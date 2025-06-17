‘Bu da size kapak olsun’ dediler

İstanbul Esenyurt’ta Metin Uçar’ın sahibi olduğu Uçarlar Yapı Gayrimenkul Şirketi’nin yaptığı Fly Butik Residence isimli konut projesi, aralarında polislerin de yer aldığı silahlı dolandırıcılık çetesi tarafından işgal edildi. Çete, işgal ettiği konut projesine daire sahiplerini sokmadı. Yüz binlerce lira para ödeyen yurttaşlar evlerini alamadığı için mağdur oldu. Çetenin projedeki 212 konutu 800 kişiye sattığı belirtildi. Böylece milyonlarca liralık vurguna imza atıldı.

BirGün’ün 26 Mart 2023 tarihinde “İnşaat çetesine dokunulmuyor” başlıklı haberle skandalı gündeme getirmesinin ardından, iki yıl boyunca dokunulmayan inşaat çetesine, İstanbul Emniyet Müdürlüğü dört ayrı operasyon yaptı. Onlarca üyesinin gözaltına alındığı ve tutuklandığı çeteye dair tartışma yaratacak yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan 590 sayfalık iddianamede büyük bir kısmı tutuklu olan 86 şüpheli yer aldı.

Birçok suçlamanın yöneltildiği çete liderleri ve bazı çete yöneticilerinin bin 683 yıldan 2 bin 60 yıla kadar hapsi talep edildi.

MAĞDURLARA KUMPAS KURDU

Hazırlanan iddianamenin en dikkat çekici bölümü ise operasyondan kısa bir süre öncesine kadar Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün Asayiş Büro Amiri olan Hüseyin Çoşkun'un çete üyeleri ile ilişkisinin anlatıldığı bölüm oldu. 4 Mayıs 2023’e kadar Asayiş Büro Amiri olan daha sonra Başakşehir Polis Merkezi Amirliği’ne getirilen Hüseyin Coşkun bu görevdeyken gözaltına alındı.

Halk TV’den Dinçer Gökçe’nin o dönem yaptığı haberde, Hüseyin Coşkun’un evinde “167 bin dolar bulunduğu” ifade edildi.

Hazırlanan iddianamede ise Coşkun’un silahlı çete içerisinde yer aldığı ve görevini kötüye kullanarak çeteyi koruduğuna ilişkin şu ifadeler yer aldı:

“14 Nisan 2022 tarihi ile 04 Mayıs 2023 tarihleri arasında Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinde komiser olarak görev yapan Coşkun, örgüte yapılan ilk operasyonun ardından dosya müştekilerinin FLY butik isimli siteye girip haklarını aramak istediği esnada görevli olarak olay yerine gitti. Müştekilere hitaben ‘Sizin burada ne işiniz var lan, siz kimsiniz, sizin bu sitede hakkınız yok’ dediği, müştekileri siteden çıkarttıktan sonra örgüt üyeleri Engin Aslan, Murat Doğan ve Şaban Akdoğan'ı tekrar siteye soktuğu, ardından sitede bulunan örgüt üyelerine hitaben ‘Bu gelenler bizi silahla tehdit etti, siteye zorla giriş yapmaya çalıştı diyerek haklarında şikâyetçi olacaksınız’ dediği ardından dosya müştekilerinden bir kısmını ekip arabasıyla beraber Osmangazi Polis Merkezi’ne götürdüğü anlaşıldı."

ODASINDA RUHSATSIZ SİLAH BULUNDU

Coşkun'un polis merkezindeki makam odasında yapılan aramada bir adet ruhsatsız tabanca, iki adet şarjör, toplam 22 adet dolu fişek ele geçirildi. Şüphelinin örgüt hiyerarşine dahil olmamakla birlikte örgüte yardımda bulunduğu ve irtikap suçunu işlediği anlaşılmıştır.”

İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen Coşkun, makam odasındaki çekmecesinde bulunan ruhsatsız silaha dair “bilgisinin olmadığını ve kendisine ait olmadığını” iddia etti.

BAŞKOMİSER RÜTBESİ ALDI

Şubat 2024’te ise mahkeme, Komiser Hüseyin Coşkun’un da aralarında yer aldığı 22 sanığın tahliyesine karar verdi. Kısa bir süre sonra göreve iade edildiği öğrenilen Komiser Hüseyin Coşkun’un daha sonra başkomiser rütbesine yükseltildiği ortaya çıktı.

Yakınları sosyal medyada, “İki yıl önce başımıza gelen olumsuzluklarda ağız dolusu konuşanlar bu da size kapak olsun. Başkomiser Hüseyin Coşkun” şeklinde "üç yıldızlı" paylaşımlar yaparak Coşkun’un başkomiser olduğunu duyurdu.