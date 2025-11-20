Bu ceza tarafsızlık ilkesine aykırı

Ada Sude ATAK

Eğitim Sen 7 No’lu şube, İstanbul Küçükçekmece’de bulunan Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın posterini indirdiği gerekçesiyle disipline sevk edilen 6 öğrenci için bir araya gelerek açıklama yaptı. Eğitim Sen’in yanı sıra eyleme Küçükçekmece Halk Meclisi, Eğit-Der İstanbul Şubesi ve Tüm Emekliler Sendikası da destek verdi.

BİLİMSEL VE LAİK EĞİTİM TALEP EDİYORUZ

Basın açıklamasını okuyan Eğitim-Sen 7 No’lu Şube Başkanı Sinan Gül, “Türk Bayrağı Kanunu ve Tören ve Kutlamalar Yönetmeliğinde Cumhurbaşkanı da dâhil herhangi bir kişinin portresinin asılmasına yönelik düzenleme, Millî Eğitim Bakanlığı’nın resmî bir genelgesi bulunmamaktadır. Yine bu uygulama 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ‘tarafsızlık’ ilkesine, Anayasa’nın eşitlik, tarafsızlık ve kamu hizmetinin bütünlüğü ilkelerine aykırıdır” dedi.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesi müdürünün öğrencilerimize yönelik disiplin, baskı, ötekileştirici uygulamalarını kabul etmediklerini söyleyen açıklamada Gül, “Çocuklarımızın huzurlu, bilimsel, laik eğitim aldığı bir ortamın sağlanmasını talep ediyoruz. Çocuklarımızın eğitim hakkını engellemeye çalışan, okul iklimini ve mahallenin huzurunu bozan adımlar atan okul müdürünün ya derhal güven tazeleyici adımlar atmasını ya da görevden alınmasını talep ediyoruz” diye konuştu.

SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Basın açıklamasının bitmesiyle sözü alan Küçükçekmece Halk Meclisi’nden Enis Çiçek ise konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Gerek okul müdürü gerekse ilçe milli eğitim müdürü bu konu üzerinde çocuklarımıza, velilerimize herhangi bir baskı uygulamaya kalkarsa fiziki veya telefonla neyle olursa olsun biz bu işin takipçisiyiz ve takipçisi olmaya devam edeceğiz. Çocuklarımızın geleceğine sahip çıkacağız.”