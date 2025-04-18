Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Bu da oldu: Duruşmasına girmeye çalışan genç gözaltına alındı!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolara katıldığı gerekçesiyle hakkında dava açılan bir genç, Çağlayan Adliyesi'ndeki duruşma salonuna girmeye çalışırken gözaltına alındı. Ardından yargılandığı duruşma salonuna giden genç hakkında duruşma sonrası işlemlere devam edilecek.

Güncel
  • 18.04.2025 13:23
  • Giriş: 18.04.2025 13:23
  • Güncelleme: 18.04.2025 13:23
Bu da oldu: Duruşmasına girmeye çalışan genç gözaltına alındı!

CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası başlayan protestolara katıldığı gerekçesiyle hakkında dava açılan bir genç, duruşma salonuna girmeye çalışırken gözaltına alındı.

Gazeteci Fatoş Erdoğan, Çağlayan Adliyesi'nde yaşananlara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Erdoğan, paylaşımında, "Çağlayan Adliyesi'ndeki duruşmasına girmek için çaba sarf eden bir genç gözaltına alındı" ifadelerine yer verdi.

Paylaşımda, gözaltına alınan gencin daha sonra devam eden duruşmaya katıldığı, ancak duruşmanın ardından gözaltı işlemlerine devam edileceği belirtildi.

Gazeteciler ve üniversite öğrencileri hakim karşısına çıktı: Dosyalar ayrıldı, duruşmalar ertelendi
BirGün'e Abone Ol