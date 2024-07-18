"Bu albüm benim kartvizitim oldu"

Yirmi yılı aşkın süredir mor ve ötesi’nin bas gitaristi olarak sahnelerde olan Burak Güven, solo projesi Muganni ile ilk albümü 18’i dinleyiciyle buluşturdu. Güven, albümü bir kartvizit olarak nitelendiriyor.

Erkin Can SEYHAN

mor ve ötesi ile 1996 yılından beri ses getiren ve çok sevilen albümlere imza atan Burak Güven, müzik dünyasındaki yolculuğunu Muganni adlı solo projesiyle zenginleştirmeye devam ediyor. Muganni’nin ilk albümü 18, nisan ayında dinleyicilerle buluştuktan sonra müzikseverlerden ilgi gördü ve insanların zihninde projenin ortaya çıkışı ve geleceği ile ilgili merak uyandırdı. Burak Güven ile Muganni’nin çıkış noktasını, ilk albümü 18’i ve Güven’in geleceğe dönük fikirlerini konuştuk.

İlk olarak Muganni mahlasından, solo projenizden ve 18’den bahsedelim. Bu yolculuğa karar verme süreciniz nasıl gelişti?

Albüm fikri oldukça eski fakat albümün ana hattını oluşturan şarkılar ve piyano temelli sedası son birkaç yılda meydana geldi. Sonuçta 20 yaşındaki ‘Çakıl Taşları’ ile 2 yaşındaki ‘Terazi’nin yan yana durabildiği bir noktaya geldim diye düşünüyorum. Muganni mahlası uzun zamandır benimle, bir gün solo albüm çıkarırsam bu ismi kullanacağıma yıllar önce karar vermiştim. Muganni Arapça kökenli bir sözcük, Türk, Rum, Ermeni ve Azeri dillerinde şarkıcı manasına geliyor.

Solo kariyerinize adım attığınızdan beri dinleyiciyle iletişiminiz bu bağlamda nasıl bir dönüşüm yaşadı?

18, yaklaşık 2 ay önce yayınlandı, oldukça taze bir albüm bir yandan da anlattığı hikâyeler ve beste tarzı itibarıyla dinleyiciden biraz dikkat isteyen bir albüm. O yüzden zamanla daha çok dinleneceğini, insanların hayatına dokuna dokuna büyüceğini düşünüyorum. Albüm aslında bir kartvizit gibi oldu. “Evet simdi tanıştık, bakalım bundan sonra ne olacak?” durumu söz konusu. Şarkıları insanlarla buluşturdum şimdi daha rahatım.

Müziğin ve kültür-sanat dünyasının bu kadar baskı altında olduğu ve ekonomik zorluklarla mücadele ettiği bir ortamda solo projeyle dinleyiciyle buluşmak cesurca. Bu kararı vermek ve yeni bir adım atmak nasıl gelişti, şimdi ne hissediyorsunuz?

18’i üretirken, sevgili grup arkadaşlarımla yaptığımız müziğe yıllar içerisinde dinleyici tarafından gösterilen sevgi, takdir ve güven duygusu çok yardımcı oldu. Harun, Kerem ve Kerem’in teker teker verdiği destek çok önemliydi. Mor ve Ötesi ve Rakun Müzik ekibinin desteğini aldım. İlk çıkışını yapacak olan bir müzisyenin muhtemel bir sürü kaygısından uzak, öncelikle şarkıları kendime beğendirerek, ayrıca üretirken deneyerek ve cesurca ilerlemeye çalıştım. Sonuçtan memnunum, yeni bir kapı araladım kendime. Yılların soruları yavaş yavaş cevaplar buluyor. Mutluyum.

Melis Danişmend Gazete Kadıköy’deki yazısında, “Birçok şeyi ilk defa yaparken buluyorum kendimi” dediğinizi yazmıştı. Yılların deneyimini taşıyan bir müzisyen olarak solo albümün ortaya çıkışı ile ilk defa hissettiğiniz en ilginç duygular neler oldu?

Yıllardır grup olarak kollektif bir şekilde fikir üstüne fikir koyarak üretiyoruz. Müzikte olduğu gibi gruba dair tüm işlerde birlikteyiz. Bu durum bizimki gibi iyi işleyen birlikteliklerde başarılı sonuçlar doğuruyor. Bu projede karar mecrası bendim, piyanist Mert Topel, ses ve miks mühendisi Baran Göksu başta olmak üzere birçok kişiden destek aldım ama süreç tek kişilik bir uçuş şeklinde geçti. Bu merak ettiğim ve arzuladığım bir şeydi. Tek başına veya kalabalık gruplarla, hepsiyle üretmenin farklı avantajları ve handikapları var. Önemli olan üretirken ilerlemek, denemek, zamandan kopmak. Proje boyunca tecrübeyle çaylaklık hislerim çok defa karşı karşıya geldi, ilginç bir deneyimdi doğrusu.

KONSERLER İÇİN DOĞRU ZAMANI BEKLEYEBİLİRİM

Sizi mor ve ötesi konserlerinde de şarkı söylerken gördük ve dinledik ama Muganni’nin ve 18’in sahnelere taşınması müzikseverler için farklı bir duygu olacak. Konserlere ne zaman başlıyorsunuz, Muganni’nin yakın gelecekteki yolculuğu nasıl seyredecek, müzikseverleri neler bekliyor?

Konser konusunda aceleci değilim, mor ve ötesi’yle sıkça sahnedeyiz ve büyük kalabalıklara, büyük prodüksiyon imkanlarıyla konserler veriyoruz. Muganni projesi için aklımda alışıldık bir konser ortamını drama ve kurguyla destekleyecek bir ara form fikri var, yeterli talep olursa sahnede o şekilde bulunmak isterim, olmazsa problem değil. Doğru zamanı bekleyebilirim.

Dijitalleşmeye ayak uydurma ihtiyacımızın farkında olsak da alışkanlıklarımızı korumak bizler için etkili bir güç gösterisi olabilir. 18, plak raflarına çok yakışacak bir albüm. Böyle bir düşünce, istek, plan var mı?

Var. İşin beni aslında en heyecanlandıran kısmı bu. Plak formatına çocukluktan gelen büyük bir düşkünlüğüm var. Olağanüstü bir durum olmazsa ’18’ plak formatında birkaç ay içerisinde Rakun Müzik etiketiyle yayınlanacak.