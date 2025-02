Bu çürümüşlüğün hesabını vereceksiniz

Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasının üzerinden geçen 12 günde denetleme yetkisini elinde bulunduran Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere hiçbir yetkili sorumluluk almadı.

Tek bir bakanlık yetkilisi hakkında da soruşturma açılmadı. SOL Partililer sürecin aydınlatılmamasına tepki göstererek kentte eylem yaptı.

HİÇBİR FACİA TESADÜF DEĞİL!

SOL Parti Bolu İl Örgütü 'Onlar para sayıyor halk ölüm' diyerek bugün kentteki İzzet Baysal Anıtı önünde toplandıktan sonra yürüyüş yaptı. ‘Kader değil katliam’, ‘Yıkılsın harami düzeniniz’ yazılı dövizler taşıyan partililer “Katil sermaye işbirlikçi AKP”, “Hükümet istifa” sloganları attı.

Yürüyüşün ardından yapılan basın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

“21 Ocak’ta Kartalkaya Kayak Merkezinde aileleriyle tatil yapmak için geldikleri dinlence yerinde aramızdan kopartılan, alınmayan güvenlik önlemleri ve denetim eksikleri nedeniyle yaşamını yitiren 78 yurttaşımızı sevgiyle anıyor, ailelerine ve yakınlarına sabırlar diliyoruz.

Bugün burada sadece Bolu Kartalkaya’da yaşanan yangın felaketinde yitirdiğimiz 78 yurttaşımızı anmak için değil, aynı zamanda bu katliam düzenine karşı öfkemizi haykırmak için toplandık! Bu ülkede her felaketin, her ölümün ardından aynı yalanları duyuyoruz: “Doğal afet”, “kader”, “fıtrat”... Hayır! Biz bu yalanlara kanmıyoruz, kanmayacağız! Çünkü biliyoruz ki ne Kartalkaya'da kül olan 78 canımız ne her gün iş cinayetlerinde yitirdiğimiz emekçilerimiz ne de depremlerde, sellerde hayatını kaybeden yurttaşlarımız bir tesadüf sonucu ölmedi!

Bu düpedüz bir cinayet düzenidir! Bu, sermayenin kârı için insan hayatını hiçe sayanların kurduğu bir soygun düzenidir! Ormanları, kıyıları, dereleri, madenleri yağmalayanlar; işçiyi, emekçiyi sömürü düzenine mahkûm edenler; bilimi ve planlamayı reddedenler; liyakati değil yandaşlarını kayıranlar bu katliamların sorumlusudur!

Kartalkaya’da 78 yurttaşımızı yangına teslim eden de budur! İş cinayetlerinde her gün ortalama dört emekçiyi mezara gönderen de! Deprem bölgelerinde yıllardır süren ihmalleri görmezden gelip, enkaz altında binlerce insanın can vermesine neden olan da bu düzendir! Bunlar, insan hayatını maliyet olarak görenlerin eseridir!”

‘BU DÜZENİ YIKACAĞIZ’

Açıklamaya şöyle devam edildi:

“Biz, SOL Parti olarak, bu düzenin sahiplerine sesleniyoruz: Yalanlarınızın, ihmalinizin, halkı ölüme mahkûm eden çürümüşlüğünüzün hesabını vereceksiniz! Yaşadığımız hiçbir acıyı unutmayacağız, unutturmayacağız! Çünkü biz bu ülkenin işçileri, emekçileri, gençleri, kadınları, aydınlık yüzlü yurttaşları olarak geleceğimizi sizin rantçı düzeninize terk etmeyeceğiz!

Bulunduğumuz her meydanda, sesimizi ulaştırdığımız her yerde inatla haykırmaya devam edeceğiz.

Bu ülkenin insanlarını açlığa, yoksulluğa, ölüme mahkûm edenler bilsin ki biz buradayız! İş cinayetlerinde, yangınlarda, depremlerde ölen her yurttaşımızın hesabını sormak için buradayız! Halkın, doğanın, emeğin hakkını savunmak için buradayız! Ve buradayız, çünkü bu düzeni değiştireceğiz!

Daha fazla can kaybetmemek için, daha fazla işçinin iş cinayetlerine kurban gitmemesi için, doğanın sermaye tarafından talan edilmemesi için örgütleneceğiz, mücadeleyi büyüteceğiz, bu karanlık düzenin karşısında aydınlığı ilmek ilmek öreceğiz!

Kartalkaya’da hayatını kaybeden yurttaşlarımızın anısı önünde bir kez daha söz veriyoruz: Bu düzeni yıkacağız! Halkın, emekçinin, doğanın hak ettiği bir ülkeyi kuracağız!”

ASIL SORUMLU TEK ADAMDIR!

Burada konuşan SOL Parti Sözcüsü Önder İşleyen de özetle şu ifadeleri kullandı: