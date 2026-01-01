BU AKŞAM TV'DE NE VAR? 1 Ocak 2026 TV Yayın Akışı
Bu akşam TV’de ne var ve 1 Ocak 2026 yayın akışında hangi film, dizi ve programlar ekrana gelecek? TRT 1, Show TV, ATV, Kanal D, NOW, Star TV ve TV8’de saat kaçta hangi yapımlar izleyiciyle buluşacak? Tüm yanıtlar haberimizde.
1 OCAK 2026 TV YAYIN AKIŞI – KANAL KANAL GÜNCEL LİSTE
Bu akşam yayınlanacak programların saatleri ve içerikleri şöyle:
|Kanal
|Saat
|Program
|Tür
|TRT 1
|20:00
|Ferdinand
|Yabancı Sinema
|TRT 1
|21:50
|Önemsiz Biri
|Yabancı Sinema
|TRT 1
|01:00
|Yeni Hayat
|Türk Sineması
|Show TV
|20:00
|Tur Rehberi – TV’de İlk
|Program
|Show TV
|22:15
|Tur Rehberi
|Program
|ATV
|20:00
|Kim Milyoner Olmak İster?
|Yarışma
|ATV
|01:30
|Mutlu Aile Defteri
|Yerli Sinema
|Kanal D
|20:00
|Jurassic World
|Yabancı Sinema
|Kanal D
|22:30
|Jurassic World (Tekrar)
|Yabancı Sinema
|NOW
|20:00
|Recep İvedik 2
|Yerli Film
|NOW
|22:30
|Halef: Köklerin Çağrısı
|Film
|Star TV
|20:00
|İbo Show (Tekrar)
|Eğlence
|TV8
|20:00
|Survivor Ünlüler – Gönüllüler Yeni Sezon
|Yarışma
BU AKŞAM TV’DE ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR
- TRT 1 ekranlarında ailece izlenebilecek güçlü filmler yayınlanıyor.
- Show TV’de “Tur Rehberi” programı televizyonseverlerle buluşuyor.
- ATV’de “Kim Milyoner Olmak İster?” yeni bölümüyle ekranda.
- Kanal D’de Jurassic World aksiyon dolu sahnelerle izleyici karşısında.
- NOW’da sevilen komedi filmi Recep İvedik 2 ekranlarda.
- TV8’de Survivor Ünlüler – Gönüllüler heyecanı sürüyor.
Bu akşam TV’de ne var? sorusunun yanıtı netleşti. 1 Ocak 2026 TV yayın akışı, birbirinden farklı film, yarışma ve eğlence programlarıyla dolu. İzleyiciler diledikleri kanalı seçerek keyifli bir akşam geçirebilir.