BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? | 5 Şubat 2026 Perşembe TV Yayın Akışı

Televizyon izleyicileri “akşam hangi diziler var?” ve “bugün hangi diziler var 5 Şubat 2026?” sorularının yanıtını araştırıyor. 5 Şubat 2026 Perşembe günü ATV, Kanal D, Show TV, NOW TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 ekranlarında birbirinden farklı dizi, film ve programlar izleyiciyle buluşuyor. İşte bugünkü diziler ve saatleri ile güncel TV yayın akışı rehberi.

ATV YAYIN AKIŞI

“ATV’de bugün hangi diziler var?” sorusunun yanıtı akşam saatlerinde netleşiyor. ATV ekranlarında saat 22:50’de A.B.İ. (4. Bölüm) izleyiciyle buluşacak. Gece kuşağında ise Kuruluş Orhan saat 01:50’de ekrana gelecek. ATV'de günün en önemli programı ise Kocaelispor - Fenerbahçe maçı maçı olacak. Maç saat 20.30'da yayınlanacak.

KANAL D YAYIN AKIŞI

“Bugün hangi diziler var Perşembe?” diye merak eden izleyiciler için Kanal D’de İnci Taneleri (Yeni Bölüm) saat 20:00’de yayınlanacak. Gecenin ilerleyen saatlerinde Güller ve Günahlar ve Poyraz Karayel tekrar bölümleriyle ekrana gelecek.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

“Show TV’de bugün hangi diziler var?” sorusunun yanıtı akşam kuşağında yer alıyor. Show TV’de saat 20:00’de Veliaht (Yeni Bölüm) izleyiciyle buluşacak. Gece saatlerinde Kızılcık Şerbeti ve Veliaht tekrar bölümleri yayınlanacak.

NOW TV YAYIN AKIŞI

“Now TV’de bugün hangi diziler var?” sorusuna yanıt olarak Halef: Köklerin Çağrısı (Yeni Bölüm) saat 20:00’de ekranlara geliyor. Gecenin devamında Yeraltı tekrar bölümleri yayınlanacak.

STAR TV YAYIN AKIŞI

“Star TV’de bugün hangi diziler var?” sorusuna yanıt olarak gece kuşağında Aramızda Kalsın, Ateşböceği ve Erkenci Kuş tekrar bölümleri ekrana gelecek.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

TRT 1’de bu akşam dizi yerine film kuşağı yer alıyor. Saat 22:00’de Katwe Kraliçesi filmi yayınlanırken gece saatlerinde Kara Ağaç Destanı dizisi izleyiciyle buluşacak.

TV8 YAYIN AKIŞI

TV8 ekranlarında bu akşam saat 20:00’de Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026 yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

BUGÜNKÜ DİZİLER VE SAATLERİ (5 ŞUBAT 2026)

Kanal Program Saat Kanal D İnci Taneleri (Yeni Bölüm) 20:00 Show TV Veliaht (Yeni Bölüm) 20:00 NOW TV Halef: Köklerin Çağrısı (Yeni Bölüm) 20:00 ATV A.B.İ. 22:50 ATV Kuruluş Orhan 01:50 Star TV Aramızda Kalsın 01:00 TRT 1 Kara Ağaç Destanı 02:25

Bu akşamki diziler neler?

5 Şubat 2026 akşamı İnci Taneleri, Veliaht ve Halef: Köklerin Çağrısı yeni bölümleriyle yayınlanacak.

TV’de bugün hangi diziler var?

ATV, Kanal D, Show TV, NOW TV ve Star TV ekranlarında farklı dizi ve tekrar bölümleri izleyiciyle buluşuyor.

Bugün hangi diziler var yeni bölüm?

İnci Taneleri, Veliaht ve Halef: Köklerin Çağrısı dizileri yeni bölümleriyle yayınlanmaktadır.

5 Şubat 2026 Perşembe akşamı televizyon ekranlarında farklı türlerde yapımlar izleyiciyle buluşuyor. Özellikle yeni bölüm yayınlayan diziler, akşam kuşağında izleyiciler arasında güçlü bir rekabet yaratıyor. TV yayın akışı, diziler ve programlar açısından oldukça zengin bir içerik sunuyor.