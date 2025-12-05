BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? | 5 Aralık 2025 Cuma TV Yayın Akışı

5 Aralık 2025 Cuma akşamı televizyon ekranları yine birbirinden iddialı yapımlarla dolu. “Kızılcık Şerbeti bugün var mı?”, “Bu akşam hangi diziler var?”, “TRT 1 yayın akışı bugün ne gösteriyor?” gibi merak edilen aramalar gün boyunca trend olurken, izleyiciler özellikle yeni bölüm dizileri ve TV’de yayınlanan filmler için detaylı bilgi arıyor. Biz de tüm kanalların yayın akışını derleyerek bu akşam ekranda neler olduğunu tek bir rehberde topladık.

BU AKŞAM TV'DE YENİ BÖLÜM DİZİLERİ VE FİLMLER

Kızılcık Şerbeti (Show TV) – Yeni Bölüm, 20.00

Arka Sokaklar (Kanal D) – Yeni Bölüm, 20.00

Taşacak Bu Deniz (TRT 1) – 20.00

Ben Leman (NOW-Tekrar) – 20.00

Paranormal Cuma (ATV – TV’de ilk) – 20.00

Top Gun: Maverick (ATV) – 21.50

Salako (Star TV) – 20.00

Bu liste, en çok merak edilen “Bu akşam TV’de hangi filmler var?” ve “Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor?” sorularının net cevaplarını içeriyor.

TRT 1 YAYIN AKIŞI – 5 ARALIK 2025 CUMA

20.00 – Taşacak Bu Deniz

00.15 – Teşkilat

02.55 – Kasaba Doktoru (Tekrar)

“Taşacak Bu Deniz bugün saat kaçta?” sorusunun cevabı: 20.00’de yeni bölümüyle TRT 1’de.

NOW YAYIN AKIŞI

20.00 – Ben Leman

23.30 – Sahtekarlar

02.30 – Sakıncalı

04.45 – İnadına Aşk

05.30 – Kefaret

“Ben Leman NOW tv'de ne zaman başlıyor?” sorusunun yanıtı: 20.00’de yayında.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20.00 – Kızılcık Şerbeti (Yeni Bölüm)

00.15 – Rüya Gibi (Tekrar)

02.30 – Veliaht (Tekrar)

“Kızılcık Şerbeti bugün var mı?” sorusu en çok aratılanlar arasında. Evet, dizi 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de.

STAR TV YAYIN AKIŞI

20.00 – Salako (Yerli Film)

22.00 – İyi Oyun (Yerli Film)

00.30 – İyi Oyun (Tekrar)

03.00 – Yüksek Sosyete (Tekrar)

04.30 – Hanım Köylü (Tekrar)

06.00 – Söz (Tekrar)

Star TV yayın akışı bugün iki yerli filmle izleyicilere nostaljik bir gece sunuyor.

KANAL D YAYIN AKIŞI

20.00 – Arka Sokaklar (Yeni Bölüm)

00.15 – Güller ve Günahlar

02.30 – Siyah Beyaz Aşk (Tekrar)

04.30 – Üç Kız Kardeş (Tekrar)

“Arka Sokaklar yeni bölüm saat kaçta?” sorusu bugün de trend oldu: 20.00.

ATV YAYIN AKIŞI

20.00 – Paranormal Cuma (TV’de İlk)

21.50 – Top Gun: Maverick

00.30 – Gözleri Karadeniz (14. Bölüm)

03.00 – Kardeşlerim

05.30 – Aldatmak

“Top Gun Maverick hangi kanalda?” sorusunun cevabı: Bu akşam 21.50’de ATV’de.

BU AKŞAM TV’DE EN ÇOK MERAK EDİLEN SORULAR

Bu akşam hangi diziler var? – Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Taşacak Bu Deniz ve Ben Leman yeni yayınlarla ekranda.

– Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Taşacak Bu Deniz ve Ben Leman yeni yayınlarla ekranda. Bu akşam TV’de hangi filmler var? – Salako, İyi Oyun ve Top Gun: Maverick izleyicileri bekliyor.

– Salako, İyi Oyun ve Top Gun: Maverick izleyicileri bekliyor. ATV yayın akışı bu akşam neler var? – Paranormal Cuma ve Top Gun: Maverick ana yapımlar.

Kızılcık Şerbeti bugün var mı?

Evet, yeni bölümüyle saat 20.00’de Show TV’de.

Arka Sokaklar yeni bölüm saat kaçta?

Dizi 20.00’de Kanal D ekranlarında yeni bölümüyle geliyor.

Taşacak Bu Deniz bugün saat kaçta?

TRT 1'de 20.00’de yayınlanıyor.

Bu akşam TV’de hangi filmler var?

Salako, İyi Oyun ve Top Gun: Maverick bu akşamın öne çıkan filmleri.

5 Aralık 2025 Cuma akşamı televizyon ekranları oldukça zengin bir içerikle izleyicinin karşısına çıkıyor. Yeni bölüm dizileri, yerli filmler ve özel yayınlar sayesinde her zevke hitap eden bir yayın akışı mevcut. Günün trend aramaları olan “Bu akşam hangi diziler var?” ve “TV yayın akışı bugün” sorularının yanıtlarını bu rehberde bulabilir, izlemek istediğiniz yapımı kolayca seçebilirsiniz.