BU AKŞAM TV'DE NE VAR? 1 Ocak 2026 TV Yayın Akışı

Bu akşam TV’de ne var? sorusunun yanıtı araştırılırken, 1 Ocak 2026 Perşembe gününe ait güncel TV yayın akışı belli oldu. TRT 1’den Show TV’ye, ATV’den Kanal D’ye, NOW, Star TV ve TV8’e kadar pek çok kanalda dikkat çeken filmler, eğlence programları, yarışmalar ve diziler izleyicilerle buluşacak. İşte 1 Ocak 2026 yayın akışı ve bu akşam televizyonda yer alan tüm yapımlar…

1 OCAK 2026 TV YAYIN AKIŞI – KANAL KANAL GÜNCEL LİSTE

Bu akşam yayınlanacak programların saatleri ve içerikleri şöyle:

Kanal Saat Program Tür TRT 1 20:00 Ferdinand Yabancı Sinema TRT 1 21:50 Önemsiz Biri Yabancı Sinema TRT 1 01:00 Yeni Hayat Türk Sineması Show TV 20:00 Tur Rehberi – TV’de İlk Program Show TV 22:15 Tur Rehberi Program ATV 20:00 Kim Milyoner Olmak İster? Yarışma ATV 01:30 Mutlu Aile Defteri Yerli Sinema Kanal D 20:00 Jurassic World Yabancı Sinema Kanal D 22:30 Jurassic World (Tekrar) Yabancı Sinema NOW 20:00 Recep İvedik 2 Yerli Film NOW 22:30 Halef: Köklerin Çağrısı Film Star TV 20:00 İbo Show (Tekrar) Eğlence TV8 20:00 Survivor Ünlüler – Gönüllüler Yeni Sezon Yarışma

BU AKŞAM TV’DE ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR

TRT 1 ekranlarında ailece izlenebilecek güçlü filmler yayınlanıyor.

Show TV’de “Tur Rehberi” programı televizyonseverlerle buluşuyor.

ATV’de “Kim Milyoner Olmak İster?” yeni bölümüyle ekranda.

Kanal D’de Jurassic World aksiyon dolu sahnelerle izleyici karşısında.

aksiyon dolu sahnelerle izleyici karşısında. NOW’da sevilen komedi filmi Recep İvedik 2 ekranlarda.

ekranlarda. TV8’de Survivor Ünlüler – Gönüllüler heyecanı sürüyor.

Bu akşam TV’de ne var?

1 Ocak 2026 Perşembe günü TRT 1, Show TV, ATV, Kanal D, NOW, Star TV ve TV8’de filmler, yarışmalar ve eğlence programları izleyicilerle buluşuyor.

1 Ocak 2026 yayın akışı hangi kanalları kapsıyor?

TRT 1, Show TV, ATV, Kanal D, NOW, Star TV ve TV8’in güncel yayın akışı bu içerikte yer alıyor.

Bu akşam hangi film ve programlar öne çıkıyor?

Ferdinand, Önemsiz Biri, Jurassic World, Recep İvedik 2 ve Survivor bu akşamın dikkat çeken yapımları arasında bulunuyor.

Bu akşam TV’de ne var? sorusunun yanıtı netleşti. 1 Ocak 2026 TV yayın akışı, birbirinden farklı film, yarışma ve eğlence programlarıyla dolu. İzleyiciler diledikleri kanalı seçerek keyifli bir akşam geçirebilir.