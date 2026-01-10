Bu Akşam TV'de Ne Var? | 10 Ocak 2026 Cumartesi TV Yayın Akışı

Bu akşam televizyonda hangi maçlar, diziler ve programlar ekranlara geliyor? Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa Finali hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? 10 Ocak 2026 Cumartesi TV yayın akışında izleyicileri hangi yapımlar bekliyor? Tüm yanıtlar haberimizde.
- Giriş: 10.01.2026 14:43
- Güncelleme: 10.01.2026 14:45
Kaynak: Haber Merkezi
Televizyon izleyicilerinin her gün en çok merak ettiği sorulardan biri olan “Bu akşam TV’de ne var?” sorusu, 10 Ocak 2026 Cumartesi günü için de gündemin zirvesinde yer alıyor. Dizi, film, yarışma ve canlı spor karşılaşmalarıyla dolu bu akşamın TV yayın akışı, izleyicilere geniş bir içerik yelpazesi sunuyor.
Özellikle Galatasaray – Fenerbahçe Süper Kupa Finali, Cumartesi akşamının en çok aranan ve en çok izlenmesi beklenen yayını olarak öne çıkıyor. ATV, Kanal D, Show TV, TRT 1, Star TV, TV8 ve NOW TV ekranlarında yer alan programların saat saat detayları şöyle:
ATV YAYIN AKIŞI – 10 OCAK 2026 CUMARTESİ
|Saat
|Program
|18:45
|Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa Final (Canlı)
|20:50
|Kupa Töreni
|21:30
|Kuruluş Orhan – 9. Bölüm
|00:45
|Mutlu Aile Defteri / Yerli Sinema
|02:25
|Bir Gece Masalı
|04:20
|Kardeşlerim
KANAL D YAYIN AKIŞI
|Saat
|Program
|20:00
|Güller ve Günahlar (Tekrar)
|23:15
|Uzak Şehir (Tekrar)
|02:00
|Poyraz Karayel
|04:00
|Müzik Arası
|05:00
|Üç Kız Kardeş (Tekrar)
NOW TV YAYIN AKIŞI
|Saat
|Program
|20:00
|Çifte Milyon (Yeni Bölüm)
|22:45
|Çifte Milyon (Tekrar)
|23:30
|Efsane Futbol (Canlı)
|01:30
|Sahtekarlar (Alt Yazılı)
|04:00
|Şevkat Yerimdar (Alt Yazılı)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
|Saat
|Program
|20:00
|Güldür Güldür Show (Tekrar)
|00:15
|Rüya Gibi (Tekrar)
|02:45
|Veliaht (Tekrar)
|05:00
|Keloğlan
TRT 1 YAYIN AKIŞI
|Saat
|Program
|20:00
|Gönül Dağı
|00:15
|Pelin Çift ile Gündem Ötesi
|01:30
|Pelin Çift ile Gündem Ötesi Artı
|01:50
|Taşacak Bu Deniz
|04:10
|Hayallerinin Peşinde
STAR TV YAYIN AKIŞI
|Saat
|Program
|20:00
|Yerli Film – Yol Arkadaşım
|22:00
|Yerli Film – Yol Arkadaşım
|00:00
|Yerli Film – Sucu Kamil
|02:00
|Aramızda Kalsın (Tekrar)
|03:30
|Kaderimin Oyunu (Tekrar)
|05:00
|Erkenci Kuş (Tekrar)
TV8 YAYIN AKIŞI
|Saat
|Program
|20:00
|Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 (Yeni Bölüm)
|00:15
|Survivor Ekstra (Canlı)
|01:30
|Gazete Magazin
|05:15
|Gençlik Rüzgarı
Bu akşam TV’de hangi maç var?
10 Ocak 2026 Cumartesi akşamı ATV ekranlarında Galatasaray – Fenerbahçe Süper Kupa Finali canlı olarak yayınlanıyor.
Bu akşam hangi diziler var?
Kuruluş Orhan, Gönül Dağı, Taşacak Bu Deniz ve Çifte Milyon gibi yapımlar Cumartesi akşamının öne çıkan dizileri arasında yer alıyor.
Bu akşam hangi kanalda ne var?
ATV, Kanal D, Show TV, TRT 1, Star TV, TV8 ve NOW TV’nin 10 Ocak 2026 güncel TV yayın akışı yukarıdaki tablolarla detaylı şekilde listelenmiştir.
10 Ocak 2026 Cumartesi TV yayın akışı, spor, dizi, film ve eğlence programlarıyla dolu zengin bir akşam vadediyor. Özellikle Süper Kupa Finali ve popüler diziler, “bu akşam TV’de ne var” aramasının neden bu kadar yoğun olduğunu bir kez daha gösteriyor.