BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? | 7 Mart 2026 Cumartesi TV Yayın Akışı

Televizyon izleyicileri her gün olduğu gibi bugün de “Bu akşam hangi diziler var?” sorusunun yanıtını araştırıyor. 7 Mart 2026 Cumartesi günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, yarışma ve program izleyiciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1 ve TV8 yayın akışı incelendiğinde hem yeni bölümler hem de tekrar yayınları dikkat çekiyor. Peki bugün hangi diziler var 7 Mart 2026 Cumartesi? İşte kanallara göre detaylı yayın akışı ve bu akşamki diziler.

7 MART 2026 CUMARTESİ BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında özellikle Gönül Dağı, Güller ve Günahlar ve Sahtekarlar gibi yapımlar dikkat çekiyor. Ayrıca Show TV ekranlarında eğlence programı Güldür Güldür Show yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. TV8’de ise Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026 yeni bölümüyle ekranlara geliyor.

BUGÜNKÜ DİZİLER VE SAATLERİ (7 MART 2026 CUMARTESİ)

Kanal Saat Program Kanal D 20:00 Güller ve Günahlar (Yeni Bölüm) ATV 22:15 Aynı Yağmur Altında Show TV 01:45 Kızılcık Şerbeti (Tekrar) Star TV 01:30 Sevdiğim Sensin (Tekrar) Star TV 03:45 Sefirin Kızı (Tekrar) Star TV 05:00 Aramızda Kalsın (Tekrar) NOW 20:00 Sahtekarlar (Yeni Bölüm) NOW 01:30 Yeraltı TRT 1 20:00 Gönül Dağı TRT 1 00:15 Vefa Sultan

KANAL KANAL 7 MART 2026 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI

Kanal D Yayın Akışı

20:00 – Güller ve Günahlar (Yeni Bölüm)

00:15 – Eşref Rüya (Tekrar)

02:30 – Güller ve Günahlar (Tekrar)

04:15 – M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti (Canlı)

ATV Yayın Akışı

20:00 – C Takımı 2 (TV’de İlk)

22:15 – Aynı Yağmur Altında

01:30 – Aman Reis Duymasın

02:45 – Hz. Muhammed: Allah’ın Elçisi

03:45 – Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

Show TV Yayın Akışı

20:00 – Güldür Güldür Show (Yeni Bölüm)

23:45 – Bekir Köse ile Ramazan Geceleri (Canlı)

01:45 – Kızılcık Şerbeti (Tekrar)

04:00 – Anneler ve Kızları

05:00 – Bahar (Tekrar)

Star TV Yayın Akışı

20:00 – Örümcek Adam Eve Dönüş

22:45 – Örümcek Adam Eve Dönüş

01:30 – Sevdiğim Sensin (Tekrar)

03:45 – Sefirin Kızı (Tekrar)

05:00 – Aramızda Kalsın (Tekrar)

NOW TV Yayın Akışı

20:00 – Sahtekarlar (Yeni Bölüm)

00:15 – Efsane Futbol (Canlı)

01:30 – Yeraltı

04:15 – Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri (Canlı)

06:15 – Karagül

TRT 1 Yayın Akışı

20:00 – Gönül Dağı

00:15 – Vefa Sultan

01:25 – Gabbeh

02:35 – Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

04:35 – Sahur Bereketi

06:05 – Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

TV8 Yayın Akışı

20:00 – Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026 (Yeni Bölüm)

00:15 – Survivor Ekstra (Canlı)

01:30 – Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

02:45 – Gazete Magazin

04:00 – Gençlik Rüzgarı

04:45 – Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

