Bu da oldu: Köydeki öğrencinin servisinden tasarruf

Giderek derinleşen ekonomik krize karşı yayımlanan Tasarruf Tedbirleri Genelgesi, köylerdeki ilkokul öğrencilerini etkiledi. Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, okula uzaklığı 2 kilometreden az olan köylerdeki öğrencilerin okula servisle taşınmayacağını bildirdi.

17 Mayıs’ta yürürlüğe giren Tasarruf Tedbirleri Genelgesi köy okullarındaki öğrencilerin servis hakkını elinden aldı. Skandal uygulama, Tasarruf Tedbirleri Genelgesi kapsamında bir dizi kararlar alan Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün, dokuz mahallenin muhtarına gönderdiği yazı ile açığa çıktı. Müdürlük, 2024-2025 eğitim öğretim yılında dokuz köydeki ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin okullarına servislerle taşınamayacağı iletildi.

Söke İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Ali Cirit imzası ile yayımlanan temel eğitim taşıma planlama kararları kapsamında Ağaçlı, Burunköy, Güllübahçe Kemalpaşa, Serçin, Yeniköy, Yuvaca, Yenicami ve Bağarası Mahalle muhtarlıklarına gönderilen yazıda öğrencilerin taşınmayacağı belirtildi. Yazıda öte yandan, Söke'deki bazı mahallelerdeki lise öğrencilerinin de taşıma kapsamından çıkarıldığı bilgisi verildi.

ÖĞRENCİLERE ZULÜM

Karara yönelik BirGün’e konuşan Eğitim Sen Söke Baş Temsilcisi Murat Karayeğit, “Yeni taşıma düzenlemesi öğrencilerimizin yeni mağduriyetlerini ortaya çıkaracaktır” dedi. Kararı, “Öğrencilere zulüm” olarak değerlendiren Karayeğit, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kaldırılan sadece öğrenci servisleri olmayacaktır. Köylerden gelen öğrencilerin öğle yemekleri de olmayacaktır. Derin yoksulluğun yaşandığı bugünlerde de çocuklarımız sağlıklı bir öğün yiyemezken açlığa mahkum edileceklerdir. Alt gelir seviyesinde yer alan bu çocuklar 60 TL yemek ücreti, 50 TL de yol ücreti vermesi halinde günlük en az 100 TL ödemek zorunda kalacaktır. Asgari ücretle çalışan bir anne ve babanın bir aylık maaşı okula ulaşım ve bir öğün yemeğe gidecektir.

“EĞİTİM KAMUSAL HAKTIR”

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, yedi yaşında ki bir çocuğun köyünden bindiği bir dolmuştan yolda inip ana yolu geçerek okuluna ulaşmasını nasıl bekliyor? Kantini olmayan bir okulda köy içinde bir mekanda tek başına karnını doyurmasının ne derece mümkün olduğunu da değerlendirmek lazım. Eğitimin Anayasa’ya göre kamusal bir hak olduğunu hatırlatırken yetkilileri biran önce bu karardan vazgeçmeye çağırıyoruz. Eğitim Sen olarak çocuklarımızın ücretsiz, nitelikli, bilimsel, demokratik eğitim haklarının sonuna kadar savunucusu olacağız.”