Bu da oldu: Duruşmasına girmeye çalışan genç gözaltına alındı!

CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası başlayan protestolara katıldığı gerekçesiyle hakkında dava açılan bir genç, duruşma salonuna girmeye çalışırken gözaltına alındı.

Gazeteci Fatoş Erdoğan, Çağlayan Adliyesi'nde yaşananlara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Erdoğan, paylaşımında, "Çağlayan Adliyesi'ndeki duruşmasına girmek için çaba sarf eden bir genç gözaltına alındı" ifadelerine yer verdi.

Paylaşımda, gözaltına alınan gencin daha sonra devam eden duruşmaya katıldığı, ancak duruşmanın ardından gözaltı işlemlerine devam edileceği belirtildi.