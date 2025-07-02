Bu ay sokakta geçecek

EKONOMİ SERVİSİ

Alım gücü eriyen her kesimden yurttaşın gözü yarın açıklanacak enflasyon verilerinde. Veriler ile memur ve emeklilerinin alacağı fark belli olacak.

Ayrıca emekliler için kök aylık düzenlemesi ve en düşük aylık tutarı için de gözler verilerde. İktidar, kamu işçileri için 3’üncü teklifini de verilerden sonra sunacak.

Öte yandan emekli aylığı düzenlesine ilişkin Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan da yarını işaret ederek "Hazine ve Maliye Bakanımız ile gerekli görüşmeleri yapacağız" dedi. Ancak Bakan Mehmet Şimşek ‘olur’uyla sunulan tekliflerin, sefaletten öteye gitmediği biliniyor. Her kesim, Şimşek programında masaya getirilmeden eriyen zam oranları ile geçinmeye mecbur bırakılıyor.

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MADEN EMEKÇİLERİ DİRENİŞE HAZIR

Emekliler hayati düzenlemeden haber beklerken Tüm Emeklilerin Sendikası, yarın emekli aylıklarının insanca yaşam standartlarına çekilmesi talebiyle ülke genelinde alanlara çıkacak. Önümüzdeki günlerde grev ilan etmesi beklenen kamu işçilerinin eylemleri de devam ediyor. 6 aylık zam oranı olarak yüzde 17 teklif edilen işçilerin daha pazarlığı sürerken mutfaktaki alım güçleri neredeyse 2 katı eridi.

Zonguldak’ta GMİS’te örgütlü Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ve Maden Tetkik Arama (MTA) işçileri zam eylemi yaptı. Madenciler Anıtı’nda toplanan işçiler, protokolnden insanca yaşayacak ücretleri gözeten zam oranı çıkmasını talep etti. Sendika Başkanı Hakan Yeşil eylemlerini artıracaklarını açıkladı. İşçiler, ülkenin 81 kentinde bugün AKP il binalarının önüne yürümeye hazırlanıyor.

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MEGAKENTTE TEMEL HARCAMALAR DEVASA ARTTI

Enflasyonda öncü göstergelerden İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre haziranda İstanbul’da perakende fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 1,77 arttı. İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi’ne göre de, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla fiyatlar yıllık bazda yüzde 44,38 yükseldi. İTO’ya göre gıda ve alkolsüz içecekler grubu, geçtiğimiz yıl sonuna göre yüzde 18,81 arttı. Gıdada yıllık artış da yüzde 36,91 oldu.