Bu Akşam Hangi Diziler Var? 8 Ocak 2026 Perşembe TV Yayın Akışı

Televizyon izleyicilerinin en çok araştırdığı konuların başında “Bu akşam hangi diziler var?” sorusu geliyor. 8 Ocak 2026 Perşembe TV yayın akışı, yeni bölümler, tekrar diziler, yarışmalar ve yerli–yabancı filmlerle ekran başında keyifli bir akşam vadediyor.

Show TV’den TV8’e, Kanal D’den TRT 1’e kadar ulusal kanalların saat saat yayın akışını bu içerikte eksiksiz şekilde bulabilirsiniz.

SHOW TV YAYIN AKIŞI – 8 OCAK 2026 PERŞEMBE

Saat Program Tür 20:00 Veliaht Yeni Bölüm 00:15 Kızılcık Şerbeti Tekrar 02:45 Rüya Gibi Tekrar 05:00 Veliaht Tekrar

KANAL D YAYIN AKIŞI

Saat Program Tür 20:00 Beyaz’la Joker Yeni Bölüm 22:15 Nil’de Ölüm Yabancı Film 00:45 Dünyalar Savaşı Yabancı Film 02:00 Poyraz Karayel Tekrar 04:00 Üç Kız Kardeş Tekrar

ATV YAYIN AKIŞI

Saat Program Tür 20:00 Kim Milyoner Olmak İster? Yarışma 00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru Program 01:20 Kuruluş Orhan Dizi 04:00 Kardeşlerim Tekrar

NOW TV YAYIN AKIŞI

Saat Program Tür 20:00 Halef: Köklerin Çağrısı Yeni Bölüm 00:00 Serçenin Gözyaşı Film 02:30 Şevkat Yerimdar Tekrar 04:45 Ruhun Duymaz Tekrar 06:00 Son Yaz Tekrar

STAR TV YAYIN AKIŞI

Saat Program Tür 20:00 Hazine Yerli Film 22:30 Hazine Yerli Film 00:30 Patron Mutlu Son İstiyor Yerli Film 02:30 Patron Mutlu Son İstiyor Tekrar 04:30 Kaderimin Oyunu Dizi Tekrar 06:00 Erkenci Kuş Dizi Tekrar

TRT 1 YAYIN AKIŞI

Saat Program Tür 20:00 Çin Seddi Yabancı Sinema 23:50 Taşacak Bu Deniz Dizi 02:45 Kara Ağaç Destanı Dizi 05:05 Seksenler Dizi

TV8 YAYIN AKIŞI

Saat Program Tür 20:00 Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026 Yeni Bölüm 00:15 Survivor Ekstra Canlı 01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz Yarışma 03:30 Zahide Yetiş’le Sence? Program

Bu akşam hangi diziler yeni bölüm?

Veliaht, Halef: Köklerin Çağrısı ve Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026 8 Ocak 2026 Perşembe akşamı yeni bölümleriyle ekrana geliyor.

Perşembe akşamı yarışma programı var mı?

ATV’de Kim Milyoner Olmak İster?, TV8’de Survivor yeni bölümüyle izleyici karşısında.

Bu akşam film izlemek isteyenler ne izleyebilir?

Star TV’de Hazine, Kanal D’de Nil’de Ölüm ve Dünyalar Savaşı, TRT 1’de ise Çin Seddi filmi yayınlanıyor.

8 Ocak 2026 Perşembe TV yayın akışı, dizi, film ve yarışma seçenekleriyle oldukça zengin bir içerik sunuyor. Yeni bölümleri kaçırmak istemeyen izleyiciler için akşam kuşağı dopdolu geçecek.

Televizyonda bu akşam ne var sorusunun yanıtını arayanlar için güncel ve eksiksiz yayın akışı rehberi burada.