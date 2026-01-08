Bu Akşam Hangi Diziler Var? 8 Ocak 2026 Perşembe TV Yayın Akışı
Bu akşam hangi diziler yeni bölümüyle ekrana geliyor? 8 Ocak 2026 Perşembe günü kanallarda hangi film ve yarışmalar var? Veliaht mı, Survivor mı yoksa Beyaz’la Joker mi izlenecek? 8 Ocak 2026 Perşembe TV yayın akışı haberimizde.
Televizyon izleyicilerinin en çok araştırdığı konuların başında “Bu akşam hangi diziler var?” sorusu geliyor. 8 Ocak 2026 Perşembe TV yayın akışı, yeni bölümler, tekrar diziler, yarışmalar ve yerli–yabancı filmlerle ekran başında keyifli bir akşam vadediyor.
Show TV’den TV8’e, Kanal D’den TRT 1’e kadar ulusal kanalların saat saat yayın akışını bu içerikte eksiksiz şekilde bulabilirsiniz.
SHOW TV YAYIN AKIŞI – 8 OCAK 2026 PERŞEMBE
|Saat
|Program
|Tür
|20:00
|Veliaht
|Yeni Bölüm
|00:15
|Kızılcık Şerbeti
|Tekrar
|02:45
|Rüya Gibi
|Tekrar
|05:00
|Veliaht
|Tekrar
KANAL D YAYIN AKIŞI
|Saat
|Program
|Tür
|20:00
|Beyaz’la Joker
|Yeni Bölüm
|22:15
|Nil’de Ölüm
|Yabancı Film
|00:45
|Dünyalar Savaşı
|Yabancı Film
|02:00
|Poyraz Karayel
|Tekrar
|04:00
|Üç Kız Kardeş
|Tekrar
ATV YAYIN AKIŞI
|Saat
|Program
|Tür
|20:00
|Kim Milyoner Olmak İster?
|Yarışma
|00:20
|Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
|Program
|01:20
|Kuruluş Orhan
|Dizi
|04:00
|Kardeşlerim
|Tekrar
NOW TV YAYIN AKIŞI
|Saat
|Program
|Tür
|20:00
|Halef: Köklerin Çağrısı
|Yeni Bölüm
|00:00
|Serçenin Gözyaşı
|Film
|02:30
|Şevkat Yerimdar
|Tekrar
|04:45
|Ruhun Duymaz
|Tekrar
|06:00
|Son Yaz
|Tekrar
STAR TV YAYIN AKIŞI
|Saat
|Program
|Tür
|20:00
|Hazine
|Yerli Film
|22:30
|Hazine
|Yerli Film
|00:30
|Patron Mutlu Son İstiyor
|Yerli Film
|02:30
|Patron Mutlu Son İstiyor
|Tekrar
|04:30
|Kaderimin Oyunu
|Dizi Tekrar
|06:00
|Erkenci Kuş
|Dizi Tekrar
TRT 1 YAYIN AKIŞI
|Saat
|Program
|Tür
|20:00
|Çin Seddi
|Yabancı Sinema
|23:50
|Taşacak Bu Deniz
|Dizi
|02:45
|Kara Ağaç Destanı
|Dizi
|05:05
|Seksenler
|Dizi
TV8 YAYIN AKIŞI
|Saat
|Program
|Tür
|20:00
|Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026
|Yeni Bölüm
|00:15
|Survivor Ekstra
|Canlı
|01:30
|Zuhal Topal’la Yemekteyiz
|Yarışma
|03:30
|Zahide Yetiş’le Sence?
|Program
Bu akşam hangi diziler yeni bölüm?
Veliaht, Halef: Köklerin Çağrısı ve Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026 8 Ocak 2026 Perşembe akşamı yeni bölümleriyle ekrana geliyor.
Perşembe akşamı yarışma programı var mı?
ATV’de Kim Milyoner Olmak İster?, TV8’de Survivor yeni bölümüyle izleyici karşısında.
Bu akşam film izlemek isteyenler ne izleyebilir?
Star TV’de Hazine, Kanal D’de Nil’de Ölüm ve Dünyalar Savaşı, TRT 1’de ise Çin Seddi filmi yayınlanıyor.
8 Ocak 2026 Perşembe TV yayın akışı, dizi, film ve yarışma seçenekleriyle oldukça zengin bir içerik sunuyor. Yeni bölümleri kaçırmak istemeyen izleyiciler için akşam kuşağı dopdolu geçecek.
Televizyonda bu akşam ne var sorusunun yanıtını arayanlar için güncel ve eksiksiz yayın akışı rehberi burada.