BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? | 7 Nisan 2026 Salı TV Yayın Akışı

Bu akşam hangi diziler yeni bölüm yayınlanacak? 7 Nisan 2026 Salı TV yayın akışında neler var? NOW TV, ATV ve Star TV’de bu gece hangi yapımlar ekranda olacak? Bugünün TV Yayın Akışı güncel liste haberimizde.

BirBilgi
  • 07.04.2026 17:28
Televizyon izleyicileri 7 Nisan 2026 Salı akşamı ekranlarda hangi yapımların yer aldığını merak ediyor. “Akşam hangi diziler var?”, “Bugün hangi diziler var 7 Nisan 2026?”, “Bu akşamki diziler neler?” ve “Bugünkü diziler ve saatleri” gibi aramalar, günün en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. İşte TRT 1, ATV, Star TV, NOW TV, Show TV, Kanal D ve TV8 yayın akışına göre bu akşam ekrana gelecek tüm diziler, programlar ve saatleri.

7 NİSAN 2026 SALI AKŞAMI TV’DE HANGİ DİZİLER VE PROGRAMLAR VAR?

Salı günü televizyon ekranlarında hem yeni bölümler hem de tekrar yapımlar izleyiciyle buluşuyor. Özellikle “Bugün hangi diziler var Salı”, “TV’de bugün hangi diziler var” ve “Bu akşam hangi diziler var yeni bölüm” sorularının yanıtını arayanlar için kanallara göre detaylı yayın akışı aşağıda yer alıyor.

TRT 1 YAYIN AKIŞI: BU AKŞAM TRT 1’DE NE VAR?

SaatProgramTür
20:00Mehmed: Fetihler SultanıDizi
00:15Cennetin Çocukları (Tekrar)Dizi
02:20Seksenler (Tekrar)Dizi
03:10Benim Adım Melek (Tekrar)Dizi

TRT 1 ekranlarında akşam saat 20.00’de Mehmed: Fetihler Sultanı izleyiciyle buluşuyor. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise Cennetin Çocukları, Seksenler ve Benim Adım Melek tekrar bölümleriyle yayın akışında yer alıyor.

ATV YAYIN AKIŞI: ATV’DE BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

SaatProgramDetay
20:00A.B.İ.12. Bölüm
00:20Kuruluş Orhan20. Bölüm
03:00Can Borcu-
05:30Aile Saadeti-

“ATV’de bugün hangi diziler var?” sorusunun yanıtı da oldukça dikkat çekiyor. Kanalda 20.00’de A.B.İ. yer alırken, gece saatlerinde Kuruluş Orhan, Can Borcu ve Aile Saadeti ekrana geliyor.

STAR TV YAYIN AKIŞI: STAR TV’DE BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

SaatProgramTür
20:00ÇirkinYerli Dizi - Tekrar
23:15Sevdiğim SensinYerli Dizi - Tekrar
02:30Sefirin KızıYerli Dizi - Tekrar
05:00Dürüye'nin GüğümleriYerli Dizi - Tekrar

“Star TV’de bugün hangi diziler var?” diye araştıran izleyiciler için akışta saat 20.00’de Çirkin bulunuyor. Gece boyunca ise Sevdiğim Sensin, Sefirin Kızı ve Dürüye'nin Güğümleri yayınlanıyor.

NOW TV YAYIN AKIŞI: NOW TV’DE BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

SaatProgramDetay
20:00KıskanmakYeni Bölüm
00:00YeraltıAlt Yazılı
02:45Şevkat YerimdarAlt Yazılı
04:15Yasak ElmaAlt Yazılı
06:15Karagül-

NOW TV yayın akışında bu akşam öne çıkan yapım Kıskanmak oluyor. Yeni bölümüyle saat 20.00’de ekrana gelen yapımı, gece boyunca Yeraltı, Şevkat Yerimdar, Yasak Elma ve Karagül takip ediyor.

SHOW TV YAYIN AKIŞI: SHOW TV’DE BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

SaatProgramTür
20:00DelikanlıTekrar
22:45Güldür Güldür ShowTekrar
00:30Gece HattıCanlı
01:15DelikanlıTekrar
03:45Kızılcık ŞerbetiTekrar

“Show TV’de bugün hangi diziler var?” sorusunu soranlar için akşam 20.00’de Delikanlı tekrar bölümüyle ekrana geliyor. Kanalın devam eden akışında Güldür Güldür Show, Gece Hattı ve Kızılcık Şerbeti bulunuyor.

KANAL D YAYIN AKIŞI: KANAL D’DE BU AKŞAM NE VAR?

SaatProgramDetay
20:00Beyaz'la JokerYeni Bölüm
23:15Güller ve GünahlarTekrar
02:00Gelinim MutfaktaTekrar
04:30Zalim İstanbulTekrar

Kanal D ekranlarında bu akşam saat 20.00’de Beyaz'la Joker yeni bölümüyle seyirci karşısına çıkıyor. Gece kuşağında ise Güller ve Günahlar, Gelinim Mutfakta ve Zalim İstanbul yer alıyor.

TV8 YAYIN AKIŞI: TV8’DE BUGÜN HANGİ YAPIMLAR VAR?

SaatProgramTür
20:00Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026Yeni Bölüm / Yarışma
00:15Zuhal Topal'la YemekteyizYarışma
02:30Gel KonuşalımProgram
05:30TuzakDizi

TV8 ekranlarında bu akşam dizi yerine yarışma ve program içerikleri ağırlık kazanıyor. Kanalın en dikkat çeken yapımı saat 20.00’de yayınlanan Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 oluyor. Gecenin ilerleyen saatlerinde Zuhal Topal'la Yemekteyiz, Gel Konuşalım ve Tuzak izleyiciyle buluşuyor.

BU AKŞAMKİ DİZİLER VE SAATLERİ

7 Nisan 2026 Salı akşamı öne çıkan dizi ve programlar arasında Mehmed: Fetihler Sultanı, A.B.İ., Çirkin, Kıskanmak, Delikanlı, Beyaz'la Joker ve Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 yer alıyor. Böylece “Bu akşam hangi diziler var?”, “Bugün hangi diziler var yeni bölüm?” ve “Bugünkü diziler ve saatleri” sorularının yanıtı kanallara göre netleşmiş oluyor.

Akşam hangi diziler var?

7 Nisan 2026 Salı akşamı TRT 1’de Mehmed: Fetihler Sultanı, ATV’de A.B.İ., Star TV’de Çirkin, NOW TV’de Kıskanmak, Show TV’de Delikanlı, Kanal D’de Beyaz'la Joker ve TV8’de Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 yayınlanıyor.

Bugün hangi diziler var 7 Nisan 2026?

Bugün ekrana gelen yapımlar arasında Mehmed: Fetihler Sultanı, A.B.İ., Çirkin, Kıskanmak, Delikanlı, Güller ve Günahlar, Kızılcık Şerbeti, Tuzak ve diğer tekrar yapımları bulunuyor.

Star TV’de bugün hangi diziler var?

Star TV’de bugün Çirkin, Sevdiğim Sensin, Sefirin Kızı ve Dürüye'nin Güğümleri yayın akışında yer alıyor.

ATV’de bugün hangi diziler var?

ATV yayın akışında A.B.İ., Kuruluş Orhan, Can Borcu ve Aile Saadeti bulunuyor.

Show TV’de bugün hangi diziler var?

Show TV’de Delikanlı ve Kızılcık Şerbeti öne çıkarken, ayrıca Güldür Güldür Show ve Gece Hattı da akışta yer alıyor.

NOW TV’de bugün hangi diziler var?

NOW TV ekranlarında Kıskanmak, Yeraltı, Şevkat Yerimdar, Yasak Elma ve Karagül yayınlanıyor.

