Bu Akşam TV'de Ne Var? | 10 Ocak 2026 Cumartesi TV Yayın Akışı

Televizyon izleyicilerinin her gün en çok merak ettiği sorulardan biri olan “Bu akşam TV’de ne var?” sorusu, 10 Ocak 2026 Cumartesi günü için de gündemin zirvesinde yer alıyor. Dizi, film, yarışma ve canlı spor karşılaşmalarıyla dolu bu akşamın TV yayın akışı, izleyicilere geniş bir içerik yelpazesi sunuyor.

Özellikle Galatasaray – Fenerbahçe Süper Kupa Finali, Cumartesi akşamının en çok aranan ve en çok izlenmesi beklenen yayını olarak öne çıkıyor. ATV, Kanal D, Show TV, TRT 1, Star TV, TV8 ve NOW TV ekranlarında yer alan programların saat saat detayları şöyle:

ATV YAYIN AKIŞI – 10 OCAK 2026 CUMARTESİ

Saat Program 18:45 Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa Final (Canlı) 20:50 Kupa Töreni 21:30 Kuruluş Orhan – 9. Bölüm 00:45 Mutlu Aile Defteri / Yerli Sinema 02:25 Bir Gece Masalı 04:20 Kardeşlerim

KANAL D YAYIN AKIŞI

Saat Program 20:00 Güller ve Günahlar (Tekrar) 23:15 Uzak Şehir (Tekrar) 02:00 Poyraz Karayel 04:00 Müzik Arası 05:00 Üç Kız Kardeş (Tekrar)

NOW TV YAYIN AKIŞI

Saat Program 20:00 Çifte Milyon (Yeni Bölüm) 22:45 Çifte Milyon (Tekrar) 23:30 Efsane Futbol (Canlı) 01:30 Sahtekarlar (Alt Yazılı) 04:00 Şevkat Yerimdar (Alt Yazılı)

SHOW TV YAYIN AKIŞI

Saat Program 20:00 Güldür Güldür Show (Tekrar) 00:15 Rüya Gibi (Tekrar) 02:45 Veliaht (Tekrar) 05:00 Keloğlan

TRT 1 YAYIN AKIŞI

Saat Program 20:00 Gönül Dağı 00:15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi 01:30 Pelin Çift ile Gündem Ötesi Artı 01:50 Taşacak Bu Deniz 04:10 Hayallerinin Peşinde

STAR TV YAYIN AKIŞI

Saat Program 20:00 Yerli Film – Yol Arkadaşım 22:00 Yerli Film – Yol Arkadaşım 00:00 Yerli Film – Sucu Kamil 02:00 Aramızda Kalsın (Tekrar) 03:30 Kaderimin Oyunu (Tekrar) 05:00 Erkenci Kuş (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

Saat Program 20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 (Yeni Bölüm) 00:15 Survivor Ekstra (Canlı) 01:30 Gazete Magazin 05:15 Gençlik Rüzgarı

Bu akşam TV’de hangi maç var?

10 Ocak 2026 Cumartesi akşamı ATV ekranlarında Galatasaray – Fenerbahçe Süper Kupa Finali canlı olarak yayınlanıyor.

Bu akşam hangi diziler var?

Kuruluş Orhan, Gönül Dağı, Taşacak Bu Deniz ve Çifte Milyon gibi yapımlar Cumartesi akşamının öne çıkan dizileri arasında yer alıyor.

Bu akşam hangi kanalda ne var?

ATV, Kanal D, Show TV, TRT 1, Star TV, TV8 ve NOW TV’nin 10 Ocak 2026 güncel TV yayın akışı yukarıdaki tablolarla detaylı şekilde listelenmiştir.

10 Ocak 2026 Cumartesi TV yayın akışı, spor, dizi, film ve eğlence programlarıyla dolu zengin bir akşam vadediyor. Özellikle Süper Kupa Finali ve popüler diziler, “bu akşam TV’de ne var” aramasının neden bu kadar yoğun olduğunu bir kez daha gösteriyor.