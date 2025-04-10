Bu bir fırsat ve aynı zamanda bir test

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile ABD arasında doğrudan müzakerelerin cumartesi günü başlayacağına dair iddiasının ardından açıklama yaptı.

Bakan Erakçi, yaptığı açıklamada "Bu bir fırsat ve aynı zamanda bir test. Top ABD'nin sahasında" ifadelerini kullandı.

Katar, ABD ile İran'ın 12 Nisan'da Umman'da görüşmelere başlayacağını duyurmasını memnuniyetle karşıladı ve bunun "bölgede güvenliği, istikrarı ve barışı artıracak, bölgesel işbirliği ve diyalog için yeni ufuklar açacak sürdürülebilir bir anlaşmaya" yol açmasını umduğunu belirtti. Katar Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ABD ve İran'ın Umman'da görüşmelere başlamasının memnuniyet verici olduğu kaydedildi.