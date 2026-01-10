Giriş / Abone Ol
Bu Akşam TV'de Ne Var? | 10 Ocak 2026 Cumartesi TV Yayın Akışı

Bu akşam televizyonda hangi maçlar, diziler ve programlar ekranlara geliyor? Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa Finali hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? 10 Ocak 2026 Cumartesi TV yayın akışında izleyicileri hangi yapımlar bekliyor? Tüm yanıtlar haberimizde.

BirBilgi
  10.01.2026 14:43
  • Giriş: 10.01.2026 14:43
  • Güncelleme: 10.01.2026 14:45
Kaynak: Haber Merkezi
Televizyon izleyicilerinin her gün en çok merak ettiği sorulardan biri olan “Bu akşam TV’de ne var?” sorusu, 10 Ocak 2026 Cumartesi günü için de gündemin zirvesinde yer alıyor. Dizi, film, yarışma ve canlı spor karşılaşmalarıyla dolu bu akşamın TV yayın akışı, izleyicilere geniş bir içerik yelpazesi sunuyor.

Özellikle Galatasaray – Fenerbahçe Süper Kupa Finali, Cumartesi akşamının en çok aranan ve en çok izlenmesi beklenen yayını olarak öne çıkıyor. ATV, Kanal D, Show TV, TRT 1, Star TV, TV8 ve NOW TV ekranlarında yer alan programların saat saat detayları şöyle:

ATV YAYIN AKIŞI – 10 OCAK 2026 CUMARTESİ

SaatProgram
18:45Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa Final (Canlı)
20:50Kupa Töreni
21:30Kuruluş Orhan – 9. Bölüm
00:45Mutlu Aile Defteri / Yerli Sinema
02:25Bir Gece Masalı
04:20Kardeşlerim

KANAL D YAYIN AKIŞI

SaatProgram
20:00Güller ve Günahlar (Tekrar)
23:15Uzak Şehir (Tekrar)
02:00Poyraz Karayel
04:00Müzik Arası
05:00Üç Kız Kardeş (Tekrar)

NOW TV YAYIN AKIŞI

SaatProgram
20:00Çifte Milyon (Yeni Bölüm)
22:45Çifte Milyon (Tekrar)
23:30Efsane Futbol (Canlı)
01:30Sahtekarlar (Alt Yazılı)
04:00Şevkat Yerimdar (Alt Yazılı)

SHOW TV YAYIN AKIŞI

SaatProgram
20:00Güldür Güldür Show (Tekrar)
00:15Rüya Gibi (Tekrar)
02:45Veliaht (Tekrar)
05:00Keloğlan

TRT 1 YAYIN AKIŞI

SaatProgram
20:00Gönül Dağı
00:15Pelin Çift ile Gündem Ötesi
01:30Pelin Çift ile Gündem Ötesi Artı
01:50Taşacak Bu Deniz
04:10Hayallerinin Peşinde

STAR TV YAYIN AKIŞI

SaatProgram
20:00Yerli Film – Yol Arkadaşım
22:00Yerli Film – Yol Arkadaşım
00:00Yerli Film – Sucu Kamil
02:00Aramızda Kalsın (Tekrar)
03:30Kaderimin Oyunu (Tekrar)
05:00Erkenci Kuş (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

SaatProgram
20:00Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 (Yeni Bölüm)
00:15Survivor Ekstra (Canlı)
01:30Gazete Magazin
05:15Gençlik Rüzgarı

Bu akşam TV’de hangi maç var?

10 Ocak 2026 Cumartesi akşamı ATV ekranlarında Galatasaray – Fenerbahçe Süper Kupa Finali canlı olarak yayınlanıyor.

Bu akşam hangi diziler var?

Kuruluş Orhan, Gönül Dağı, Taşacak Bu Deniz ve Çifte Milyon gibi yapımlar Cumartesi akşamının öne çıkan dizileri arasında yer alıyor.

Bu akşam hangi kanalda ne var?

ATV, Kanal D, Show TV, TRT 1, Star TV, TV8 ve NOW TV’nin 10 Ocak 2026 güncel TV yayın akışı yukarıdaki tablolarla detaylı şekilde listelenmiştir.

10 Ocak 2026 Cumartesi TV yayın akışı, spor, dizi, film ve eğlence programlarıyla dolu zengin bir akşam vadediyor. Özellikle Süper Kupa Finali ve popüler diziler, “bu akşam TV’de ne var” aramasının neden bu kadar yoğun olduğunu bir kez daha gösteriyor.

