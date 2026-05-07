BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? | 7 Mayıs 2026 Perşembe TV Yayın Akışı
Bu akşam hangi diziler var, 7 Mayıs 2026 Perşembe TV yayın akışında hangi yapımlar ekrana gelecek? TRT 1, Kanal D, ATV, Star TV, Now TV, Show TV ve TV8’de yayınlanacak diziler, yarışmalar ve maç programları merak ediliyor. 7 Mayıs 2026 Perşembe TV yayın akışı ve bu akşamki diziler haberimizde.
7 MAYIS 2026 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI
Perşembe akşamı televizyon ekranlarında diziler, yarışmalar, tekrar bölümleri ve UEFA Avrupa Ligi karşılaşması izleyiciyle buluşacak. Now TV’de Halef: Köklerin Çağrısı yeni bölümüyle yayınlanırken, Star TV’de Sevdiğim Sensin ekrana gelecek. TRT 1’de ise saat 22.00’de Aston Villa - Nottingham Forest maçı yayınlanacak.
TRT 1 YAYIN AKIŞI 7 MAYIS 2026
|Saat
|Program
|Tür
|20.00
|Mehmed: Fetihler Sultanı
|Tekrar
|22.00
|Aston Villa - Nottingham Forest | UEFA Avrupa Ligi Yarı Final Karşılaşması
|Canlı maç
|00.15
|Mehmed: Fetihler Sultanı
|Tekrar
|02.10
|Seksenler
|Dizi
|02.55
|Benim Adım Melek
|Tekrar
KANAL D YAYIN AKIŞI 7 MAYIS 2026
|Saat
|Program
|Tür
|20.00
|Bizim Hoca: Sıkıntı Yok
|Film
|21.45
|The Traitors Türkiye
|Sezon Finali
|23.30
|Beyaz'la Joker
|Tekrar
|02.00
|Gelinim Mutfakta
|Tekrar
|04.30
|Siyah Beyaz Aşk
|Tekrar
ATV YAYIN AKIŞI 7 MAYIS 2026
|Saat
|Program
|00.00
|Kim Milyoner Olmak İster?
|00.20
|Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
|01.20
|Kuruluş Orhan
|04.00
|Ateş Kuşları
STAR TV YAYIN AKIŞI 7 MAYIS 2026
|Saat
|Program
|Tür
|20.00
|Sevdiğim Sensin
|Yerli Dizi - Yeni Bölüm
|00.15
|Çirkin
|Yerli Dizi - Tekrar
|03.00
|İstanbullu Gelin
|Yerli Dizi - Tekrar
|05.00
|Dürüye'nin Güğümleri
|Yerli Dizi - Tekrar
NOW TV YAYIN AKIŞI 7 MAYIS 2026
|Saat
|Program
|Tür
|20.00
|Halef: Köklerin Çağrısı
|Yeni Bölüm
|00.15
|Kıskanmak
|Dizi
|03.00
|Kefaret
|Alt yazılı
|04.15
|Yasak Elma
|Alt yazılı
|06.00
|Karagül
|Dizi
SHOW TV YAYIN AKIŞI 7 MAYIS 2026
|Saat
|Program
|Tür
|20.00
|Güldür Güldür Show
|Tekrar
|00.15
|Gece Hattı
|Canlı
|01.15
|Kızılcık Şerbeti
|Tekrar
|03.30
|Delikanlı
|Tekrar
TV8 YAYIN AKIŞI 7 MAYIS 2026
|Saat
|Program
|Tür
|20.00
|Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026
|Yeni Bölüm
|00.15
|Zuhal Topal'la Yemekteyiz
|Yarışma
|02.30
|Gel Konuşalım
|Program
|04.30
|Oynat Bakalım
|Program
|05.30
|Tuzak
|Dizi
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
7 Mayıs 2026 Perşembe akşamı diziler arasında TRT 1’de Mehmed: Fetihler Sultanı, Star TV’de Sevdiğim Sensin, Now TV’de Halef: Köklerin Çağrısı, ATV’de Kuruluş Orhan ve Show TV’de Kızılcık Şerbeti öne çıkıyor. Ayrıca Kanal D’de Siyah Beyaz Aşk, Star TV’de Çirkin, İstanbullu Gelin ve Dürüye'nin Güğümleri tekrar bölümleriyle ekrana gelecek.
7 Mayıs 2026 Perşembe TV yayın akışı, dizi, yarışma, maç ve tekrar bölümleriyle geniş bir seçenek sunuyor. Bu akşamki diziler arasında Halef: Köklerin Çağrısı ve Sevdiğim Sensin yeni bölümleriyle öne çıkarken, TRT 1’de Aston Villa - Nottingham Forest UEFA Avrupa Ligi Yarı Final Karşılaşması futbolseverlerle buluşacak.