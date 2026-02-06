BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? | 6 Şubat 2026 Cuma TV Yayın Akışı

Televizyon izleyicileri tarafından en çok merak edilen konulardan biri olan “Bu akşam hangi diziler var?” sorusunun yanıtı belli oldu. 6 Şubat 2026 Cuma günü televizyon ekranlarında yeni bölümler, tekrar diziler ve film kuşakları izleyiciyle buluşuyor. İşte bugünkü diziler ve saatleri ile 6 Şubat 2026 TV yayın akışı.

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR 6 ŞUBAT 2026?

“Akşam hangi diziler var?”, “Bugün hangi diziler var Cuma?” ve “TV’de bugün hangi diziler var?” sorularını araştıran izleyiciler için kanallara göre yayın akışı şöyle:

TRT 1 YAYIN AKIŞI

20:00 — Taşacak Bu Deniz

00:15 — Vefa Sultan

02:35 — Kara Ağaç Destanı

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20:00 — Kızılcık Şerbeti (Yeni Bölüm)

00:15 — Veliaht (Tekrar)

02:45 — Rüya Gibi (Tekrar)

04:45 — Kızılcık Şerbeti (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

20:00 — A.B.İ. (4. Bölüm)

23:20 — Kuruluş Orhan

02:20 — Bir Gece Masalı

05:00 — Aldatmak

KANAL D YAYIN AKIŞI

20:00 — Arka Sokaklar (Yeni Bölüm)

00:15 — Beyaz'la Joker (Tekrar)

03:00 — Poyraz Karayel (Tekrar)

05:00 — Üç Kız Kardeş (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

20:00 — Tatlı Dillim (Film)

22:00 — Meleklerin Mucizesi (Film)

02:30 — Aramızda Kalsın (Tekrar)

04:00 — Ateşböceği (Tekrar)

05:30 — Erkenci Kuş (Tekrar)

NOW TV YAYIN AKIŞI

20:00 — Yeraltı

23:00 — Sahtekarlar

02:00 — Yeraltı

04:30 — Yasak Elma

06:00 — Karagül

TV8 YAYIN AKIŞI

20:00 — Ada Günlüğü

00:15 — Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular

01:30 — Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 — Gel Konuşalım

BU AKŞAMKİ DİZİLER

6 Şubat Cuma akşamı ekranlarda öne çıkan yapımlar arasında Kızılcık Şerbeti (Yeni Bölüm), Arka Sokaklar (Yeni Bölüm) ve Taşacak Bu Deniz bulunuyor. İzleyiciler özellikle Show TV’de bugün hangi diziler var?, ATV’de bugün hangi diziler var? ve Star TV’de bugün hangi diziler var? sorularının yanıtını araştırıyor.

Bu akşam hangi diziler var?

6 Şubat 2026 Cuma akşamı Arka Sokaklar, Kızılcık Şerbeti ve Taşacak Bu Deniz ekranlarda yer alıyor.

Bugün hangi diziler var yeni bölüm?

Kızılcık Şerbeti ve Arka Sokaklar yeni bölümleriyle yayınlanmaktadır.

Cuma günü hangi diziler var?

Cuma günü ekranlarda Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar ve Taşacak Bu Deniz gibi yapımlar yer almaktadır.

Bugünkü diziler ve saatleri nedir?

Prime time kuşağında saat 20:00’de Taşacak Bu Deniz, Kızılcık Şerbeti, A.B.İ., Arka Sokaklar, Yeraltı ve Ada Günlüğü yayınlanmaktadır.

6 Şubat 2026 Cuma TV yayın akışı, farklı türde dizi ve program seçenekleri sunuyor. Yeni bölüm diziler ile tekrar bölümleri aynı akşam ekranlarda yer alırken, izleyiciler kendi tercihlerine göre akşam planlarını yapabiliyor. Cuma akşamı televizyon ekranlarında yoğun bir dizi rekabeti yaşanıyor.