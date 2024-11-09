Bu bütçeyle akademi ticarileşir

Haber Merkezi

2025 yılı yükseköğretim bütçesine ilişkin açıklama yapan Eğitim Sen, bütçenin yükseköğretimin ticarileştirilmesi ve akademi üzerindeki siyasi baskıların bir yansıması olduğunu ifade etti.

Sendika’dan yapılan yazılı açıklamada “Hükümet, her ne kadar üniversite sayısını artırarak ‘fırsat eşitliğini sağladık’ dese de artan öğrenci sayısı karşısında temel hizmetlerde her geçen gün geriye gidilmekte, öğrencilerin sorunları görmezden gelinmekte, akademik ve idari personelin istihdam koşullarında güvencesizlik yaygınlaştırılmaktadır. 2025 yükseköğretim bütçesi AKP hükümetinin yükseköğretimdeki tahribatı sürdürdüğünün açık bir göstergesidir” denildi.