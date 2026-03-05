BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? | 5 Mart 2026 Perşembe TV Yayın Akışı

Televizyon izleyicileri her gün olduğu gibi bugün de “Bu akşam hangi diziler var?”, “Bugün hangi diziler var 5 Mart 2026?” ve “TV’de bugün hangi diziler var?” sorularının yanıtını araştırıyor. 5 Mart 2026 Perşembe günü TRT 1, Show TV, Kanal D, ATV, NOW TV, Star TV ve TV8 ekranlarında birçok dizi, yarışma ve özel program izleyiciyle buluşuyor.

Peki Bugün hangi diziler var Perşembe? Star TV’de bugün hangi diziler var? ATV’de bugün hangi diziler var? Show TV’de bugün hangi diziler var? NOW TV’de bugün hangi diziler var? İşte 5 Mart 2026 TV yayın akışı ve tüm kanallara göre program listesi.

TRT 1 YAYIN AKIŞI (5 MART 2026 PERŞEMBE)

Saat Program 20:00 Taşacak Bu Deniz (Tekrar) 23:20 Vefa Sultan 00:35 Gönül Dağı 02:35 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması (Tekrar) 04:35 Sahur Bereketi 06:05 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

TRT 1 ekranlarında bu akşam Taşacak Bu Deniz dizisi tekrar bölümüyle yayınlanırken gece saatlerinde Vefa Sultan ve Gönül Dağı dizileri izleyiciyle buluşuyor.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

Saat Program 20:00 Veliaht (Yeni Bölüm) 00:15 Bekir Köse ile Ramazan Geceleri (Canlı) 02:15 Kızılcık Şerbeti (Tekrar) 05:00 Bahar (Tekrar)

Show TV’de bugün hangi diziler var? sorusunun yanıtı olarak prime time kuşağında Veliaht yeni bölümüyle izleyicinin karşısına çıkıyor. Gece saatlerinde ise Kızılcık Şerbeti ve Bahar tekrar bölümleriyle ekrana geliyor.

KANAL D YAYIN AKIŞI

Saat Program 20:00 İnci Taneleri (Yeni Bölüm) 00:15 Uzak Şehir (Tekrar) 02:30 Müslüm 04:15 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti (Canlı)

Kanal D’de bugün hangi diziler var? sorusunun cevabı olarak akşam saatlerinde İnci Taneleri yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Gece saatlerinde ise Uzak Şehir tekrar bölümü yayınlanıyor.

ATV YAYIN AKIŞI

Saat Program 20:00 Kim Milyoner Olmak İster? (1217. Bölüm) 00:20 Aynı Yağmur Altında (4. Bölüm) 02:45 HZ. Muhammed: Allah’ın Elçisi 03:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

ATV’de bugün hangi diziler var? sorusunun yanıtı olarak gece kuşağında Aynı Yağmur Altında dizisi ekranlara geliyor.

NOW TV YAYIN AKIŞI

Saat Program 20:00 Halef: Köklerin Çağrısı (Yeni Bölüm) 00:00 Yeraltı 02:45 Şevkat Yerimdar 04:15 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri (Canlı) 06:30 Karagül

NOW TV’de bugün hangi diziler var? sorusuna yanıt olarak Halef: Köklerin Çağrısı yeni bölümüyle yayınlanıyor. Gece saatlerinde Yeraltı, Şevkat Yerimdar ve Karagül dizileri ekrana geliyor.

STAR TV YAYIN AKIŞI

Saat Program 20:00 Sevdiğim Sensin (Yeni Bölüm) 00:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema 02:30 Sefirin Kızı (Tekrar) 05:00 Aramızda Kalsın (Tekrar)

Star TV’de bugün hangi diziler var? sorusunun cevabı olarak Sevdiğim Sensin dizisi yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Gece saatlerinde ise Sefirin Kızı ve Aramızda Kalsın tekrar bölümleri yayınlanıyor.

TV8 YAYIN AKIŞI

Saat Program 20:00 Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026 (Yeni Bölüm) 00:15 Survivor Ekstra (Canlı) 01:30 Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular Ramazan 02:45 Zahide Yetiş’le Tadımız Kaçmasın 04:15 Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

TV8 ekranlarında ise bu akşam Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026 yeni bölümüyle yayınlanıyor. Programın ardından Survivor Ekstra ve Ramazan özel programları ekranlara geliyor.

Bu akşam hangi diziler var?

5 Mart 2026 akşamı Veliaht, İnci Taneleri, Halef: Köklerin Çağrısı, Sevdiğim Sensin ve Taşacak Bu Deniz gibi diziler yayınlanıyor.

Bugün hangi diziler var 5 Mart 2026?

Bugün televizyon ekranlarında Taşacak Bu Deniz, Vefa Sultan, Gönül Dağı, Veliaht, İnci Taneleri, Yeraltı ve Sevdiğim Sensin gibi yapımlar izleyiciyle buluşuyor.

Bugünkü diziler ve saatleri nedir?

Prime time kuşağında Veliaht saat 20:00’de Show TV’de, İnci Taneleri saat 20:00’de Kanal D’de, Halef: Köklerin Çağrısı saat 20:00’de NOW TV’de ve Sevdiğim Sensin saat 20:00’de Star TV’de yayınlanıyor.

5 Mart 2026 Perşembe akşamı televizyon ekranlarında birçok farklı dizi ve program izleyiciyle buluşuyor. Özellikle prime time kuşağında Veliaht, İnci Taneleri, Halef: Köklerin Çağrısı ve Sevdiğim Sensin dizileri dikkat çekerken gece kuşağında da farklı diziler ve tekrar bölümleri ekranlara geliyor. Güncel TV yayın akışını takip ederek bu akşamki dizileri kaçırmadan izleyebilirsiniz.