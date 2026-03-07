BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? | 7 Mart 2026 Cumartesi TV Yayın Akışı

Giriş / Abone Ol
Bu akşam televizyonda birçok dizi yeni bölümüyle ekrana gelecek. Peki bu akşam hangi diziler var? Hangi diziler tekrar yayınlanacak? Gece programları neler? 7 Mart 2026 Cumartesi güncel TV Yayın Akışı listesi haberimizde.

BirBilgi
  • 07.03.2026 17:22
  • Giriş: 07.03.2026 17:22
  • Güncelleme: 07.03.2026 17:22
Kaynak: Haber Merkezi
Televizyon izleyicileri her gün olduğu gibi bugün de “Bu akşam hangi diziler var?” sorusunun yanıtını araştırıyor. 7 Mart 2026 Cumartesi günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, yarışma ve program izleyiciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1 ve TV8 yayın akışı incelendiğinde hem yeni bölümler hem de tekrar yayınları dikkat çekiyor. Peki bugün hangi diziler var 7 Mart 2026 Cumartesi? İşte kanallara göre detaylı yayın akışı ve bu akşamki diziler.

7 MART 2026 CUMARTESİ BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında özellikle Gönül Dağı, Güller ve Günahlar ve Sahtekarlar gibi yapımlar dikkat çekiyor. Ayrıca Show TV ekranlarında eğlence programı Güldür Güldür Show yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. TV8’de ise Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026 yeni bölümüyle ekranlara geliyor.

BUGÜNKÜ DİZİLER VE SAATLERİ (7 MART 2026 CUMARTESİ)

KanalSaatProgram
Kanal D20:00Güller ve Günahlar (Yeni Bölüm)
ATV22:15Aynı Yağmur Altında
Show TV01:45Kızılcık Şerbeti (Tekrar)
Star TV01:30Sevdiğim Sensin (Tekrar)
Star TV03:45Sefirin Kızı (Tekrar)
Star TV05:00Aramızda Kalsın (Tekrar)
NOW20:00Sahtekarlar (Yeni Bölüm)
NOW01:30Yeraltı
TRT 120:00Gönül Dağı
TRT 100:15Vefa Sultan

KANAL KANAL 7 MART 2026 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI

Kanal D Yayın Akışı

  • 20:00 – Güller ve Günahlar (Yeni Bölüm)
  • 00:15 – Eşref Rüya (Tekrar)
  • 02:30 – Güller ve Günahlar (Tekrar)
  • 04:15 – M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti (Canlı)

ATV Yayın Akışı

  • 20:00 – C Takımı 2 (TV’de İlk)
  • 22:15 – Aynı Yağmur Altında
  • 01:30 – Aman Reis Duymasın
  • 02:45 – Hz. Muhammed: Allah’ın Elçisi
  • 03:45 – Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

Show TV Yayın Akışı

  • 20:00 – Güldür Güldür Show (Yeni Bölüm)
  • 23:45 – Bekir Köse ile Ramazan Geceleri (Canlı)
  • 01:45 – Kızılcık Şerbeti (Tekrar)
  • 04:00 – Anneler ve Kızları
  • 05:00 – Bahar (Tekrar)

Star TV Yayın Akışı

  • 20:00 – Örümcek Adam Eve Dönüş
  • 22:45 – Örümcek Adam Eve Dönüş
  • 01:30 – Sevdiğim Sensin (Tekrar)
  • 03:45 – Sefirin Kızı (Tekrar)
  • 05:00 – Aramızda Kalsın (Tekrar)

NOW TV Yayın Akışı

  • 20:00 – Sahtekarlar (Yeni Bölüm)
  • 00:15 – Efsane Futbol (Canlı)
  • 01:30 – Yeraltı
  • 04:15 – Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri (Canlı)
  • 06:15 – Karagül

TRT 1 Yayın Akışı

  • 20:00 – Gönül Dağı
  • 00:15 – Vefa Sultan
  • 01:25 – Gabbeh
  • 02:35 – Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
  • 04:35 – Sahur Bereketi
  • 06:05 – Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

TV8 Yayın Akışı

  • 20:00 – Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026 (Yeni Bölüm)
  • 00:15 – Survivor Ekstra (Canlı)
  • 01:30 – Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
  • 02:45 – Gazete Magazin
  • 04:00 – Gençlik Rüzgarı
  • 04:45 – Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

7 Mart 2026 Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında Gönül Dağı, Güller ve Günahlar ve Sahtekarlar gibi diziler yayınlanıyor. Ayrıca farklı kanallarda tekrar bölümleri de izleyiciyle buluşuyor.

Bugün TRT 1’de Gönül Dağı, Kanal D’de Güller ve Günahlar ve NOW TV’de Sahtekarlar ekranlara geliyor. Gece saatlerinde ise Sevdiğim Sensin ve Sefirin Kızı gibi dizilerin tekrar bölümleri yayınlanıyor.

Star TV yayın akışında gece saatlerinde Sevdiğim Sensin, Sefirin Kızı ve Aramızda Kalsın dizilerinin tekrar bölümleri yer alıyor.

ATV ekranlarında bu akşam C Takımı 2 filmi ve ardından Aynı Yağmur Altında dizisi izleyiciyle buluşuyor.

Show TV’de gece saatlerinde Kızılcık Şerbeti dizisinin tekrar bölümü yayınlanıyor.

NOW TV’de Sahtekarlar dizisi yeni bölümüyle ekrana geliyor. Gece saatlerinde ise Yeraltı dizisi yayınlanıyor.

7 Mart 2026 Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında farklı türlerde birçok yapım izleyiciyle buluşuyor. Bugün hangi diziler var sorusunun yanıtını arayan izleyiciler için TRT 1’de Gönül Dağı, Kanal D’de Güller ve Günahlar ve NOW TV’de Sahtekarlar öne çıkan yapımlar arasında yer alıyor. Detaylı TV yayın akışı sayesinde izlemek istediğiniz programı kolayca takip edebilirsiniz.

