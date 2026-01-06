Bu bir sistematik yoksullaştırma

Milyonlar bir istatistik oyunuyla daha sefalete mahkûm edildi. TÜİK’in tartışmalı verilerine göre TÜFE yıllık yüzde 30,89, aylık yüzde 0,89 arttı. 2025 yılında enflasyonun en düşük hesaplandığı aylar Kasım ve Aralık oldu. 2025’in aylık enflasyon ortalaması yüzde 2,27 olurken Kasım’da yüzde 0,87, Aralık’ta yüzde 0,89 aylık enflasyon açıklandı. Zam dönemi öncesi beklentilerin altında açıklanan TÜFE artışı, maaşlara yansıyacak enflasyon farkını da aşağı çekti.

Temmuz–Aralık dönemi enflasyonu yüzde 12,19 olarak gerçekleşti. Buna göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına bu ay yüzde 12,19 oranında enflasyon farkı yapılacak. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise yüzde 18,60 oranında zamlanacak.

Yapılacak zamla birlikte en düşük memur maaşı 50 bin 503 TL’den 60 bin 737 TL’ye, en düşük emekli memur aylığı 22 bin 671 TL’den 27 bin 888 TL’ye çıkacak. En düşük memur maaşı ile en düşük emekli memur aylığı arasındaki fark 27 bin 832 TL’den 32 bin 849 TL’ye yükselecek.

En düşük emekli aylığı ise TBMM’ye sunulacak kanun teklifi ile belli olacak.

ÇELİŞEN TAHMİNLER

Ekonomi yönetiminin enflasyon hedefleri ve tahminleri de birbiriyle çelişen bir tabloyu ortaya koydu. Mehmet Şimşek’in göreve gelişinin ardından hazırlanan ilk OVP’de 2025 enflasyon tahmini yüzde 15,2 iken Merkez Bankası tahminini yıl içinde önce yüzde 21’e, ardından yüzde 24’e yükseltti.

Yıl sonuna doğru açıklanan son OVP’de ise 2025’te yıl sonu enflasyonun yüzde 28,5 olacağı öngörüldü. Yılın sonunda TÜİK’in açıkladığı yıllık oran yüzde 30,89 olurken tahmin revizyonlarının bedelini yine ücretliler ödedi.

Asgari ücretin 2025 yılında enflasyon karşısındaki kaybı 6 bin 828 TL oldu. Bu yıl enflasyonun altında, yüzde 27 artış ile 28 bin 75 TL’lik asgari ücret belirlendi. Yapılan 5 bin 971 TL’lik artış 2025’te ortaya çıkan enflasyon farkını bile karşılamadı. 2026 yılında da enflasyonun altında yapılan artış nedeniyle kayıp daha da büyüyecek.

Türk-İş’in Aralık 2025 “Açlık ve Yoksulluk Sınırı” araştırmasına göre açlık sınırı 30 bin 143 TL’ye yükselirken barınma, ulaşım, fatura ve diğer zorunlu giderlerin eklenmesiyle hesaplanan yoksulluk sınırı 98 bin 188 TL seviyesine ulaştı.

MEMUR-SEN SEYYANEN ZAM İSTEDİ

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Genel Merkezinde, konfederasyona bağlı sendikaların genel başkanlarıyla düzenlediği basın toplantısında son iki toplu sözleşmenin uzlaşmazlıkla sonuçlandığını ve sözleşmeye imza atmadıklarını anımsatarak “2024 ve 2025 yıllarında Hakem Kurulu tarafından kamu görevlilerimize reva görülen artış oranları altışar aylık dönemlerde en yüksek 3 ay dayanabildi.

Verilen zam oranının enflasyon karşısında bir ayda eriyip gittiği aylar da oldu. Biz bu senaryoyu gördük ve ‘yanlış yapıyorsunuz’ dedik. Aynı şeylerin 2026 ve 2027 yıllarında da olacağını söyledik” dedi.

“Eylem yine gündemimizdedir, eylemsizlik diye bir şey söz konusu değil. Bunu herkes bilsin” diyen Yalçın, bekledikleri seyyanen zama ilişkin de "Seyyanen zamda bizim rakamımız, toplu sözleşme döneminde söylediğimiz cümledir.

2023 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın, ‘En düşük memur maaşı, yanındaki aynı işi yapan en düşük işçi maaşından yüksek olacaktır’ cümlesidir. Bu dengeyi sağlayacak seyyanen zam yapılmalıdır. Emeklilere ilişkin ise 8 bin 77 liralık seyyanen iyileştirme 2023’te verilecek denildiği halde verilmedi. Bu rakam 20 bin rakamının üstüne çıktı. Onun için önce bunu vererek başlamalı diye buradan ifade ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

KESK 14 OCAK’TA İŞ BIRAKIYOR

Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na (KESK) bağlı sendika üyeleri, TÜİK binası önünde bir araya gelerek ücret zamlarını protesto etti. KESK üyeleri, açıklanan enflasyon oranlarının kamu emekçilerinin ve emeklilerin yaşadığı ekonomik gerçekliği yansıtmadığını savundu. Eylem boyunca “AKP’den hesabı emekçiler soracak”, “Karanlığa teslim olmayacağız” sloganları atıldı. Yapılan açıklamalarda, yaklaşık 2 buçuk milyon kamu emekçisinin TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları nedeniyle yoksulluğa sürüklendiği ifade edildi.

KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz’ün basın açıklamasında, "Maaş artışlarımızı TÜİK’in bu sahte verileri ile sınırladılar. Böylece bu ülkenin ezici çoğunluğunu oluşturan bizleri, emeği ile geçim mücadelesi veren milyonları her geçen gün daha fazla yoksullaştırdılar, sefalete ittiler. Altışar aylık bu artışlar daha ilk bir-iki ayda TÜİK’in sahte enflasyonunun bile altında kaldı. Aylarca enflasyon farkı almak için bekledik. Altışar aylık periyotlarla hep aynı şeyi yaşamaya devam ettik. Böylece sadece son iki yılda maaşlarımız yüzde 20 eridi" diye konuştu.

Eylemde 14 Ocak’ta iş bırakma eylemi yapılacağı duyuruldu.

KESK, memur maaşlarına yüzde 18,6 artış yapılırken yeni yılda yapılan şu zamlara dikkat çekti:

1 Ocak’tan itibaren toplu taşıma ücretlerine yüzde 35, sağlıkta katılım paylarına, muayene ücretlerine yüzde 30, köprü ve otoyol geçiş ücretlerine ortalama yüzde 22, MTV ve damga vergisine yüzde 19 zam yapılmıştır.

Kontrat süresi dolanların kirası Ocak’tan itibaren yüzde 34,88 artacaktır. Bugün 55 bin TL maaş alıp bunun 25 bin TL’sini kiraya veren bir kamu emekçisinin maaşı Ocak ayında 65 bin TL olacak. Ama kirası 33 bin 720 TL’ye çıkacak.

Kamu emekçisine insanca yaşam koşulları sunmak için yeterince kaynağın olduğu ancak bu kaynağın faiz, teşvik, hazine garantisi olarak aktarıldığına dikkat çekilerek şunlar kaydedildi:

2026’da her 1 dakikada tam 186 asgari ücret faiz olarak yabancı ve yerli sermayeye gidecek.

Her 1 dakikada tam 145 asgari ücret ‘savunma ve güvenlik’ adı altında silahlanmaya aktarılacak.

Her 1 dakikada tam 50 asgari ücret sermayeye, patronlara teşvik olarak akacak.

Her 1 dakikada tam 19 asgari ücret, köprü, otoyol, şehir hastanesi müteahhitlerinin cebine Hazine garantisi olarak girecek.

Saray dakikada 1,5 asgari ücret harcayacak.

ENFLASYON VERGİYE DÖNÜŞTÜRÜLECEK

Tez-Koop-İş Sendikası’ndan yapılan açıklamada gelir vergisi dilimlerinde düzenleme yapılmamasının, ücret artışlarını daha çalışanların eline geçmeden budadığı vurgulandı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer aldı:

“2026 yılı için hedeflenen yüzde 16, 2027 ve 2028 yılları için hedeflenen sırasıyla yüzde 9 ve yüzde 8 enflasyonun da tutmayacağı açık. Ayrıca yeni yıla ABD emperyalizminin Venezuela’ya yaptığı saldırılarla girildiği dikkate alındığında, uluslararası konjonktürün de enflasyonu yukarı çekmede etkili olacağı beklenmelidir. Kaldı ki bugün açıklanan enflasyon resmi enflasyon gerçeğini yansıtmıyor. Nitekim gerek ENAG’ın, gerekse de İTO’nun enflasyon rakamları TÜİK’in rakamlarının çok üzerinde. Kaldı ki TÜİK rakamları doğru olsa dahi, bu yıl enflasyon tek hanelere düşmeyecek ve emekçilerin yoksullaşması artacak. Gelir Vergisi tarifesinin dilimlerinde gerekli düzenlemeyi yapmayan ekonomi yönetimi, enflasyonu da adeta bir vergiye dönüştürerek kemerleri iyice sıktıracak. İşçi sınıfına dayatılan bu programı kabul etmiyoruz.”

EMEKLİLER AÇLIĞA KARŞI BİRLEŞEREK GÜÇLENECEK

Tüm Emekliler Sendikası da yurdun dört yanında açıklanan zam oranlarına karşı tepkilerini haykırmak için meydanlardaydı.

Eskişehir'de SGK İl Müdürlüğü önünde toplanan emekliler burada basın açıklaması yaptı.

Açıklamayı okuyan Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Ali Paşa Şanlı, milyonların açlıkta eşitlenmesine tepki gösterdi.

Şanlı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Emekli maaşı 16 bin 881 lira, asgari ücret ise açlık sınırının altına kilitlenmiştir. Cumhurbaşkanı, bakanlar, milletvekilleri ve üst bürokratların maaşları ise bir emekli maaşının 10–14 katıdır. Derhal en düşük emekli aylığı, en düşük memur maaşına eşitlenmelidir. Ardından yoksulluk sınırının üzerine çıkarılması için yasal düzenleme yapılmalıdır. Adaletli gelir dağılımı sağlanana dek; Cumhurbaşkanı, bakanlar, milletvekilleri ve üst bürokratların maaşlarında hiçbir artış yapılmamalıdır. Eğer gerçekten istiyorsa, kararı alsın; açlığı ve yoksulluğu ortadan kaldırsın. 2026 yılında tüm emekliler ve emekçi kesimler olarak birleşik mücadelemizi büyüterek ve yükselterek alanlarda olacağız. Mutlaka bizler kazanacağız."

BU MODEL ÇÖKMEK ZORUNDA

Prof. Dr. Mehmet Şişman - Ekonomist

Her yıl Kasım-Aralık aylarında enflasyon yüksek çıkardı, bu yıl neden düşük açıklandı? Burada insanın aklına ister istemez soru işaretleri geliyor.

Enflasyonda hem ciddi bir ölçüm sorunu var hem de emekli maaşlarının enflasyonun altında belirlenmesi artık geçici bir durum değil. Bunun nedeni açık:

Türkiye’de piyasa ekonomisi büyük bir baskı altında. Dış ticaret açığı yüksek, dış borçlanma artmış durumda. Dünya ile rekabette geri kalınmasının bedeli emekçilere ödetiliyor. Bu yükü emekçiler istemiyor ve bunun farkında. Ancak kurumsal yapı zayıf olduğu için direnç de zayıf kalıyor.

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde, hatta yarı çevre ülkelerde emekçiler ürettikleri değerin faturasıyla karşı karşıya bırakılıyor. Bu artık açık bir dayatma hâline geldi. Önümüzdeki yıl seçim döneminde enflasyonu yeniden artıracak uygulamalar gündeme gelecektir. Zaten enflasyonun ücretlerden kaynaklanmadığını biliyoruz.

Enflasyon; dış ilişkilerden, içerideki rekabet yapısından ve ekonomi politikalarından kaynaklanıyor. Ücretler enflasyonun temel nedeni değil ama enflasyon bir baskı aracı olarak kullanılıyor.

Türkiye’de rekabet ücretler üzerinden yaratılmaya çalışılıyor.

Bu, ücretlerin aşırı sömürüsüyle sürdürülen bir model. Peki bu nereye kadar gidecek? Maalesef bu yıl da geçen yılı aratmayacak bir tablo görüyoruz, hatta daha kötü olabilir. Enflasyon durmuyor. Yılın daha başındayız, zamların tamamı henüz gelmedi. Bugün 18 bin lira maaş alan bir emeklinin yaşamını sürdürmesi mümkün değil.

Son dönemde emekliler ve enerji fiyatları özellikle hedef alındı. Bu politikalar emeklilerin gelirini daha da aşağı çekti. Sonuçta bu yük piyasaya ve büyük sermayeye yaradı, gelir dağılımı daha da bozuldu. Ancak önümüzde bir umut ışığı da görünmüyor.

Bu gidişle eşitsizlik daha da derinleşecek. Ekonomi, emekçiyi açlığa mahkûm eden bir noktaya sürüklendi. Örgütsüz işçinin güçlü olmadığı ülkelerde bu politikalar daha rahat uygulanıyor. Bu model artık çökmeye doğru gidiyor; dünyada da benzer bir çözülme yaşanıyor. Eğer ihracat gerçekten güçlü olsaydı, dışarıdan kaynak girişi sağlanabilseydi bu politikalara ihtiyaç duyulmazdı. Ama bu da başarılamadı.

Önümüzdeki dönemde dünya ekonomisi yavaşlıyor. Bu durum bizim gibi ülkeleri daha sert etkileyecek. Bu yıl büyümede de zorlanacağız. Kısacası yine zor bir yıl emekçiyi bekliyor.

Yanlış politikalarla orta sınıf fiilen ortadan kaldırıldı. Yapılan zamlarla işçi, kamu emekçisi ve emekli yoksulluk sınırına eşitlendi. Hepimiz açlık ve yoksulluk sınırının altındayız. Bunun tek nedeni neoliberal politikalar.

Neoliberalizm, emeği değersizleştirir; sermaye ile emek arasında büyük bir uçurum yaratır. Sermayenin kazancı korunurken emekçi aşağı çekilir. Aşırı enflasyon da buradan beslenir. Sermaye yerinde durur, bedel emekçiye ödetilir. Yaşadığımız tablo tam olarak budur.

KAMUCU BİR MUHALEFET ŞART

Prof. Dr. Öner Günçavdı - Ekonomist

İktidar yaptığı zamla, halkı ölümle terbiye ediyor. Türkiye ekonomisi büyüyor, deniyor. Doğru, Türkiye ekonomisi potansiyel büyüme oranı etrafında büyümeye çalışıyor. Ancak karşılaştırma yaptığımızda çok net bir gerçek ortaya çıkıyor.

2018 öncesinde orta sınıf çekişli bir büyüme vardı. Yüksek gelir grubundaki yüzde 10 ise ortalamanın altında büyüyordu. Ancak Başkanlık sistemine geçildikten sonra tablo tamamen değişti.

Ortaya çıkan büyüme, zenginler lehine bir büyüme oldu. Orta sınıf ve düşük gelir grupları açısından ise açık biçimde aleyhe işleyen bir süreç yaşandı.

Asıl kırılma geçen yıl başladı. Asgari ücret ve gelirler politikasında önemli bir değişiklik yapıldı. Daha önce geçmiş enflasyona endekslenen ücretler, geleceğe endekslendi. Böylece enflasyonun yarattığı tahribat telafi edilmedi. Zaten yıpranmış olan gelirler, bir yıl boyunca daha fazla kayıp yaşadı.

2026 yılına girerken iktidar da cesur davranmadı. Gelir artışları, yaşanan kayıpların altında kaldı. Sermaye açısından yüksek artışların bazı sorunlar yaratmasının sorumlusu çalışanlar değildir.

Sermaye, emek gelirleri üzerinde tasarruf kullanabiliyor ama faiz konusunda bankalarla, vergi konusunda devletle aynı güce sahip değil. Dolayısıyla yük yine emeğin üzerine bindiriliyor. Asgari ücret bu şekilde belirlendiğinde, emeklinin ve memurun da beklediğini alamayacağı zaten ortaya çıkıyor.

2026 yılı dar gelirli kesimler açısından iyi bir yıl olmayacak. Bu tablo, toplumsal ayrışmaları daha da derinleştiren bir etki yaratacak. Üstelik bu durum sadece ekonomik değil; adil ve ahlaki de değil. Yapılan şey yoksulu zenginleştirmek değil; orta sınıfı aşağıya çekmek. Orta sınıf eriyor, yoksullaşıyor. Emek-sermaye eksenindeki makas giderek açılıyor.

Kamu harcamalarının vatandaşa hiçbir somut faydası yok. Bu harcamalar, dar bir oligarşik yapıya yapılan transferlerden ibaret. Kamuculuk, kamuya yapılan harcamanın toplumun geneline bir etkisinin olmasıdır; bugün böyle bir etki yok. İktidarın tek muhalefeti olan CHP kanadı ne kadar ses çıkarsa da pasif kalıyor.

Kamucu anlayışa sahip olan CHP'nin bu durumda pasif kalmaması gerekiyor, çıkıp halka daha çok anlatması gerekiyor. Kamusal harcamalar, birkaç ayrıcalıklı grubun rantı, makam gösterişi ya da sermaye birikimi için yapılıyor. Bu durumun kamuoyuna açık ve net biçimde anlatılmaması ciddi bir sorun.

Uzun zamandan beri gelir dağılımı üzerine çalışıyorum ve bu yılki endişelerim çok büyük. Sosyal dengeler açısından, özellikle dar ve orta gelir grupları bakımından 2026 yılından ciddi biçimde endişe ediyorum.

Gördüğüm eğilim, durumun iyiye gitmediğini gösteriyor. Toplumsal kutuplaşmayı azaltmak, insanların gönlünü almak zorundayız.

Türkiye böyle bir ülke olmak zorunda değil. Ama bunun için hep birlikte mücadele etmek gerekiyor.