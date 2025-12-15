Bu Akşam Televizyonda Ne Var? Diziler, Filmler ve Öne Çıkan Yapımlar

Akşam saatleri yaklaştıkça izleyicilerin en çok sorduğu soru yine aynı: Bu akşam ne izlesem? Yeni bölümler, tekrar bölümleri ve TV’de ilk kez yayınlanan filmler arasında karar vermek zor olabilir. İşte bu akşam ekran başına geçmeden önce bilmen gereken öne çıkan yapımlar.

BU AKŞAMIN ÖNE ÇIKAN YAPIMLARI

Uzak Şehir (Kanal D – 20.00): Yeni bölümüyle ekrana geliyor, haftanın en çok izlenen dizilerinden.

Cennetin Çocukları (TRT 1 – 20.00): Dram ve umut temasıyla prime time'da izleyiciyle buluşuyor.

Avatar: Suyun Yolu (NOW – 20.00): TV'de ilk kez yayınlanıyor, akşamın film tercihi.

Eyyvah Eyvah (Show TV – 20.00): Yerli sinema sevenler için keyifli bir alternatif.

YENİ BÖLÜMÜYLE EKRANA GELEN YAPIMLAR

Uzak Şehir – Kanal D

– Kanal D Cennetin Çocukları - TRT 1

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.18 İstiklal Marşı

05.20 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

06.15 Kalk Gidelim

09.20 Adını Sen Koy

10.35 Alişan İle Hayata Gülümse

13.20 Seksenler

14.25 Kasaba Doktoru

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Cennetin Çocukları

00.15 Taşacak Bu Deniz

02.40 Kasaba Doktoru (Tekrar)

NOW YAYIN AKIŞI

07.30 İlk Bakış

08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Yasak Elma

13.30 En Hamarat Benim (Yeni Bölüm)

16.15 Ben Leman

19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20.00 Avatar: Suyun Yolu (TV’de İlk)

00.00 Kıskanmak

02.45 Halef: Köklerin Çağrısı

05.15 Kefaret

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 Yeni Gelin

08.15 Bu Sabah

10.00 Sandık Kokusu

12.30 Gelin Evi (Yeni Bölüm)

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Eyyvah Eyvah

22.15 İyi Bir Aile Değiliz

00.15 Rüya Gibi

02.30 Bahar

ATV YAYIN AKIŞI

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 atv Gün Ortası

14.00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol’da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı

22.40 Kuruluş Orhan

01.40 Gözleri Karadeniz

04.00 Kardeşlerim

STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00 Kiralık Aşk

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

16.15 Söz

19.00 Star Haber

20.00 Titanların Savaşı

22.15 Titanların Savaşı

00.15 Sahipsizler

02.30 Hanım Köylü

KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

13.45 Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)

16.45 Uzak Şehir

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Uzak Şehir (Yeni Bölüm)

00.15 Arka Sokaklar

03.00 Siyah Beyaz Aşk

05.00 Üç Kız Kardeş

Bu akşam hangi diziler var?

Bu akşam Uzak Şehir, Cennetin Çocukları ve çeşitli dizilerin tekrar bölümleri ekranda.

Hangi diziler yeni bölüm?

Uzak Şehir, Kuruluş Orhan, En Hamarat Benim ve Gelinim Mutfakta yeni bölümleriyle yayınlanıyor.

Bu akşam televizyonda sinema filmi var mı?

Evet. Avatar: Suyun Yolu ve Eyyvah Eyvah bu akşam sinema filmi olarak izlenebilir.

AKŞAM PLANINI YAPMADAN ÖNCE

Bu akşam ekranlarda hem yeni bölümler hem de güçlü film seçenekleri öne çıkıyor. Dizi mi film mi izleyeceğine karar vermeden önce öne çıkan yapımlara göz atmak, izleme keyfini artırmanın en pratik yolu.