BU AKŞAM TV'DE NE VAR? 1 Ocak 2026 TV Yayın Akışı

Bu akşam TV’de ne var ve 1 Ocak 2026 yayın akışında hangi film, dizi ve programlar ekrana gelecek? TRT 1, Show TV, ATV, Kanal D, NOW, Star TV ve TV8’de saat kaçta hangi yapımlar izleyiciyle buluşacak? Tüm yanıtlar haberimizde.

BirBilgi
  • 01.01.2026 15:26
  • Giriş: 01.01.2026 15:26
  • Güncelleme: 01.01.2026 15:26
Kaynak: Haber Merkezi
Bu akşam TV’de ne var? sorusunun yanıtı araştırılırken, 1 Ocak 2026 Perşembe gününe ait güncel TV yayın akışı belli oldu. TRT 1’den Show TV’ye, ATV’den Kanal D’ye, NOW, Star TV ve TV8’e kadar pek çok kanalda dikkat çeken filmler, eğlence programları, yarışmalar ve diziler izleyicilerle buluşacak. İşte 1 Ocak 2026 yayın akışı ve bu akşam televizyonda yer alan tüm yapımlar…

1 OCAK 2026 TV YAYIN AKIŞI – KANAL KANAL GÜNCEL LİSTE

Bu akşam yayınlanacak programların saatleri ve içerikleri şöyle:

KanalSaatProgramTür
TRT 120:00FerdinandYabancı Sinema
TRT 121:50Önemsiz BiriYabancı Sinema
TRT 101:00Yeni HayatTürk Sineması
Show TV20:00Tur Rehberi – TV’de İlkProgram
Show TV22:15Tur RehberiProgram
ATV20:00Kim Milyoner Olmak İster?Yarışma
ATV01:30Mutlu Aile DefteriYerli Sinema
Kanal D20:00Jurassic WorldYabancı Sinema
Kanal D22:30Jurassic World (Tekrar)Yabancı Sinema
NOW20:00Recep İvedik 2Yerli Film
NOW22:30Halef: Köklerin ÇağrısıFilm
Star TV20:00İbo Show (Tekrar)Eğlence
TV820:00Survivor Ünlüler – Gönüllüler Yeni SezonYarışma

BU AKŞAM TV’DE ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR

  • TRT 1 ekranlarında ailece izlenebilecek güçlü filmler yayınlanıyor.
  • Show TV’de “Tur Rehberi” programı televizyonseverlerle buluşuyor.
  • ATV’de “Kim Milyoner Olmak İster?” yeni bölümüyle ekranda.
  • Kanal D’de Jurassic World aksiyon dolu sahnelerle izleyici karşısında.
  • NOW’da sevilen komedi filmi Recep İvedik 2 ekranlarda.
  • TV8’de Survivor Ünlüler – Gönüllüler heyecanı sürüyor.

Bu akşam TV’de ne var? sorusunun yanıtı netleşti. 1 Ocak 2026 TV yayın akışı, birbirinden farklı film, yarışma ve eğlence programlarıyla dolu. İzleyiciler diledikleri kanalı seçerek keyifli bir akşam geçirebilir.

