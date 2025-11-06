Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Bu Akşam Hangi Maçlar Var? (6 Kasım 2025) | Futbol Maç Programı

Bu akşam UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde birbirinden heyecanlı futbol maçları sahne alacak. Peki bu akşam maçlar saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe ve Samsunspor'un maçları saat kaçta? Tüm bilgiler haberimizde.

BirBilgi
  • 06.11.2025 17:19
  • Giriş: 06.11.2025 17:19
  • Güncelleme: 06.11.2025 17:19
Kaynak: Haber Merkezi
Bu Akşam Hangi Maçlar Var? (6 Kasım 2025) | Futbol Maç Programı

Bu akşam hangi maçlar var?” diyen futbolseverler için 6 Kasım 2025 Perşembe gününün UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi programını tek sayfada topladık. Aşağıda saat saat tüm karşılaşmaları; 20:45 ve 23:00 seansları olarak düzenlenmiş, kolay okunur tablolarla bulabilirsiniz.

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI — 6 KASIM 2025

20:45 Seansı

SaatEv SahibiDeplasman
20:45MalmöPanathinaikos
20:45SalzburgGo Ahead Eagles
20:45Sturm GrazNottingham F.
20:45D. ZagrebCelta Vigo
20:45MidtjyllandCeltic
20:45BaselFCSB
20:45Kızıl YıldızLille
20:45UtrechtPorto
20:45NiceFreiburg

23:00 Seansı

SaatEv SahibiDeplasman
23:00BolognaBrann
23:00Aston VillaM. Tel Aviv
23:00FerencvárosLudogorets
23:00BragaKRC Genk
23:00RangersAS Roma
23:00PAOKYoung Boys
23:00Viktoria PlzenFenerbahçe
23:00StuttgartFeyenoord
23:00Real BetisLyon

UEFA KONFERANS LİGİ MAÇ PROGRAMI — 6 KASIM 2025

20:45 Seansı

SaatEv SahibiDeplasman
20:45Sparta PragRakow C.
20:45SamsunsporHamrun Spartans
20:45NK CeljeL. Varşova
20:45NoahSigma Olomouc
20:45MainzFiorentina
20:45KuopionS. Bratislava
20:45Shakhtar D.Breidablik
20:45AEK LarnakaAberdeen
20:45AEKShamrock R.

23:00 Seansı

SaatEv SahibiDeplasman
23:00Crystal PalaceAZ Alkmaar
23:00BK HäckenStrasbourg
23:00Dinamo KievZrinjski Mostar
23:00Lincoln RedRijeka
23:00Rapid WienUn. Craiova
23:00VallecanoLech Poznan
23:00LausanneOmonia
23:00ShelbourneKF Drita
23:00FK ShkendijaJ. Bialystok

ÖNE ÇIKAN KARŞILAŞMALAR

  • Viktoria Plzen – Fenerbahçe (UEFA Avrupa Ligi, 23:00)
  • Rangers – AS Roma (UEFA Avrupa Ligi, 23:00)
  • Mainz – Fiorentina (UEFA Konferans Ligi, 20:45)
  • Crystal Palace – AZ Alkmaar (UEFA Konferans Ligi, 23:00)

6 KASIM 2025 BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?

Fenerbahçe’nin maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Viktoria Plzen – Fenerbahçe karşılaşması 23:00’te TRT 1'de canlı olarak yayınlanacak.

Samsunspor'un maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Samsunspor - Hamrun Spartans karşılaşması saat 20.45'te TRT 1'de canlı olarak yayınlanacak.

Bu akşam maçlar hangi saatlerde başlıyor?

İki ana seans var: 20:45 ve 23:00. Hem UEFA Avrupa Ligi hem de UEFA Konferans Ligi’nde bu saatlerde karşılaşmalar bulunuyor.

UEFA Avrupa Ligi’nde 20:45’te hangi maçlar var?

Malmö–Panathinaikos, Salzburg–Go Ahead Eagles, Sturm Graz–Nottingham F., D. Zagreb–Celta Vigo, Midtjylland–Celtic, Basel–FCSB, Kızıl Yıldız–Lille, Utrecht–Porto ve Nice–Freiburg.

UEFA Konferans Ligi’nde 20:45’te hangi maçlar var?

Sparta Prag–Rakow C., Samsunspor–Hamrun Spartans, NK Celje–L. Varşova, Noah–Sigma Olomouc, Mainz–Fiorentina, Kuopion–S. Bratislava, Shakhtar D.–Breidablik, AEK Larnaka–Aberdeen ve AEK–Shamrock R.

23:00 seansında Avrupa Ligi’nde hangi maçlar var?

Bologna–Brann, Aston Villa–M. Tel Aviv, Ferencváros–Ludogorets, Braga–KRC Genk, Rangers–AS Roma, PAOK–Young Boys, Viktoria Plzen–Fenerbahçe, Stuttgart–Feyenoord ve Real Betis–Lyon.

23:00 seansında Konferans Ligi’nde hangi maçlar var?

Crystal Palace–AZ Alkmaar, BK Häcken–Strasbourg, Dinamo Kiev–Zrinjski Mostar, Lincoln Red–Rijeka, Rapid Wien–Un. Craiova, Vallecano–Lech Poznan, Lausanne–Omonia, Shelbourne–KF Drita ve FK Shkendija–J. Bialystok.

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları hangi kanalda?

Fenerbahçe ve Samsunspor hariç UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları Tabii platformundan canlı ve şifreli olarak izlenebilir.

6 Kasım 2025 Perşembe akşamı, hem UEFA Avrupa Ligi hem de UEFA Konferans Ligi kapsamında dolu dolu bir futbol takvimi var. Programı 20:45 ve 23:00 seanslarıyla düzenlediğimiz bu rehber, “bu akşam hangi maçlar var” sorunuza hızlı ve net bir yanıt sunuyor. Keyifli maçlar!

BirGün'e Abone Ol