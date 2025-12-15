Bu Akşam Televizyonda Ne Var? Diziler, Filmler ve Öne Çıkan Yapımlar
Bu akşam televizyonda hangi diziler ve filmler var, hangileri öne çıkıyor? Yeni bölümüyle ekrana gelen yapımlar hangileri, saat kaçta başlıyor? Dizi mi film mi izlemek isteyenler için bu akşam en iyi seçenekler neler? 15 Aralık 2025 Pazartesi günün önemli dizi, program ve filmleri listesi haberimizde.
Akşam saatleri yaklaştıkça izleyicilerin en çok sorduğu soru yine aynı: Bu akşam ne izlesem? Yeni bölümler, tekrar bölümleri ve TV’de ilk kez yayınlanan filmler arasında karar vermek zor olabilir. İşte bu akşam ekran başına geçmeden önce bilmen gereken öne çıkan yapımlar.
BU AKŞAMIN ÖNE ÇIKAN YAPIMLARI
- Uzak Şehir (Kanal D – 20.00): Yeni bölümüyle ekrana geliyor, haftanın en çok izlenen dizilerinden.
- Cennetin Çocukları (TRT 1 – 20.00): Dram ve umut temasıyla prime time’da izleyiciyle buluşuyor.
- Avatar: Suyun Yolu (NOW – 20.00): TV’de ilk kez yayınlanıyor, akşamın film tercihi.
- Eyyvah Eyvah (Show TV – 20.00): Yerli sinema sevenler için keyifli bir alternatif.
YENİ BÖLÜMÜYLE EKRANA GELEN YAPIMLAR
- Uzak Şehir – Kanal D
- Cennetin Çocukları - TRT 1
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.18 İstiklal Marşı
05.20 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06.15 Kalk Gidelim
09.20 Adını Sen Koy
10.35 Alişan İle Hayata Gülümse
13.20 Seksenler
14.25 Kasaba Doktoru
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Cennetin Çocukları
00.15 Taşacak Bu Deniz
02.40 Kasaba Doktoru (Tekrar)
NOW YAYIN AKIŞI
07.30 İlk Bakış
08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Yasak Elma
13.30 En Hamarat Benim (Yeni Bölüm)
16.15 Ben Leman
19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20.00 Avatar: Suyun Yolu (TV’de İlk)
00.00 Kıskanmak
02.45 Halef: Köklerin Çağrısı
05.15 Kefaret
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Yeni Gelin
08.15 Bu Sabah
10.00 Sandık Kokusu
12.30 Gelin Evi (Yeni Bölüm)
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Eyyvah Eyvah
22.15 İyi Bir Aile Değiliz
00.15 Rüya Gibi
02.30 Bahar
ATV YAYIN AKIŞI
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 atv Gün Ortası
14.00 Mutfak Bahane
16.00 Esra Erol’da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı
22.40 Kuruluş Orhan
01.40 Gözleri Karadeniz
04.00 Kardeşlerim
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 Kiralık Aşk
09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
16.15 Söz
19.00 Star Haber
20.00 Titanların Savaşı
22.15 Titanların Savaşı
00.15 Sahipsizler
02.30 Hanım Köylü
KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
13.45 Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)
16.45 Uzak Şehir
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Uzak Şehir (Yeni Bölüm)
00.15 Arka Sokaklar
03.00 Siyah Beyaz Aşk
05.00 Üç Kız Kardeş
Bu akşam hangi diziler var?
Bu akşam Uzak Şehir, Cennetin Çocukları ve çeşitli dizilerin tekrar bölümleri ekranda.
Hangi diziler yeni bölüm?
Uzak Şehir, Kuruluş Orhan, En Hamarat Benim ve Gelinim Mutfakta yeni bölümleriyle yayınlanıyor.
Bu akşam televizyonda sinema filmi var mı?
Evet. Avatar: Suyun Yolu ve Eyyvah Eyvah bu akşam sinema filmi olarak izlenebilir.
AKŞAM PLANINI YAPMADAN ÖNCE
Bu akşam ekranlarda hem yeni bölümler hem de güçlü film seçenekleri öne çıkıyor. Dizi mi film mi izleyeceğine karar vermeden önce öne çıkan yapımlara göz atmak, izleme keyfini artırmanın en pratik yolu.