikkat çekiyor.

Film izlemek isteyenler için ATV’de Bergen, Kasırga Avcısı ve NOW TV’de Gurbetçi Şaban ekranda olacak. Yarışma ve eğlence tarafında ise Güldür Güldür Show ile Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 cumartesi akşamının öne çıkan yapımları arasında yer alıyor.

