Bu ÇED’e bile onay çıkabilir!

Gökay BAŞCAN

Daha önce termiğe izin vermeyen, nükleere karşı mücadelesini sürdüren Sinop’ta şimdi de rüzgar enerji santralları ormanları ve tarım alanlarını tehdit ediyor. Sinop ve ilçesi Gerze sınırları içerisinde kurulmak istenen 12 türbin ve enerji depolama tesisi için çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci başlatıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 24 Haziran’da halkın katılım toplantısı yapılmasına karar verildi.

Temo Elektrik Enerji Üretim Pazarlama Ticaret Anonim Şirketi tarafından 1441 hektar yani 2 bin 18 futbol sahası alanda 12 adet türbin ve enerji depolama tesisi inşa edilmek isteniyor. Çattepe Rüzgar Enerji Santralı’nın proje alanı 1/100.000 ölçekli Sinop-Kastamonu-Çankırı Çevre Düzeni Planına göre ‘tarım arazisi, çayır mera, kırsal yerleşim alanı ve fundalık alan’ olarak geçiyor. Öte yandan inşaat aşamasında birçok ormanlık alan tahrip edilerek yeni yolların açılması planlanıyor.

HEYELAN RİSKİ

ÇED dosyasında yer alan bilgilere göre, proje alanı yakın çevresinde aktif ve eski heyelan alanları yer allıyor. Şirket, heyelan riski olan bölgede yapacağı proje için ormanları keserek yamaç boyunca geniş su kanalları açacak.

Ülkenin dört bir tarafında kopyala-yapıştır hazırlanan ÇED raporları, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından birer birer onaylanıyor. Temo Elektrik’in hazırladığı ÇED raporunda da benzeri yaşandı. Proje alanın, kuş uçuğu 700 kilometreden daha uzaktaki Saros Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi’nin 42,3 kilometre mesafede yer aldığı ifade edildi.