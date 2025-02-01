Bu çürümüşlüğün hesabını vereceksiniz
SOL Partililer, Bolu'daki yangın faciasıyla ilgili tek bir siyasinin hesap vermemesine tepki göstererek eylem yaptı. Partililer, “Her felaketin ardından söylenen ‘kader’, ‘fıtrat’ yalanlarına asla kanmadık ve kanmayacağız. Bu çürümüşlüğün hesabını vereceksiniz” dedi. SOL Parti Sözcüsü Önder İşleyen de “Faciaların asıl sorumlusu, bu ülkeyi bir şirket gibi yöneteceğim diyen ve bu ülkenin tepesinde oturan tek adamdır ve tek adam rejimidir” diye konuştu.
Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasının üzerinden geçen 12 günde denetleme yetkisini elinde bulunduran Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere hiçbir yetkili sorumluluk almadı.
Tek bir bakanlık yetkilisi hakkında da soruşturma açılmadı. SOL Partililer sürecin aydınlatılmamasına tepki göstererek kentte eylem yaptı.
HİÇBİR FACİA TESADÜF DEĞİL!
SOL Parti Bolu İl Örgütü 'Onlar para sayıyor halk ölüm' diyerek bugün kentteki İzzet Baysal Anıtı önünde toplandıktan sonra yürüyüş yaptı. ‘Kader değil katliam’, ‘Yıkılsın harami düzeniniz’ yazılı dövizler taşıyan partililer “Katil sermaye işbirlikçi AKP”, “Hükümet istifa” sloganları attı.
Yürüyüşün ardından yapılan basın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
“21 Ocak’ta Kartalkaya Kayak Merkezinde aileleriyle tatil yapmak için geldikleri dinlence yerinde aramızdan kopartılan, alınmayan güvenlik önlemleri ve denetim eksikleri nedeniyle yaşamını yitiren 78 yurttaşımızı sevgiyle anıyor, ailelerine ve yakınlarına sabırlar diliyoruz.
Bugün burada sadece Bolu Kartalkaya’da yaşanan yangın felaketinde yitirdiğimiz 78 yurttaşımızı anmak için değil, aynı zamanda bu katliam düzenine karşı öfkemizi haykırmak için toplandık! Bu ülkede her felaketin, her ölümün ardından aynı yalanları duyuyoruz: “Doğal afet”, “kader”, “fıtrat”... Hayır! Biz bu yalanlara kanmıyoruz, kanmayacağız! Çünkü biliyoruz ki ne Kartalkaya'da kül olan 78 canımız ne her gün iş cinayetlerinde yitirdiğimiz emekçilerimiz ne de depremlerde, sellerde hayatını kaybeden yurttaşlarımız bir tesadüf sonucu ölmedi!
Bu düpedüz bir cinayet düzenidir! Bu, sermayenin kârı için insan hayatını hiçe sayanların kurduğu bir soygun düzenidir! Ormanları, kıyıları, dereleri, madenleri yağmalayanlar; işçiyi, emekçiyi sömürü düzenine mahkûm edenler; bilimi ve planlamayı reddedenler; liyakati değil yandaşlarını kayıranlar bu katliamların sorumlusudur!
Kartalkaya’da 78 yurttaşımızı yangına teslim eden de budur! İş cinayetlerinde her gün ortalama dört emekçiyi mezara gönderen de! Deprem bölgelerinde yıllardır süren ihmalleri görmezden gelip, enkaz altında binlerce insanın can vermesine neden olan da bu düzendir! Bunlar, insan hayatını maliyet olarak görenlerin eseridir!”
‘BU DÜZENİ YIKACAĞIZ’
Açıklamaya şöyle devam edildi:
“Biz, SOL Parti olarak, bu düzenin sahiplerine sesleniyoruz: Yalanlarınızın, ihmalinizin, halkı ölüme mahkûm eden çürümüşlüğünüzün hesabını vereceksiniz! Yaşadığımız hiçbir acıyı unutmayacağız, unutturmayacağız! Çünkü biz bu ülkenin işçileri, emekçileri, gençleri, kadınları, aydınlık yüzlü yurttaşları olarak geleceğimizi sizin rantçı düzeninize terk etmeyeceğiz!
Bulunduğumuz her meydanda, sesimizi ulaştırdığımız her yerde inatla haykırmaya devam edeceğiz.
Bu ülkenin insanlarını açlığa, yoksulluğa, ölüme mahkûm edenler bilsin ki biz buradayız! İş cinayetlerinde, yangınlarda, depremlerde ölen her yurttaşımızın hesabını sormak için buradayız! Halkın, doğanın, emeğin hakkını savunmak için buradayız! Ve buradayız, çünkü bu düzeni değiştireceğiz!
Daha fazla can kaybetmemek için, daha fazla işçinin iş cinayetlerine kurban gitmemesi için, doğanın sermaye tarafından talan edilmemesi için örgütleneceğiz, mücadeleyi büyüteceğiz, bu karanlık düzenin karşısında aydınlığı ilmek ilmek öreceğiz!
Kartalkaya’da hayatını kaybeden yurttaşlarımızın anısı önünde bir kez daha söz veriyoruz: Bu düzeni yıkacağız! Halkın, emekçinin, doğanın hak ettiği bir ülkeyi kuracağız!”
ASIL SORUMLU TEK ADAMDIR!
Burada konuşan SOL Parti Sözcüsü Önder İşleyen de özetle şu ifadeleri kullandı:
“20 yılı aşkın bir süredir bu ülkeyi yöneten AKP iktidarı, izleri asla silinmeyecek acılar ve felaketler bıraktı. Birkaç gün sonra 6 Şubat depreminin yıldönümü. Binlerce insanımızı da orada kaybettik. Üzerinden 2 sene geçti, hiçbir sorumlu yargılanmadı. Ölen öldüğüyle kaldı. Bolu’da, Soma’da, Amasra’da ülkenin dört bir yanında insanlarımızı göz göre göre katlettiler. Bunun sorumlusu kim? Sadece 3-5 kuruş fazla kazanacak diye insan hayatını çöpe atanlar mı? Evet onlar sorumludur ve yargılanmalıdır. Ama asıl sorumlu, bu ülkeyi bir şirket gibi yöneteceğim diyen ve bu ülkenin tepesinde oturan tek adamdır ve tek adam rejimidir. Eğitim bakanını özel okul sahibinden yaparlar, sağlık bakanını özel hastane sahibinden yaparlar, turizm bakanını turizm şirketi sahibinden yaparlar. Bu ülkenin emekçi halkını para ve güç sahibi önünde ezdiler. İşte tüm sorumlu bu düzendir. Bu ülkede emeğiyle çalışan hiç kimse bu tek adam rejiminden ve bu ülkeden mutlu değildir. Hepimizin çıkarı bunlardan kurtulmaktır. Öyle bir durumdalar ki hepimizin gözünü korkutarak, bu ülkenin kaderine el koyacaklarını zannediyorlar. Öyle zannetmesinler. Onlardan korkacağımızı sanmasınlar. Unutmak yok, affetmek yok, helalleşmek yok! Bu ülke birkaç tarikatçının ülkesi değil. Alın terini bu ülkeye dökenlerin ülkesi. Birleşeceğiz, dayanışma içinde mücadele edeceğiz.”