BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? | 7 Şubat 2026 Cumartesi TV Yayın Akışı

Televizyon izleyicilerinin en çok merak ettiği konulardan biri olan “Bu akşam hangi diziler var?” sorusu 7 Şubat 2026 Cumartesi günü için yanıt buldu. Ulusal kanallarda yayınlanacak dizi, film, yarışma ve eğlence programları izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Bugün hangi diziler var 7 Şubat 2026 sorusunun yanıtını ve bugünkü diziler ve saatleri listesini sizin için derledik.

7 ŞUBAT 2026 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI

TRT 1 Yayın Akışı

Saat Program 20:00 Gönül Dağı 00:15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi 01:25 Pelin Çift ile Gündem Ötesi Artı 01:40 Taşacak Bu Deniz (Tekrar)

Show TV Yayın Akışı

Saat Program 20:00 Güldür Güldür Show (Yeni Bölüm) 00:15 Müjdemi İsterim 02:30 Kızılcık Şerbeti (Tekrar) 05:00 Veliaht (Tekrar)

Kanal D Yayın Akışı

Saat Program 20:00 Güller ve Günahlar (Yeni Bölüm) 00:15 Arka Sokaklar (Tekrar) 02:45 Poyraz Karayel (Tekrar) 05:00 Üç Kız Kardeş (Tekrar)

ATV Yayın Akışı

Saat Program 20:00 Kadın Kral 22:45 Pilav Üstü Aşk 03:20 Bir Gece Masalı 05:30 Aldatmak

Star TV Yayın Akışı

Saat Program 20:00 Bayi Toplantısı 00:30 Sahipsizler (Tekrar) 03:00 Aramızda Kalsın (Tekrar) 04:30 Ateşböceği (Tekrar) 05:30 Erkenci Kuş (Tekrar)

TV8 Yayın Akışı

Saat Program 20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 00:15 Survivor Ekstra 01:30 Gazete Magazin 05:15 Gençlik Rüzgarı

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında özellikle Gönül Dağı, Güller ve Günahlar ve Kızılcık Şerbeti tekrar bölümleri dikkat çekiyor. İzleyiciler “Bugün hangi diziler var Cumartesi” ve “TV’de bugün hangi diziler var” sorularının yanıtlarını yayın akışı listelerinde bulabiliyor.

BUGÜNKÜ DİZİLER VE SAATLERİ

20:00 — Gönül Dağı (TRT 1)

20:00 — Güller ve Günahlar (Kanal D)

02:30 — Kızılcık Şerbeti (Show TV)

00:30 — Sahipsizler (Star TV)

05:30 — Aldatmak (ATV)

Bugün hangi diziler var 7 Şubat 2026?

TRT 1’de Gönül Dağı, Kanal D’de Güller ve Günahlar ve gece kuşağında çeşitli dizi tekrarları yayınlanıyor.

ATV'de bugün hangi diziler var?

ATV yayın akışında Bir Gece Masalı ve Aldatmak dizilerinin tekrar bölümleri yer alıyor.

Show TV'de bugün hangi diziler var?

Show TV’de Kızılcık Şerbeti tekrar bölümü gece saatlerinde ekrana geliyor.

Star TV'de bugün hangi diziler var?

Star TV’de Sahipsizler, Aramızda Kalsın, Ateşböceği ve Erkenci Kuş tekrar bölümleri yayınlanıyor.

7 Şubat 2026 Cumartesi TV yayın akışı, dizi tekrarları, eğlence programları ve yarışma formatlarıyla izleyicilere geniş bir seçenek sunuyor. Bu akşamki diziler ve televizyon programlarını takip ederek günün yayın planını kolayca oluşturabilirsiniz.