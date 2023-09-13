Bu davayı düşürmeyin

Haber Merkezi

Madımak katliamı davasının, zaman aşımı süresinin 2 Temmuz'da dolmasının ardından ilk duruşma yarın yapılacak. Davanın avukatlarından Şenal Sarıhan, sanıklardan birisinin Alman ajanı olduğu bilgisini mahkemeye sunduklarını belirterek “Vicdanınızla hareket edin ve insanlığa karşı suç olarak sayın. Bu davayı düşürmeyin” çağrısı yaptı.

Ana davadan ayrılan ve firari sanıklar Murat Sonkur, Eren Ceylan ve Murat Karataş yönünden devam eden Madımak katliamı davasının, zaman aşımı süresinin 2 Temmuz'da dolmasının ardından ilk duruşması yarın yapılacak.

İNSANLIĞA KARŞI SUÇ

Dava avukatlarından Şenal Sarıhan, ANKA'ya yaptığı açıklamada olayın insanlığa karşı suç olduğunu ve bu yüzden zaman aşımı nedeniyle düşürülmemesi gerektiğini belirtti.

Firari sanıklardan birisinin Alman ajanı olarak Türklere karşı faaliyet yürüttüğü bilgisini mahkemeye sunduklarını ifade eden Sarıhan, hakimlerin vicdanlarıyla hareket etmesi gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Bu davada olay, insanlığa karşı suçtur. İnsanlığa karşı suçlarda zaman aşımı olmaz. Bu konuda biz Roma Statüsü'nü imzalamadık ama imzalayıp imzalamamanın bir önemi yok. Çünkü, bütün hukuk sistemi özellikle Türk hukuk sistemi der ki 'Yargıç, karar verirken yasaya bakar, somut olaya bakar, gelenek göreneklere bakar, vicdanına bakar.' Ben, vicdanlarından yola çıkmalarını öneriyorum. Zaten dosya açık, neyin ne olduğu ortada. Olay bu kadar açık ve netken bunun insanlığa karşı suç olarak değerlendirilmesinin hukuki bir sonuç olabileceği inancındayız. Üç kadın yargıç var duruşmada, son bir iki celsedir. Onlara, 'Vicdanınızla hareket edin ve insanlığa karşı suç olarak sayın. Bu davayı düşürmeyin.' Bu çağrıyı yaptık. Şimdi 14'ünde eğer söylediğimin aksi olacaksa savcı, mütalaa verecek. Diyecek ki zaman aşımından düşürün. Eğer mütalaayı isterse. Çünkü, istememesi lazım. Sanıklar hala yakalanmadı. Bizim aksi görüşümüz var. Çünkü, kaçak saydırmıştık onları. Kaçak sayılmaları nedeniyle ceza da verebilirsiniz artık beklemeyin diyoruz.”