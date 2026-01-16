Bu dava tümden siyasi

Politika Servisi

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 18 Mart 2025'te diplomasının iptaline dair açtığı davanın ilk duruşması dün sona erdi. Kararın ise 15 gün içinde taraflara yazılı olarak bildirileceği öğrenildi.

İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nde görülen dava öncesinde duruşmayı izlemek ve İmamoğlu’na destek vermek isteyen yurttaşlar Silivri’de toplandı. Salon kapasitesinin yetersiz olduğu gerekçesiyle duruşmaya katılmak isteyenlerin içeri alınmaması üzerine gerginlik yaşandı.

Jandarma, adliye çevresinde ve dışında bekleyen kalabalığa gruba cop ve biber gazı ile müdahale etti. TOMA ile su sıkıldı. Aynı saatlerde Silivri’de açık görüş günü olması nedeniyle, cezaevinde yakınlarını görmek isteyen yurttaşlar da bölgede bekletildi.

ÜLKE HUKUKLA SINANIYOR

Duruşmayı CHP Genel Başkanı Özgür Özel de takip ederken İmamoğlu alkışlarla duruşma salonuna geldi. İmamoğlu beyanında "Bugün burada sadece bir davanın duruşması yapılmıyor; bir ülkenin hukuk devleti olma iddiası sınanıyor. Bu ülkede 'Tapum, diplomam, emeğim, alın terim güvende mi?' sorusu herkesin aklındadır. Bunları 86 milyon adına söylüyorum. Bu cennet vatanda hukuka duyulan güvenin savunusudur. Ben bu duruma asla bireysel olarak bakmıyorum." dedi.

Tüm belgelerini eksiksiz sunduğunu ifade eden İmamoğlu, "Diplomamı savunmaya gelmedim. Bir gencin, devletine güvenerek kurduğu hayatın geriye doğru sökülmek istendiğini anlatmaya geldim. Bu dosyada İstanbul Üniversitesi’nin kendi hazırladığı bilgi notu, bugün aradığınız şartların o gün olmadığını söylüyor. Bu, kişiye özel bir işlem de değil; yüzlerce insan yıllar boyunca aynı şekilde başvurmuş. Normal idari işlemin yürütüldüğü bir ortamda, bunu bir balyoz gibi bir gencin başına indiremezsiniz. Bugüne geldiğimizde ise üniversitenin, kendi belgesiyle bir gerçeği yok saydığını görüyoruz. İnanın, insan sormadan edemiyor: Üniversitenin kendi belgesi yeterli değilse, ne yeterli olacak?" diye sordu.

İmamoğlu devamında şunlara dikkat çekti:

"Çok değil, tam bir ay sonra bu sürece bir el değiyor. Böyle bir belge beklenmiyor çünkü. Ne oluyorsa, o bilgi notu nasıl oluyor da yön değiştiriyor? Bunu gören, siyasi talimatı almış bir avuç kişi YÖK’e yazı yazıyor; diplomamın araştırılması isteniyor. Üniversite de bir yazı gönderiyor. Süreç, savcılık yazısından sonra başka bir yere evriliyor. Onlar kimse, onlarla hukuken sonuna kadar mücadele edeceğime ben de yemin ediyorum. 18 Mart, yani 19 Mart operasyonundan bir gün önce, diplomam iptal ediliyor. Ne büyük tesadüf. Başvuru belgemde ne gizleme var ne de başka bir şey. Hatta fazla bilgi var. Dilekçemde üniversitenin tanıtım broşürlerini bile eklemiştim. Her şeyi en açık hâliyle dosyaya koymuşum. Bu bir hukuki refleks değildir. Bu bir denetim değildir. Bu, ağır bir siyasi talimatın alarm hâlidir. Kanunla, hukukla, idari usulle ilgisi yoktur."

Bu arada, İmamoğlu kürsüdeyken, duruşma salonu dışında bekleyen kalabalığın, “Cumhurbaşkanı İmamoğlu” sloganları salon içinde de duyuldu. İmamoğlu'nun ardından söz alan avukatları beyanlarını tamamlamadı. Sonrasında ise rektörlüğün avukatları davalı sıfatıyla söz aldı.

HAKİM İLE GERGİNLİK

Son sözlerini almak üzere yeniden kürsüye çıkan Ekrem İmamoğlu, salona dönerek konuşunca mahkeme başkanıyla arasında gerginlik yaşandı. Hâkim, İmamoğlu’nu beyanlarını kendisine bakarak yapması konusunda uyardı. İmamoğlu ise “Neden?” diyerek sözlerini salondaki herkese hitaben söyleyebileceğini dile getirdi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, muhatabın heyet olduğunu ve kararı verecek olanların kendileri olduğunu belirtti. İmamoğlu ise bu uyarıya rağmen konuşmasını çevresine dönerek sürdürdü. İmamoğlu "Bu dava, 'Türkiye'de hâlâ bir hukuk devleti var mı yok mu' sorusunun cevabını verecek davadır." dedi.

∗∗∗

ERDOĞAN’I YENECEĞİZ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun diploma iptali için açtığı davanın Silivri’de görülen duruşmasının ardından yaptığı açıklamada, "Bu dava nasıl yok hükmündeyse bu savcının yaptıkları yok hükmündedir. Bizim önümüz açıktır, istikametimiz iktidardır. Tayyip Erdoğan'ı yeneceğiz. Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını ne yaparsanız yapın yeneceğiz. Bizim elimizden Tayyip Erdoğan'ı siyaseten hiç kimse alamaz. Çünkü kararı millet verecek” dedi.