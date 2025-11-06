Bu Akşam Hangi Maçlar Var? (6 Kasım 2025) | Futbol Maç Programı
Bu akşam UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde birbirinden heyecanlı futbol maçları sahne alacak. Peki bu akşam maçlar saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe ve Samsunspor'un maçları saat kaçta? Tüm bilgiler haberimizde.
“Bu akşam hangi maçlar var?” diyen futbolseverler için 6 Kasım 2025 Perşembe gününün UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi programını tek sayfada topladık. Aşağıda saat saat tüm karşılaşmaları; 20:45 ve 23:00 seansları olarak düzenlenmiş, kolay okunur tablolarla bulabilirsiniz.
UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI — 6 KASIM 2025
20:45 Seansı
|Saat
|Ev Sahibi
|Deplasman
|20:45
|Malmö
|Panathinaikos
|20:45
|Salzburg
|Go Ahead Eagles
|20:45
|Sturm Graz
|Nottingham F.
|20:45
|D. Zagreb
|Celta Vigo
|20:45
|Midtjylland
|Celtic
|20:45
|Basel
|FCSB
|20:45
|Kızıl Yıldız
|Lille
|20:45
|Utrecht
|Porto
|20:45
|Nice
|Freiburg
23:00 Seansı
|Saat
|Ev Sahibi
|Deplasman
|23:00
|Bologna
|Brann
|23:00
|Aston Villa
|M. Tel Aviv
|23:00
|Ferencváros
|Ludogorets
|23:00
|Braga
|KRC Genk
|23:00
|Rangers
|AS Roma
|23:00
|PAOK
|Young Boys
|23:00
|Viktoria Plzen
|Fenerbahçe
|23:00
|Stuttgart
|Feyenoord
|23:00
|Real Betis
|Lyon
UEFA KONFERANS LİGİ MAÇ PROGRAMI — 6 KASIM 2025
20:45 Seansı
|Saat
|Ev Sahibi
|Deplasman
|20:45
|Sparta Prag
|Rakow C.
|20:45
|Samsunspor
|Hamrun Spartans
|20:45
|NK Celje
|L. Varşova
|20:45
|Noah
|Sigma Olomouc
|20:45
|Mainz
|Fiorentina
|20:45
|Kuopion
|S. Bratislava
|20:45
|Shakhtar D.
|Breidablik
|20:45
|AEK Larnaka
|Aberdeen
|20:45
|AEK
|Shamrock R.
23:00 Seansı
|Saat
|Ev Sahibi
|Deplasman
|23:00
|Crystal Palace
|AZ Alkmaar
|23:00
|BK Häcken
|Strasbourg
|23:00
|Dinamo Kiev
|Zrinjski Mostar
|23:00
|Lincoln Red
|Rijeka
|23:00
|Rapid Wien
|Un. Craiova
|23:00
|Vallecano
|Lech Poznan
|23:00
|Lausanne
|Omonia
|23:00
|Shelbourne
|KF Drita
|23:00
|FK Shkendija
|J. Bialystok
ÖNE ÇIKAN KARŞILAŞMALAR
- Viktoria Plzen – Fenerbahçe (UEFA Avrupa Ligi, 23:00)
- Rangers – AS Roma (UEFA Avrupa Ligi, 23:00)
- Mainz – Fiorentina (UEFA Konferans Ligi, 20:45)
- Crystal Palace – AZ Alkmaar (UEFA Konferans Ligi, 23:00)
6 KASIM 2025 BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?
Fenerbahçe’nin maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Viktoria Plzen – Fenerbahçe karşılaşması 23:00’te TRT 1'de canlı olarak yayınlanacak.
Samsunspor'un maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Samsunspor - Hamrun Spartans karşılaşması saat 20.45'te TRT 1'de canlı olarak yayınlanacak.
Bu akşam maçlar hangi saatlerde başlıyor?
İki ana seans var: 20:45 ve 23:00. Hem UEFA Avrupa Ligi hem de UEFA Konferans Ligi’nde bu saatlerde karşılaşmalar bulunuyor.
UEFA Avrupa Ligi’nde 20:45’te hangi maçlar var?
Malmö–Panathinaikos, Salzburg–Go Ahead Eagles, Sturm Graz–Nottingham F., D. Zagreb–Celta Vigo, Midtjylland–Celtic, Basel–FCSB, Kızıl Yıldız–Lille, Utrecht–Porto ve Nice–Freiburg.
UEFA Konferans Ligi’nde 20:45’te hangi maçlar var?
Sparta Prag–Rakow C., Samsunspor–Hamrun Spartans, NK Celje–L. Varşova, Noah–Sigma Olomouc, Mainz–Fiorentina, Kuopion–S. Bratislava, Shakhtar D.–Breidablik, AEK Larnaka–Aberdeen ve AEK–Shamrock R.
23:00 seansında Avrupa Ligi’nde hangi maçlar var?
Bologna–Brann, Aston Villa–M. Tel Aviv, Ferencváros–Ludogorets, Braga–KRC Genk, Rangers–AS Roma, PAOK–Young Boys, Viktoria Plzen–Fenerbahçe, Stuttgart–Feyenoord ve Real Betis–Lyon.
23:00 seansında Konferans Ligi’nde hangi maçlar var?
Crystal Palace–AZ Alkmaar, BK Häcken–Strasbourg, Dinamo Kiev–Zrinjski Mostar, Lincoln Red–Rijeka, Rapid Wien–Un. Craiova, Vallecano–Lech Poznan, Lausanne–Omonia, Shelbourne–KF Drita ve FK Shkendija–J. Bialystok.
UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları hangi kanalda?
Fenerbahçe ve Samsunspor hariç UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları Tabii platformundan canlı ve şifreli olarak izlenebilir.
6 Kasım 2025 Perşembe akşamı, hem UEFA Avrupa Ligi hem de UEFA Konferans Ligi kapsamında dolu dolu bir futbol takvimi var. Programı 20:45 ve 23:00 seanslarıyla düzenlediğimiz bu rehber, “bu akşam hangi maçlar var” sorunuza hızlı ve net bir yanıt sunuyor. Keyifli maçlar!