BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? | 6 Mart 2026 Cuma TV Yayın Akışı

Televizyon izleyicileri her gün olduğu gibi bugün de “Bu akşam hangi diziler var?”, “Bugün hangi diziler var 6 Mart 2026?” ve “TV’de bugün hangi diziler var?” sorularının yanıtını merak ediyor. Cuma akşamı ekranlarda hem yeni bölümler hem de tekrar bölümleriyle birçok dizi ve program izleyiciyle buluşuyor.

TRT 1, Show TV, Kanal D, ATV, NOW TV, Star TV ve TV8 kanallarında yayınlanacak diziler ve programlar belli oldu. İşte 6 Mart 2026 Cuma TV yayın akışı ve bu akşam ekranlara gelecek tüm diziler.

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? 6 MART 2026 CUMA

6 Mart 2026 Cuma günü televizyon kanallarında hem yeni bölümler hem de tekrar bölümleriyle birçok dizi yayınlanıyor. Bu akşam özellikle Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Sevdiğim Sensin, Taşacak Bu Deniz gibi yapımlar dikkat çekiyor.

TRT 1 YAYIN AKIŞI (6 MART 2026 CUMA)

Saat Program 20:00 Taşacak Bu Deniz 00:15 Vefa Sultan 01:30 Gönül Dağı (Tekrar) 02:35 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması (Tekrar) 04:35 Sahur Bereketi 06:05 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

Taşacak Bu Deniz

Taşacak Bu Deniz, Karadeniz’in hırçın doğasında aşk ile nefretin ve geçmiş ile kaderin iç içe geçtiği güçlü bir hikâyeyi ekranlara taşıyor.

Vefa Sultan

Konstantiniyye’nin fethi döneminde geçen dizi, Muslihuddin Mustafa’nın (Vefa Sultan) ilim ve hakikat dolu manevi yolculuğunu anlatıyor.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

Saat Program 20:00 Kızılcık Şerbeti (Yeni Bölüm) 00:15 Bekir Köse ile Ramazan Geceleri 02:15 Veliaht (Tekrar) 05:00 Bahar (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

Saat Program 20:00 Arka Sokaklar (Yeni Bölüm) 00:15 Beyaz'la Joker 02:30 Arka Sokaklar (Tekrar) 04:15 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

ATV YAYIN AKIŞI

Saat Program 20:00 Zorla Güvenlik (Yerli Sinema - TV'de İlk) 21:50 A.B.İ. (8. Bölüm) 01:00 Kuruluş Orhan (16. Bölüm) 02:45 Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi (Yabancı Sinema) 03:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

NOW TV YAYIN AKIŞI

Saat Program 20:00 Yeraltı (Tekrar) 23:00 Sahtekarlar 01:45 Şevkat Yerimdar 04:15 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri 06:30 Karagül

STAR TV YAYIN AKIŞI

Saat Program 20:00 Sevdiğim Sensin (Tekrar) 02:00 Sefirin Kızı (Tekrar) 05:00 Aramızda Kalsın (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

Saat Program 20:00 Ada Günlüğü (Yeni Bölüm) 00:15 Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular Ramazan (Yeni Bölüm) 01:30 Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın 04:00 Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

