Bu bayram da evde geçti

İlayda SORKU

Üniversite öğrencileri için bayram artık tatil değil, geçim mücadelesinin bir parçası. Türkiye genelinde artan ulaşım fiyatları ve yaşam maliyetleri, binlerce öğrencinin bayramı ailesinden uzakta, iş başında geçirmesine neden oldu. İzmir’de eğitim gören öğrenciler, ekonomik zorluklar nedeniyle memleketlerine gidemedi. Birçok öğrenci, yol parasını karşılayamadığı için bayramda çalışmak zorunda kaldı.

Ege Üniversitesi öğrencisi İbrahim, ailesi İstanbul’da yaşamasına rağmen bu bayramda da İzmir’den ayrılamadı. “Bu bayram da, geçen bayramda olduğu gibi, ailemin yanına gidemeyip çalışmak zorunda kaldım” diyen İbrahim, geçim sıkıntısının gençler üzerindeki etkilerini anlattı.

Gençlerin ciddi bir ekonomik krizle boğuştuğunu vurgulayan İbrahim, borçlarla baş etmeye çalıştığını söyledi. Kredi kartı borçları olduğunu aktaran İbrahim, “Ödeyemiyoruz. Ben de mecburen çalışarak geçinmeye, yaşamaya çalışıyorum. Çalışmadığım zamanlarda bile ailemin yanına gidemediğim oluyor. Otobüs ve uçak biletlerini almaya gücüm yetmiyor çoğu zaman. Ailemle bayram sofrasında oturmayı özledim ama bu artık lüks oldu” dedi.

"MEMLEKETE GİDEMİYORUM"

Benzer bir tablo Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencisi Yağmur için de geçerli. Bayramın içini burktuğunu belirten Yağmur, “Halkın içine düştüğü derin yoksulluk bizim en önemli gündemimizdir. Bu bayram da içimiz buruk geçti. Yılda yalnızca bir kere ailemin yanına gidebiliyorum. Onun dışında sürekli çalışmak zorundayım” diye konuştu.

"BURS BİLETE YETMİYOR"

Bilet ücretlerinin KYK bursunu aştığını söyleyen Yağmur, şu ifadeleri kullandı: “Bilet alamıyorum. Ev kiramı ödeyebilmek için bayramda çalışmam gerekiyor. Bilet ücretleri, aldığımız bursun çok üstünde. Memleketimden, ailemden, arkadaşlarımdan uzak kaldım.”