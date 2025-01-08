Bu değersizleştirmeyi asla kabul etmiyoruz

Haber Merkezi

Sağlık Bakanlığı’nın Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nin geri çekilmesi için son üç ayda 3. kez iş bırakan aile sağlığı merkezi (ASM) çalışanı sağlık emekçileri, eylemlerinin ikinci gününde dün yine alanlardan Sağlık Bakanlığı’na seslendi. Adana’da iş bırakarak il sağlık müdürlüğü önünde toplanan ASM çalışanı ebe ve hemşireler, bakanlığın birinci basamak sağlık hizmetlerinde tasarruf için getirdiği performans kriterlerinin kendilerine iş yükü, halk sağlığını tehlikeye attığını söyledi.

Balıkesir’de ise ebe ve hemşireler, ‘‘Eziyet yönetmeliğinde ismimiz bile geçmiyor, yaptığımız işler görmezden geliniyor. Bakanlık emeğimize sadece bir rakam olarak bakıyor’’ diyerek yönetmeliğe tepki gösterdi. Birlik ve Dayanışma Sendikası Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Ebe Ayten Erdoğmuş ‘‘Sağlıkta şiddeti bitirin. Emeliliğe yansıyan tek kalem maaş düzenlemesini getirin. Kanuna aykırı yaptığınız izin düzenlemesini kaldırın ve vekaletsiz izin hakkımızı geri verin’’ dedi.

BİZİ CEZALANDIRMAYIN

Aile hekiminin cezalandırılmak istenmesine tepki gösteren Erdoğmuş, ‘‘Bize yıldızlar puanlar verdirerek tehdit unsuru yaratmayın. Bizim ücrtlerimizi aile hekimleri üzerinden değil kendi iş alanımızla belirleyin. Hastaya hiçbir sorumluluk yüklemezken hastanın aile sağlığı merkezine gelmemesinden bizi cezalandırmayın. Bu onursuzlaştırmayı, değersizleştrilmeyi, aşağılanmayı kabul etmiyoruz ve haklarımızı alana kadar direnmeye devam ediyoruz’’ diye konuştu.

İzmir Sağlık Platformu da sokaklarda bilgilendirme broşürü dağıtarak, yönetmeliğin halkın sağlığına zararlı olduğunu dile getirdi. İzmir Tabip Odası önünde buluşan sağlıkçılar, Kıbrıs şehitleri Caddesi’nde yürüyerek Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde toplandı. Burada açılan masada yönetmeliğin geri çekilmesi için “Aile hekimime ve aile sağlığı çalışanı ebe ve hemşireme dokunma!” konulu metinler Sağlık Bakanlığı’na gönderilmek üzere imzalandı. İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Nuri Seha Yüksel, aile hekimlerinin hasta bakmak yerine neden haklarını aramak için meydanlarda olduğunu açıkladı. Aile hekimlerinin eylemine bugün ikinci ve üçüncü basamakta çalışan sağlık çalışanları iş bırakarak destek verecek.