Bu davadan nasıl adalet beklensin

Deprem felaketinin üzerinden yaklaşık iki yıl geçse de deprem davalarında adalet sağlanmıyor.

Binaların yıkımından sorumlu tutulan, iktidarla ilişkisi olan birçok iş insanı ya firari ya da yargılama süreçlerinde gözaltına bile alınmadı. Şimdi de deprem davası sanığı iş insanı Mehmet Sait Kanbur’un AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile poz verdiği ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Kasım 2024’te partisinin il kongresi ve deprem konutları teslim töreni için Maraş’a gitti. Aynı gün Maraş’tan ayrılan Erdoğan’ı, havaalanında deprem davası sanığı da olan MADO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sait Kanbur uğurladı.

6 Şubat 2023’teki depremde, Maraş’ın Onikişubat İlçesindeki 2 bloklu Manolya Sitesi’nde 35 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yurttaş yaralandı. Açılan davada, 2 blokun yıkımından altı sanık sorumlu tutuldu ve yargılama başladı.

Bilirkişi raporunda, kalitesiz beton ve demir kullanıldığı, A Blok’un altında bulunan Tarhanacı Kafe’nin bağımsız duvarları kaldırıp ilave kat eklentisi yaptığı, B Blok’un altındaki Haşiroğlu Tarhana isimli dükkanın ilave asma kat yaptırdığı ve bunların da binanın yıkımda etkili olduğu vurgulandı.

TÜM SANIKLAR DIŞARIDA

Ali Rıza Eren, Atila Kanbur, Faruk Çiftaslan, Mehmet Sait Kanbur, Mümtaz Eren ve Osman Polat Yalçın isimli altı sanığa, “Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçlaması yöneltildi ve 22,5 yıla kadar hapisleri istendi. Ancak 35 kişinin hayatını kaybetmesine rağmen altı sanık da cezaevinde tutulmuyor. Sadece, müteahhit Osman Polat Yalçın bir süre cezaevinde tutuklu olarak kaldı, sonra tahliye edildi. Diğer beş sanık gözaltına dahi alınmadı.

22,5 YILLA YARGILANIYOR

Yıkımda etkisi olduğu belirtilen Tarhanacı Kafe’nin sahibi olan, ilk duruşmaya katılmadıkları için ikinci duruşmaya zorla getirme kararı çıkarılan sanıklardan Mehmet Sait Kanbur ve Erdal Kanbur isimleri dikkat çekici. 22,5 yıla kadar hapisleri istenen iki isim AKP’ye yakınlığıyla bilinen MADO’nun da sahibi. Maraş’ın ünlü iş insanları olarak bilinen Mehmet Sait Kanbur ve Erdal Kanbur’un sahibi olduğu MADO, Gezi direnişi sırasında Taksim’deki şubelerinin kapıları kapatarak eylemcileri dışarıda bırakmıştı. 2014 yılında MADO çalışanları, ellerinde tuttukları ‘Oyumuz sana helal olsun, MADO çalışanları’ yazılı pankart ile AKP’ye destek vermişti.

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KANBUR’LARI KİM KORUYOR?

Manolya Sitesi’nde babası ve kız kardeşi ile enkaz altında sağ çıkan, annesini kaybeden avukat Mustafa Müdüroğlu ise daha önce BirGün’e yaptığı açıklamada, “35 kişi yaşamını yitirdi ve cezaevinde olan bir kişi dahi yok. Ayrıca Mehmet Sait Kanbur ve Erdal Kanbur ilk duruşmaya da katılmadılar. Bu insanların cezaevine girmeme nedeni siyasi güçleri midir?” diye isyan etmişti.