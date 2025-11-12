''Bu bütçeye ‘evet’ demek bu düzeni onaylamaktır''

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçe görüşmelerinde konuşan CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, “Kadın cinayetleri politiktir. Çünkü bu ülkenin kadını devlet koruması altında değil, devletin ihmali altında ölüyor. Bu tabloya rağmen hala utanmadan 'aile yılı' demeye devam ediyorsunuz. Kadınları koruyamayan bir devlet aileyi koruyamaz. Kadını güçlendirmeyen bir bakanlık toplumu, aileyi güçlendiremez. Kadın cinayetlerinin durdurulmadığı, şiddet mağdurlarına yeterli kaynak ayrılmayan, kadının emeğine ve toplumsal cinsiyet eşitliğine yatırım yapılmayan her bütçe eksik ve kusurludur. Biz kadınlar, bu ülkenin geleceği için mücadele edenler şunu söylüyoruz; bu bütçeye ‘evet’ demek bu düzeni onaylamaktır. Reddediyoruz” dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesi ve kesin hesap görüşmeleri için toplandı.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, kadın cinayetlerine dikkati çekerek şunları kaydetti:

“Bugün burada konuşulmuş şey sadece bütçe değil, kadınların yaşam hakkı, çocukların geleceği, engellilerin eşitliği yani bu ülkenin vicdanıdır. Ve bu bütçeye baktığımızda görüyoruz ki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bir kez daha kadınları, çocukları, yoksulları yalnız bırakmıştır. 2026 yılı bütçesi sosyal devletin değil, sosyal çöküşün belgesidir.

"KADINLARIN YAŞAM HAKKI, EMEĞİ YİNE ARKA PLANA İTİLMİŞ"

Kadının güçlenmesi programına ayrılan pay sadece 6 milyar 737 milyon TL. Hiç de sizin dediğiniz gibi değil Sayın Bakan. Yani toplam bütçenin sadece yüzde 1,2’si kadınlara ayrılmış. Kadınların yaşam hakkı, emeği, özgürlüğü yine arka plana itilmiş. Bakanlığın adından kadını çıkardığınız gibi yine bütçelerden de çıkarmışsınız. Kadın politikası üretmiyorsunuz. Çünkü eşitlik sizin önceliğiniz değil.

"BU POLİTİKA PLAN DEĞİL, SİZİN ÇARESİZLİĞİNİZİN RESMİDİR"

Bakan Göktaş, daha çok kreş açmak yerine komşu annelere çocuk teslim etme gibi akıl dışı bir öneriyle geliyor. AKP iktidarı, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin kreş açmasını engellemeye çalışıyor. Bu politika, plan değil, çaresizliğinizin resmidir. Kadın bütçede de yok, icraatta da yok, vizyonda da yok ama ‘aileyi güçlendiriyoruz’ diyorsunuz. Siz aileyi değil, eşitsizliği güçlendiriyorsunuz. Önce halkı yoksullaştırıp sonra kendi yarattığınız yoksulluğun finansmanını mı sağlayacaksınız? Siz refahı değil, yoksulluğu yönetiyorsunuz. Sosyal yardımlar hak değil, lütuf gibi dağıtılıyor sizin nezdinizde. Kadınlar yoksulluk düzeniniz yüzünden yardım kuyruklarında bekliyor. İşte bu yüzden bu bütçe, refah bütçesi değil, seçim bütçesidir.

"KADINI KORUYAMADIĞINIZ GİBİ ADALETSİZ BİR YAŞAMA DA HAPSETTİNİZ"

2025 yılını aile yılı ilan ettiğiniz hangi aile? Kadının şiddet gördüğü, katledildiği, emeğinin karşılığını alamadığı yoksullukla boğuştuğu ailenin yılı. Kadını koruyamadığınız gibi kadınları adaletsiz, güvensiz bir yaşama hapsettiniz. Kadının emeği ucuz, kadın bedeni güvencesiz sayenizde. Kadın hayatı değersiz hale getirilmiş durumda. Hala siz aileyi koruyoruz diyorsunuz. Hayır, siz kadınları yapayalnız bıraktınız.

Geçtiğimiz yıl en yüksek kadın cinayetlerini yaşadığımız yıl oldu. Bu yıl da durum çok farklı değil maalesef. Sadece Ekim ayında 27 kadın cinayeti işlendi. 2025’in ilk on ayında 317 kadın katledildi. Her gün kadınlar öldürülüyor. Peki bu acı tablo ortadayken, siz ‘kadına karşı şiddete sıfır tolerans’ demekten başka ne yaptınız? Kocaman bir sıfır, hiçbir şey.

"SİZ ASLINDA ERİL ŞİDDETİ GÜÇLENDİRİYORSUNUZ"

Hala aileyi güçlendiriyoruz demeyin. Siz eril şiddeti güçlendiriyorsunuz. Kadınlar çantalarında koruma kararlarıyla katlediliyor. Bu yüzden her ihlal, her cinayet denetimsizliğinizin, umursamazlığınızın bir sonucudur. Tek adam kararıyla İstanbul Sözleşmesi'ni feshedeli 4,5 yıl oldu. O günden bu yana kadın cinayetleri azalmadı, arttı. Devletin görevi kadını korumak iken siz korumasız bıraktınız. Bütçenizde de, politikanızda da kadın yok. Kadını yalnızca şiddetten değil, yoksulluktan, güvencesizlikten ve çaresizlikten korumak gerekir. Koruma sadece yaptığınız duvarlarla olmaz. Bu yoksulluk düzeninizde kadınlar çocuk yapmak istemiyor ne kadar para verirseniz verin. Gerçeklerin altına sadece bir parmak bal çalıyorsunuz. Peki soruyoruz size Sayın Bakan, kadınların çalışmadığı, gençlerinin hayallerinin kalmadığı bir ülkede kim çocuk sahibi olmak ister? Belçika başka tabii.

"HALA UTANMADAN 'AİLE YILI' DEMEYE DEVAM EDİYORSUNUZ"

Kadın cinayetleri politiktir. Çünkü bu ülkenin kadını devlet koruması altında değil, devletin ihmali altında ölüyor. Bu tabloya rağmen hala utanmadan 'aile yılı' demeye devam ediyorsunuz. Kadınları koruyamayan bir devlet aileyi koruyamaz. Kadını güçlendirmeyen bir bakanlık toplumu, aileyi güçlendiremez. Kadın cinayetlerinin durdurulmadığı, şiddet mağdurlarına yeterli kaynak ayrılmayan, kadının emeğine ve toplumsal cinsiyet eşitliğine yatırım yapılmayan her bütçe eksik ve kusurludur. Biz kadınlar, bu ülkenin geleceği için mücadele edenler şunu söylüyoruz; bu bütçeye ‘evet’ demek bu düzeni onaylamaktır. Reddediyoruz.”

Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Gürcistan sınırında Türk Silahlı Kuvvetlerine ait C-130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden şehitlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ekonomik krizlerden geçtiğimiz dönemin en büyük acısını bu Bakanlık çekiyor. Toplumdaki yozlaşmaya sebep olan bu derin ekonomik krizlerin etkisinden aileyi, çocuğu, kadını korumak ve güçlendirme hattında bütçeyi de bir araç olarak görmek zorundayız. Önceki yıllarda bütçe görüşmelerinde iktidarıyla, muhalefetiyle hepimiz birden çok tehlikeli bir duruma işaret etmiştik ve nüfusun geleceğimiz için ciddi bir tehlike arz ettiğini ifade etmiştik. Bunun sonunda 2025 yılı aile yılı olarak ilan edildi. Dramatik bir kırılma yaşandığı için bu teşviklerin sürekliliği ciddi bir önem arz ediyor. Yani ne bu yılla ne önümüzdeki birkaç yılla noktalanması, devam etmesi kesinlikle düşünülemez. Buralardan aldığımız sonuçları da yeniden değerlendirmek durumundayız.

"HER YIL BİR TRENİN VAGONLARINI DOLDURACAK YOLCU KADAR KADINIMIZI MAALESEF TOPRAĞA VERİYORUZ"

Her yıl bir trenin vagonlarını dolduracak yolcu kadar kadınımızı biz maalesef toprağa veriyoruz. Ulaştığınız, görüşme yaptığınız kadınlardan bahsediyorsunuz, projelerden bahsediyorsunuz ama biz buraların geri dönüşleri hakkında çok detaylı bilgiye sahip değiliz. Yani bu programlar şiddeti gerçekten önlüyor mu? Sığınma evleri açarken bütçedeki rakamla sizin ifade ettiğiniz rakamlar arasında bir fark var.

"BEN SADECE KADINLARIMIZIN YUVALARINDA HUZUR BULMASINI, HUZURA ERMESİNİ İSTİYORUM"

Bir seferberlik ihtiyacı olduğunu, kadına yönelik şiddet meselesinde bir seferberlik ihtiyacı olduğunu çok fazla kez zikrettik bu kürsülerden ama bunu göremiyoruz ve yılın ilk 9 ayında 200 kadınımızı kaybetmenin hüznüyle baş başa kalmakla yetiniyoruz. Bu kadınların yarıdan fazlası kendi aileleri içerisinde yaşıyorlar hem bu şiddeti hem bu cinayeti. Bu konuda radikal tedbirler alınabilir. Yani erkeklerin üzerinde etkisi olan kanaat önderlerinden destek alınabilir. Burada kimden destek aldığımız önemli değil. Kimin kimi ne ile yaftaladığı benim için hiç önemli değil. Ben sadece kadınlarımızın yuvalarında huzur bulmasını, huzura ermesini istiyorum.

"ÇALIŞAN ÇOCUK ORANI HER YIL AZALACAĞI YERDE ARTIYOR. NEDEN?"

Ün, çocuk işçi konusuna değinerek, şunları söyledi:

“Eğitimdeki çocuklarımız Milli Eğitim Bakanlığımıza emanet. Orada da tartışacağımız bir sürü mesele var ayrı. Çalışan çocuklar diye bir gerçeğimiz var. Bu yıl 77 çocuğumuzu, -3 tanesi daha 3 gün önce yanarak can verdi- iş cinayetine kurban ettik. Emek ucuzladıkça çocuk işçiliği de üretimin şartlarını ayakta tutan bir konuma indirgeniyor. Oysa maliyeti en yüksek emek çocuk işçiliği çünkü geleceği çalıyor, yok ediyor. Çalışan çocuk oranı her yıl azalacağı yerde artıyor. Neden?

"ADINI ‘TÜRKİYE YÜZYILI’ VERDİĞİNİZ YÜZYILDA 7 MİLYON ÇOCUĞUMUZ AÇ"

Çünkü çocuk yoksulluğu çok büyük bir gerçeğimiz ve burası tam olarak sizin dokunduğunuz alan. Yoksulluk nöbetleşe bir şekilde devam ediyor ve çocuklara devrediliyor. Çocuk yoksulluğu yetişkin yoksulluğuna da benzemiyor. Yani sefaletin boyunduruğu altında yetişen o çocuklar yoksulluğu kendi çocuklarına da taşıyorlar. Ben yoksulluk diyorum ama veriler bunu şiddetli maddi yoksulluk olarak söylüyor. Hem de resmi veriler. Çocukların okulları terk etmesinde de, sanayinin sanayilerde iş aramasında da hep altında yatan neden yoksulluk maalesef. Adını ‘Türkiye Yüzyılı’ verdiğimiz yüzyılda 7 milyon çocuğumuz aç.

"DERGİNİZDE 'DAHA AZ ET YİYİN' DİYE ÖĞÜTLENMİŞ ÇOCUKLAR"

Bir derginiz var, aile ve çocuk dergisi. Bu dergide birtakım uyarılar yapılmış çocuklara. Su ayak izi konusu işlenilerek ve demişler ki 1 kilogram etin 15 bin litre su tükettiği söylenip daha az et yiyin diye öğütlenmiş çocuklar. Bu yaklaşımın zaten aile ile bir alakası olup olmadığını bir tarafa bırakalım. Ama bu yaklaşım bir ideolojik meseledir. Yani insanları et yemekten uzaklaştırmaya çalışan küresel bir akıl var ve bu dergideki bu öğüt o küresel akla hizmet ediyor. Bunun kimler tarafından yapıldığını, yazıldığını bilmiyorum. O küresel aklın bakan bürokrasisine de sirayet ettiğini üzülerek görmüş bulunmaktayım. Kaldı ki Türkiye’de zaten et yiyememekten yakınıyoruz. OECD ülkelerinin yarısından daha az et tüketimimizi, nasıl bunun önüne geçebiliriz diye konuşurken, çareler üretmeye çalışırken, et tüketimi ile ruh sağlığı arasında bir pozitif ilişki var. Bunu sizlerin biliyor olması lazım. Bu safsataların önüne geçmek için bürokratlarınızı uyarmanızı bekliyorum.”