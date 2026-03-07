BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? | 7 Mart 2026 Cumartesi TV Yayın Akışı
Bu akşam televizyonda birçok dizi yeni bölümüyle ekrana gelecek. Peki bu akşam hangi diziler var? Hangi diziler tekrar yayınlanacak? Gece programları neler? 7 Mart 2026 Cumartesi güncel TV Yayın Akışı listesi haberimizde.
Televizyon izleyicileri her gün olduğu gibi bugün de “Bu akşam hangi diziler var?” sorusunun yanıtını araştırıyor. 7 Mart 2026 Cumartesi günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, yarışma ve program izleyiciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1 ve TV8 yayın akışı incelendiğinde hem yeni bölümler hem de tekrar yayınları dikkat çekiyor. Peki bugün hangi diziler var 7 Mart 2026 Cumartesi? İşte kanallara göre detaylı yayın akışı ve bu akşamki diziler.
7 MART 2026 CUMARTESİ BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında özellikle Gönül Dağı, Güller ve Günahlar ve Sahtekarlar gibi yapımlar dikkat çekiyor. Ayrıca Show TV ekranlarında eğlence programı Güldür Güldür Show yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. TV8’de ise Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026 yeni bölümüyle ekranlara geliyor.
BUGÜNKÜ DİZİLER VE SAATLERİ (7 MART 2026 CUMARTESİ)
|Kanal
|Saat
|Program
|Kanal D
|20:00
|Güller ve Günahlar (Yeni Bölüm)
|ATV
|22:15
|Aynı Yağmur Altında
|Show TV
|01:45
|Kızılcık Şerbeti (Tekrar)
|Star TV
|01:30
|Sevdiğim Sensin (Tekrar)
|Star TV
|03:45
|Sefirin Kızı (Tekrar)
|Star TV
|05:00
|Aramızda Kalsın (Tekrar)
|NOW
|20:00
|Sahtekarlar (Yeni Bölüm)
|NOW
|01:30
|Yeraltı
|TRT 1
|20:00
|Gönül Dağı
|TRT 1
|00:15
|Vefa Sultan
KANAL KANAL 7 MART 2026 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI
Kanal D Yayın Akışı
- 20:00 – Güller ve Günahlar (Yeni Bölüm)
- 00:15 – Eşref Rüya (Tekrar)
- 02:30 – Güller ve Günahlar (Tekrar)
- 04:15 – M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti (Canlı)
ATV Yayın Akışı
- 20:00 – C Takımı 2 (TV’de İlk)
- 22:15 – Aynı Yağmur Altında
- 01:30 – Aman Reis Duymasın
- 02:45 – Hz. Muhammed: Allah’ın Elçisi
- 03:45 – Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
Show TV Yayın Akışı
- 20:00 – Güldür Güldür Show (Yeni Bölüm)
- 23:45 – Bekir Köse ile Ramazan Geceleri (Canlı)
- 01:45 – Kızılcık Şerbeti (Tekrar)
- 04:00 – Anneler ve Kızları
- 05:00 – Bahar (Tekrar)
Star TV Yayın Akışı
- 20:00 – Örümcek Adam Eve Dönüş
- 22:45 – Örümcek Adam Eve Dönüş
- 01:30 – Sevdiğim Sensin (Tekrar)
- 03:45 – Sefirin Kızı (Tekrar)
- 05:00 – Aramızda Kalsın (Tekrar)
NOW TV Yayın Akışı
- 20:00 – Sahtekarlar (Yeni Bölüm)
- 00:15 – Efsane Futbol (Canlı)
- 01:30 – Yeraltı
- 04:15 – Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri (Canlı)
- 06:15 – Karagül
TRT 1 Yayın Akışı
- 20:00 – Gönül Dağı
- 00:15 – Vefa Sultan
- 01:25 – Gabbeh
- 02:35 – Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
- 04:35 – Sahur Bereketi
- 06:05 – Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif
TV8 Yayın Akışı
- 20:00 – Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026 (Yeni Bölüm)
- 00:15 – Survivor Ekstra (Canlı)
- 01:30 – Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
- 02:45 – Gazete Magazin
- 04:00 – Gençlik Rüzgarı
- 04:45 – Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
7 Mart 2026 Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında farklı türlerde birçok yapım izleyiciyle buluşuyor.