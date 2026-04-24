Bu değirmenin suyu işçinin alın teri

Emek Servisi

İşçi Hareketi Koordinasyonu, perakende devi A101’in CarrefourSA mağazalarını devralarak pazar üzerindeki baskısını artırmasına yönelik açıklama yayımladı. Açıklamada, A101’in 81 ildeki 13 binden fazla mağazasıyla kurduğu yapının, işçinin alın teri ve çalınan emeği üzerine inşa edildiği vurgulandı.

70 bin işçinin sırtından elde edilen 450 milyar TL’lik cironun karşılığının sadece asgari ücret olduğu belirtilen açıklamada, dev kârların ödenmeyen fazla mesailerle sağlandığı ifade edildi.

Market çalışanlarının sadece kasiyer değil; aynı zamanda temizlikçi, hamal ve envanter açıklarını cebinden ödeyen finansörler haline getirildiği ifade edildi. A101’in personel maliyetlerini usulsüz yöntemlerle sıfıra yaklaştırarak kâr rekorları kırdığına dikkat çekilen açıklamada, CarrefourSA hamlesinin bir başarı hikayesi değil, işçiler açısından ağır bir bedel hikayesi olduğu kaydedildi. Koordinasyon, tekelleşerek kurulan bu sömürü düzeninin işçilerin örgütlü birliği karşısında çaresiz kalacağını söyleyerek tüm A101 işçilerini baskı ve güvencesizliğe karşı birlik olma çağrısı yaptı. Açıklamada ağır çalışma koşullarına karşı mücadele vurgusu yapılarak "A101 yönetimi bilsin ki; tekelleşerek kurduğunuz bu sömürü düzeni, işçilerin birliği karşısında çaresiz kalacaktır. Bu ağır sömürüye, performans baskısına ve güvencesizliğe karşı tüm A101 işçilerini birlik olmaya davet ediyoruz" denildi.