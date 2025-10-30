Bu bir kumpas ve iftira

Haber Merkezi

TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ casusluk soruşturması kapsamında tutuklandı. Yanardağ gözaltındayken kanala TMSF tarafından kayyum atandı. Kayyum kararı sonrası kanaldaki çalışanların bekleyişi ise sürüyor.

TELE1’de 29 Ekim’de banttan sağlık programı yayınlanması da tepki çekti. Kanalın çalışanlarına destek ziyaretleri ve açıklamalar da sürüyor. Tele1 ve Merdan Yanardağ Dayanışma Platformu tarafından Almanya’nın Köln şehrinde 1 Kasım Cumartesi günü saat 14.00’te Köln Dom Katedrali önünde basın açıklaması yapılacağı açıklandı.

Platform adına açıklama yapan gazeteci Mehmet Tanlı, “Tele1’e kayyum atanması, özgür basını susturma girişimidir. Bu karar hukuki olmaktan uzak, siyasi bir susturma hamlesidir. Amaç muhalif medyayı yok etmek” dedi. Tanlı, Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın casusluk suçlamasıyla tutuklanmasını da sert sözlerle eleştirerek, “Merdan Yanardağ asla bir casus olamaz. Bu bir kumpas ve iftiradır” ifadelerini kullandı.