Bu çığlığı duyun

Akbelen’deki ağaç kıyımına karşı başlayan direnişin 11’inci gününde İkizköy Komitesi uluslararası kamuoyuna çağrı yaptı. Dört dilde yayımlanan açıklamada, “Bu katliam durdurulmalı. Dayanışma içinde olun” denildi.

Haber Merkezi

Muğla Milas’a bağlı İkizköy’deki Akbelen Ormanı’nda Limak ile IC Holding’in ağaçları katletmesine karşı başlayan direniş, 11’inci gününü geride bıraktı. İş makineleri alandaki çalışmasını sürdürürken direnişe dayanışma ziyaretleri sürdü. Aydın Efeler Kent Konseyi, Kızılcaköy Çevre Derneği ve çeşitli kitle örgütleri, Akbelen’deki yaşam savunucularını ziyaret etti.

DÖRT DİLDE MESAJ

İkizköy Komitesi, yaşanan talana ve hukuksuzluğa dikkat çekmek için uluslararası kamuoyuna çağrı yaptı. Komitenin İngilizce, Almanca, İspanyolca ve Fransızca olarak yayınladığı basın açıklamasında, şu ifadeler yer aldı: “Akbelen Ormanı’nın yok edilmesini engellemek için direniyoruz. İçtaş-Limak şirketi termik santralleri için bu ormanı kömür madenine dönüştürmeyi hedefliyor. Ancak maden bununla sınırlı kalmayacak ve tarım alanlarına, ormanlara ve zeytinliklere yayılmaya devam edecek. Dolayısıyla iklim krizinin açıkça en önemli küresel sorun olduğu bir bağlamda, Muğla ekosistemini korumak ve bölge halkından çok sayıda kişinin kanserden ölmesini önlemek için Akbelen Ormanı’nı mutlaka korumalıyız. Bu nedenle bu katliam ne pahasına olursa olsun durdurulmalıdır.”

BARCENOLA’YA ÇAĞRI

“Vazgeçmeyeceğiz” denilen açıklama, şu ifadelerle sonlandırıldı: “Mücadelemizi her zaman barışçıl bir şekilde sürdürmemize rağmen ordu ve polis güçlerinin orantısız şiddetine maruz kaldık. Son ağaca kadar mücadelemizi sürdüreceğiz ve bu ormanın bir ölüm çukuruna dönüşmesine izin vermeyeceğiz. Barcelona futbol takımının yeni stadyum inşaatı ihalesini Limak Holding’e verdikleri bilgisini aldık. Barcelona ekibine çağrıda bulunuyoruz: “Bizimle dayanışma içinde olun ve bu ihaleyi iptal edin.” İkizköylü Nejla Işıl da yaptığı açıklamada, mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı. Işık, “Akbelen Ormanı’mızın verimli toprağı daha duruyor, yeşertebiliriz orayı” dedi ve ekledi: “Bu gözü dönmüş şirketlerin karşında toprağımızı, zeytinlerimizi, her şeyimizi korumak için mücadelemize devam edeceğiz.”

SERBEST BIRAKILDI

Önceki gün Akbelen Ormanı’nda jandarma güçleri tarafından darp edilerek gözaltına alınan ve sabah saatlerinde savcılığa sevk edilen ODTÜ öğrencisi Tuğulka Köseoğlu, ‘adli kontrol’ şartıyla serbest bırakıldı.

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NEDEN MÜDAHALE EDİLDİ?

Akbelen'de ağaçların kesilmesine karşı direnirken gözaltına alınıp, adli kontrol kararı ile serbest bırakılan yaşam savunucusu Deniz Gümüşel, hakkında verilen "Milas sınırları içine girmeme" kararına itiraz etti. Yaşam savunucuları ile yöre sakinlerinin günlerdir yaşadıklarının sıralandığı itiraz dilekçesinde şu ifadeler yer aldı: “2911’e aykırılık iddiası ile ilgili soruşturma da açılmamıştır. Bu itibarla direniş alanında yürütülen eylem ve etkinliklerin barışçıl yöntemlerle gerçekleştiği, yasaya uygun bir şekilde hak kullanımı kapsamında olduğunun kolluk ve Milas Cumhuriyet Başsavcılığı’nın da kabulünde olduğu açıktır. Direniş alanında gerçekleşen eylem ve etkinliklerin 2911 sayılı yasaya aykırılığı iddia dahi olunmadığına göre kolluk görevlileri bu etkinliklere neden ısrarla onlarca kez müdahale etmektedir?”