BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? | 7 Şubat 2026 Cumartesi TV Yayın Akışı
Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 7 Şubat 2026 Cumartesi günü TV yayın akışında hangi diziler yayınlanıyor? TRT 1, Kanal D ve Show TV’de bugün hangi diziler var? Survivor bu akşam var mı? Günün TV Yayın Akışı listesi haberimizde.
Televizyon izleyicilerinin en çok merak ettiği konulardan biri olan “Bu akşam hangi diziler var?” sorusu 7 Şubat 2026 Cumartesi günü için yanıt buldu. Ulusal kanallarda yayınlanacak dizi, film, yarışma ve eğlence programları izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Bugün hangi diziler var 7 Şubat 2026 sorusunun yanıtını ve bugünkü diziler ve saatleri listesini sizin için derledik.
7 ŞUBAT 2026 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI
TRT 1 Yayın Akışı
|Saat
|Program
|20:00
|Gönül Dağı
|00:15
|Pelin Çift ile Gündem Ötesi
|01:25
|Pelin Çift ile Gündem Ötesi Artı
|01:40
|Taşacak Bu Deniz (Tekrar)
Show TV Yayın Akışı
|Saat
|Program
|20:00
|Güldür Güldür Show (Yeni Bölüm)
|00:15
|Müjdemi İsterim
|02:30
|Kızılcık Şerbeti (Tekrar)
|05:00
|Veliaht (Tekrar)
Kanal D Yayın Akışı
|Saat
|Program
|20:00
|Güller ve Günahlar (Yeni Bölüm)
|00:15
|Arka Sokaklar (Tekrar)
|02:45
|Poyraz Karayel (Tekrar)
|05:00
|Üç Kız Kardeş (Tekrar)
ATV Yayın Akışı
|Saat
|Program
|20:00
|Kadın Kral
|22:45
|Pilav Üstü Aşk
|03:20
|Bir Gece Masalı
|05:30
|Aldatmak
Star TV Yayın Akışı
|Saat
|Program
|20:00
|Bayi Toplantısı
|00:30
|Sahipsizler (Tekrar)
|03:00
|Aramızda Kalsın (Tekrar)
|04:30
|Ateşböceği (Tekrar)
|05:30
|Erkenci Kuş (Tekrar)
TV8 Yayın Akışı
|Saat
|Program
|20:00
|Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026
|00:15
|Survivor Ekstra
|01:30
|Gazete Magazin
|05:15
|Gençlik Rüzgarı
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında özellikle Gönül Dağı, Güller ve Günahlar ve Kızılcık Şerbeti tekrar bölümleri dikkat çekiyor. İzleyiciler “Bugün hangi diziler var Cumartesi” ve “TV’de bugün hangi diziler var” sorularının yanıtlarını yayın akışı listelerinde bulabiliyor.
BUGÜNKÜ DİZİLER VE SAATLERİ
- 20:00 — Gönül Dağı (TRT 1)
- 20:00 — Güller ve Günahlar (Kanal D)
- 02:30 — Kızılcık Şerbeti (Show TV)
- 00:30 — Sahipsizler (Star TV)
- 05:30 — Aldatmak (ATV)
Bugün hangi diziler var 7 Şubat 2026?
TRT 1’de Gönül Dağı, Kanal D’de Güller ve Günahlar ve gece kuşağında çeşitli dizi tekrarları yayınlanıyor.
ATV'de bugün hangi diziler var?
ATV yayın akışında Bir Gece Masalı ve Aldatmak dizilerinin tekrar bölümleri yer alıyor.
Show TV'de bugün hangi diziler var?
Show TV’de Kızılcık Şerbeti tekrar bölümü gece saatlerinde ekrana geliyor.
Star TV'de bugün hangi diziler var?
Star TV’de Sahipsizler, Aramızda Kalsın, Ateşböceği ve Erkenci Kuş tekrar bölümleri yayınlanıyor.
7 Şubat 2026 Cumartesi TV yayın akışı, dizi tekrarları, eğlence programları ve yarışma formatlarıyla izleyicilere geniş bir seçenek sunuyor. Bu akşamki diziler ve televizyon programlarını takip ederek günün yayın planını kolayca oluşturabilirsiniz.