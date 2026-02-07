Giriş / Abone Ol
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? | 7 Şubat 2026 Cumartesi TV Yayın Akışı

Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 7 Şubat 2026 Cumartesi günü TV yayın akışında hangi diziler yayınlanıyor? TRT 1, Kanal D ve Show TV’de bugün hangi diziler var? Survivor bu akşam var mı? Günün TV Yayın Akışı listesi haberimizde.

BirBilgi
  • 07.02.2026 16:40
  • Giriş: 07.02.2026 16:40
  • Güncelleme: 07.02.2026 16:40
Kaynak: Haber Merkezi
Televizyon izleyicilerinin en çok merak ettiği konulardan biri olan “Bu akşam hangi diziler var?” sorusu 7 Şubat 2026 Cumartesi günü için yanıt buldu. Ulusal kanallarda yayınlanacak dizi, film, yarışma ve eğlence programları izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Bugün hangi diziler var 7 Şubat 2026 sorusunun yanıtını ve bugünkü diziler ve saatleri listesini sizin için derledik.

7 ŞUBAT 2026 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI

TRT 1 Yayın Akışı

SaatProgram
20:00Gönül Dağı
00:15Pelin Çift ile Gündem Ötesi
01:25Pelin Çift ile Gündem Ötesi Artı
01:40Taşacak Bu Deniz (Tekrar)

Show TV Yayın Akışı

SaatProgram
20:00Güldür Güldür Show (Yeni Bölüm)
00:15Müjdemi İsterim
02:30Kızılcık Şerbeti (Tekrar)
05:00Veliaht (Tekrar)

Kanal D Yayın Akışı

SaatProgram
20:00Güller ve Günahlar (Yeni Bölüm)
00:15Arka Sokaklar (Tekrar)
02:45Poyraz Karayel (Tekrar)
05:00Üç Kız Kardeş (Tekrar)

ATV Yayın Akışı

SaatProgram
20:00Kadın Kral
22:45Pilav Üstü Aşk
03:20Bir Gece Masalı
05:30Aldatmak

Star TV Yayın Akışı

SaatProgram
20:00Bayi Toplantısı
00:30Sahipsizler (Tekrar)
03:00Aramızda Kalsın (Tekrar)
04:30Ateşböceği (Tekrar)
05:30Erkenci Kuş (Tekrar)

TV8 Yayın Akışı

SaatProgram
20:00Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026
00:15Survivor Ekstra
01:30Gazete Magazin
05:15Gençlik Rüzgarı

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında özellikle Gönül Dağı, Güller ve Günahlar ve Kızılcık Şerbeti tekrar bölümleri dikkat çekiyor. İzleyiciler “Bugün hangi diziler var Cumartesi” ve “TV’de bugün hangi diziler var” sorularının yanıtlarını yayın akışı listelerinde bulabiliyor.

BUGÜNKÜ DİZİLER VE SAATLERİ

  • 20:00 — Gönül Dağı (TRT 1)
  • 20:00 — Güller ve Günahlar (Kanal D)
  • 02:30 — Kızılcık Şerbeti (Show TV)
  • 00:30 — Sahipsizler (Star TV)
  • 05:30 — Aldatmak (ATV)

Bugün hangi diziler var 7 Şubat 2026?

TRT 1’de Gönül Dağı, Kanal D’de Güller ve Günahlar ve gece kuşağında çeşitli dizi tekrarları yayınlanıyor.

ATV'de bugün hangi diziler var?

ATV yayın akışında Bir Gece Masalı ve Aldatmak dizilerinin tekrar bölümleri yer alıyor.

Show TV'de bugün hangi diziler var?

Show TV’de Kızılcık Şerbeti tekrar bölümü gece saatlerinde ekrana geliyor.

Star TV'de bugün hangi diziler var?

Star TV’de Sahipsizler, Aramızda Kalsın, Ateşböceği ve Erkenci Kuş tekrar bölümleri yayınlanıyor.

7 Şubat 2026 Cumartesi TV yayın akışı, dizi tekrarları, eğlence programları ve yarışma formatlarıyla izleyicilere geniş bir seçenek sunuyor. Bu akşamki diziler ve televizyon programlarını takip ederek günün yayın planını kolayca oluşturabilirsiniz.

