Bu Akşam Hangi Maçlar Var? (6 Kasım 2025) | Futbol Maç Programı

“Bu akşam hangi maçlar var?” diyen futbolseverler için 6 Kasım 2025 Perşembe gününün UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi programını tek sayfada topladık. Aşağıda saat saat tüm karşılaşmaları; 20:45 ve 23:00 seansları olarak düzenlenmiş, kolay okunur tablolarla bulabilirsiniz.

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI — 6 KASIM 2025

20:45 Seansı

Saat Ev Sahibi Deplasman 20:45 Malmö Panathinaikos 20:45 Salzburg Go Ahead Eagles 20:45 Sturm Graz Nottingham F. 20:45 D. Zagreb Celta Vigo 20:45 Midtjylland Celtic 20:45 Basel FCSB 20:45 Kızıl Yıldız Lille 20:45 Utrecht Porto 20:45 Nice Freiburg

23:00 Seansı

Saat Ev Sahibi Deplasman 23:00 Bologna Brann 23:00 Aston Villa M. Tel Aviv 23:00 Ferencváros Ludogorets 23:00 Braga KRC Genk 23:00 Rangers AS Roma 23:00 PAOK Young Boys 23:00 Viktoria Plzen Fenerbahçe 23:00 Stuttgart Feyenoord 23:00 Real Betis Lyon

UEFA KONFERANS LİGİ MAÇ PROGRAMI — 6 KASIM 2025

20:45 Seansı

Saat Ev Sahibi Deplasman 20:45 Sparta Prag Rakow C. 20:45 Samsunspor Hamrun Spartans 20:45 NK Celje L. Varşova 20:45 Noah Sigma Olomouc 20:45 Mainz Fiorentina 20:45 Kuopion S. Bratislava 20:45 Shakhtar D. Breidablik 20:45 AEK Larnaka Aberdeen 20:45 AEK Shamrock R.

23:00 Seansı

Saat Ev Sahibi Deplasman 23:00 Crystal Palace AZ Alkmaar 23:00 BK Häcken Strasbourg 23:00 Dinamo Kiev Zrinjski Mostar 23:00 Lincoln Red Rijeka 23:00 Rapid Wien Un. Craiova 23:00 Vallecano Lech Poznan 23:00 Lausanne Omonia 23:00 Shelbourne KF Drita 23:00 FK Shkendija J. Bialystok

ÖNE ÇIKAN KARŞILAŞMALAR

Viktoria Plzen – Fenerbahçe (UEFA Avrupa Ligi, 23:00)

(UEFA Avrupa Ligi, 23:00) Rangers – AS Roma (UEFA Avrupa Ligi, 23:00)

(UEFA Avrupa Ligi, 23:00) Mainz – Fiorentina (UEFA Konferans Ligi, 20:45)

(UEFA Konferans Ligi, 20:45) Crystal Palace – AZ Alkmaar (UEFA Konferans Ligi, 23:00)

6 KASIM 2025 BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?

Fenerbahçe’nin maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Viktoria Plzen – Fenerbahçe karşılaşması 23:00’te TRT 1'de canlı olarak yayınlanacak.

Samsunspor'un maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Samsunspor - Hamrun Spartans karşılaşması saat 20.45'te TRT 1'de canlı olarak yayınlanacak.

Bu akşam maçlar hangi saatlerde başlıyor?

İki ana seans var: 20:45 ve 23:00. Hem UEFA Avrupa Ligi hem de UEFA Konferans Ligi’nde bu saatlerde karşılaşmalar bulunuyor.

UEFA Avrupa Ligi’nde 20:45’te hangi maçlar var?

Malmö–Panathinaikos, Salzburg–Go Ahead Eagles, Sturm Graz–Nottingham F., D. Zagreb–Celta Vigo, Midtjylland–Celtic, Basel–FCSB, Kızıl Yıldız–Lille, Utrecht–Porto ve Nice–Freiburg.

UEFA Konferans Ligi’nde 20:45’te hangi maçlar var?

Sparta Prag–Rakow C., Samsunspor–Hamrun Spartans, NK Celje–L. Varşova, Noah–Sigma Olomouc, Mainz–Fiorentina, Kuopion–S. Bratislava, Shakhtar D.–Breidablik, AEK Larnaka–Aberdeen ve AEK–Shamrock R.

23:00 seansında Avrupa Ligi’nde hangi maçlar var?

Bologna–Brann, Aston Villa–M. Tel Aviv, Ferencváros–Ludogorets, Braga–KRC Genk, Rangers–AS Roma, PAOK–Young Boys, Viktoria Plzen–Fenerbahçe, Stuttgart–Feyenoord ve Real Betis–Lyon.

23:00 seansında Konferans Ligi’nde hangi maçlar var?

Crystal Palace–AZ Alkmaar, BK Häcken–Strasbourg, Dinamo Kiev–Zrinjski Mostar, Lincoln Red–Rijeka, Rapid Wien–Un. Craiova, Vallecano–Lech Poznan, Lausanne–Omonia, Shelbourne–KF Drita ve FK Shkendija–J. Bialystok.

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları hangi kanalda?

Fenerbahçe ve Samsunspor hariç UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları Tabii platformundan canlı ve şifreli olarak izlenebilir.

6 Kasım 2025 Perşembe akşamı, hem UEFA Avrupa Ligi hem de UEFA Konferans Ligi kapsamında dolu dolu bir futbol takvimi var. Programı 20:45 ve 23:00 seanslarıyla düzenlediğimiz bu rehber, “bu akşam hangi maçlar var” sorunuza hızlı ve net bir yanıt sunuyor. Keyifli maçlar!