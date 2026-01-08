Giriş / Abone Ol
Bu Akşam Hangi Diziler Var? 8 Ocak 2026 Perşembe TV Yayın Akışı

Bu akşam hangi diziler yeni bölümüyle ekrana geliyor? 8 Ocak 2026 Perşembe günü kanallarda hangi film ve yarışmalar var? Veliaht mı, Survivor mı yoksa Beyaz’la Joker mi izlenecek? 8 Ocak 2026 Perşembe TV yayın akışı haberimizde.

Televizyon izleyicilerinin en çok araştırdığı konuların başında “Bu akşam hangi diziler var?” sorusu geliyor. 8 Ocak 2026 Perşembe TV yayın akışı, yeni bölümler, tekrar diziler, yarışmalar ve yerli–yabancı filmlerle ekran başında keyifli bir akşam vadediyor.

Show TV’den TV8’e, Kanal D’den TRT 1’e kadar ulusal kanalların saat saat yayın akışını bu içerikte eksiksiz şekilde bulabilirsiniz.

SHOW TV YAYIN AKIŞI – 8 OCAK 2026 PERŞEMBE

SaatProgramTür
20:00VeliahtYeni Bölüm
00:15Kızılcık ŞerbetiTekrar
02:45Rüya GibiTekrar
05:00VeliahtTekrar

KANAL D YAYIN AKIŞI

SaatProgramTür
20:00Beyaz’la JokerYeni Bölüm
22:15Nil’de ÖlümYabancı Film
00:45Dünyalar SavaşıYabancı Film
02:00Poyraz KarayelTekrar
04:00Üç Kız KardeşTekrar

ATV YAYIN AKIŞI

SaatProgramTür
20:00Kim Milyoner Olmak İster?Yarışma
00:20Nihat Hatipoğlu ile Dosta DoğruProgram
01:20Kuruluş OrhanDizi
04:00KardeşlerimTekrar

NOW TV YAYIN AKIŞI

SaatProgramTür
20:00Halef: Köklerin ÇağrısıYeni Bölüm
00:00Serçenin GözyaşıFilm
02:30Şevkat YerimdarTekrar
04:45Ruhun DuymazTekrar
06:00Son YazTekrar

STAR TV YAYIN AKIŞI

SaatProgramTür
20:00HazineYerli Film
22:30HazineYerli Film
00:30Patron Mutlu Son İstiyorYerli Film
02:30Patron Mutlu Son İstiyorTekrar
04:30Kaderimin OyunuDizi Tekrar
06:00Erkenci KuşDizi Tekrar

TRT 1 YAYIN AKIŞI

SaatProgramTür
20:00Çin SeddiYabancı Sinema
23:50Taşacak Bu DenizDizi
02:45Kara Ağaç DestanıDizi
05:05SeksenlerDizi

TV8 YAYIN AKIŞI

SaatProgramTür
20:00Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026Yeni Bölüm
00:15Survivor EkstraCanlı
01:30Zuhal Topal’la YemekteyizYarışma
03:30Zahide Yetiş’le Sence?Program

Bu akşam hangi diziler yeni bölüm?

Veliaht, Halef: Köklerin Çağrısı ve Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026 8 Ocak 2026 Perşembe akşamı yeni bölümleriyle ekrana geliyor.

Perşembe akşamı yarışma programı var mı?

ATV’de Kim Milyoner Olmak İster?, TV8’de Survivor yeni bölümüyle izleyici karşısında.

Bu akşam film izlemek isteyenler ne izleyebilir?

Star TV’de Hazine, Kanal D’de Nil’de Ölüm ve Dünyalar Savaşı, TRT 1’de ise Çin Seddi filmi yayınlanıyor.

8 Ocak 2026 Perşembe TV yayın akışı, dizi, film ve yarışma seçenekleriyle oldukça zengin bir içerik sunuyor. Yeni bölümleri kaçırmak istemeyen izleyiciler için akşam kuşağı dopdolu geçecek.

Televizyonda bu akşam ne var sorusunun yanıtını arayanlar için güncel ve eksiksiz yayın akışı rehberi burada.

