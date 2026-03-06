Bu düzen failleri koruyor!

Siyasal İslamcı rejimin kadınlara ve haklarına yönelik saldırıları her geçen gün artarken, caydırıcı cezaların uygulanmaması kadınların hayattan koparılmasına neden oluyor. İstanbul’da yaşamları çalınan öğretmen Fatma Nur Çelik ile aynı isimli istismar mağduru Fatmanur Çelik ve kızı Hifa İkra Şengüler’in ölümü ülkede adeta infial yarattı. Kadın örgütleri, yurdun dört bir yanında sokaklara çıkarak, iktidarın ihmal ve cezasızlık politikaları nedeniyle kadınların ve çocukların yaşamlarının çalındığını vurguladı.

ADINI OKULA VERDİLER

İstanbul Çekmeköy’de görev başındayken öğrencisi tarafından uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Biyoloji Öğretmeni Fatma Nur Çelik’in cenazesine dahi katılmayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, dün katledilen öğretmenin adını okula verdi. Karar kapsamında öğretmenin öldürüldüğü Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin adı değiştirildi.

Öğretmen Çelik

• İSTANBUL

Zeytinburnu Marmaray durağında bir araya gelen kadınlar yürüyüş yaptı. Açıklamada, kadının ve çocuğun göz göre göre gelen bir karanlığın içinde hayattan koparıldığı belirtilerek, aynı gün öğretmenin de benzer bir şiddet sarmalı içinde yaşamını yitirdiği ifade edildi. Kadınlar, Aile Bakanlığı’na seslenerek, Çelik’in ve çocuğunun güvenliğinin neden sağlanmadığını sordu.

• BURSA

Bursa Kadın Platformu öğretmen Fatma Nur Çelik ve istismara karşı adalet mücadelesi verirken ölü bulunan Fatma Nur Çelik ve Kızı Hifa İkra için basın açıklaması gerçekleştirildi. İki kadının ölümünün de münferit olmadığı vurgulanan açıklamada, “Kadın cinayetleri durdurulabilir. Şiddet önlenebilir. Yaşam hakkımız pazarlık konusu değildir” diyerek yetkililer sorumluluk almaya çağırıldı.

• ANKARA

Ankara Kadın Platformu Çelik ve kızı için Adalet Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada, “Fatma Nur’un ve Hifa’nın failleri bu erkek egemen düzeni sürdüren, sicili kirli tarikatları cemaatleri kamunun bütün alanlarına sokan, besleyen, büyüten AKP-MHP iktidarıdır” ifadelerine yer verildi. Açıklamada, devletin Fatma Nur öğretmeni de korumadığını ifade edildi.

• RİZE

Eğitim İş Rize Şubesi çağrısıyla bir araya gelen kentteki öğretmenler, öğretmen Çelik’in ardından okullarda güvenlik önlemlerinin artırılması için protesto eylemi yaptı. Rize Valilik protokol alanında bir araya gelen öğretmenler "Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e soruyoruz, daha kaç öğretmenimizin can vermesi gerekiyor? Öğretmenler her gün ölüm korkusuyla mı derse girecek? Okullarda ölmek istemiyoruz" dedi.

• DENİZLİ

Öğretmenler, katledilen eğitimci Çelik için Gazi Bulvarı boyunca yürüyüş yaptı. Öğretmenler, “Okullarda öldürülmek istemiyoruz!” yazılı dövizler taşıyarak çeşitli sloganlar attı. Öğretmenler, Eğitimde Şiddet Yasası’nın çıkarılması talebinde bulunarak; tüm eğitim kurumlarında etkin güvenlik önlemleri, somut eylem planları hazırlanması, faillere caydırıcı cezalar uygulanmasını istedi.

∗∗∗

YENİ YILDA HER GÜN BİR KADIN ÖLDÜRÜLDÜ

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun yayımladığı “Şubat 2026 Kadın Cinayetleri Raporu”, Türkiye’de kadınlara yönelik şiddetin boyutlarını bir kez daha ortaya koydu. Yılın başından şubat ayının sonuna kadar geçen sürede 60 kadın yaşamını yitirdi. 42 kadın erkekler tarafından hayattan koparıldı, 18 kadın ise şüpheli biçimde öldü. Şubat ayında ise 34 kadın hayatını kaybetti. Raporda şubat ayına ilişkin şu veriler ön plana çıktı:

• Öldürülen kadınların 15’i evli, 7’si yalnız, 3’ü boşanmış durumdaydı.

• Öldürülenlerin en genci 8, en yaşlının 72 yaşındaydı.

• Kadınların büyük kısmı aile içindeki erkekler tarafından ve evlerinde öldürüldü.

∗∗∗

OKUL ÖNÜNDE CİNAYET

Katiliamın son adresi dün İstanbul oldu. Fatih’te dün 33 yaşındaki Semiha Deniz boşanma aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı Emrah Deniz tarafından çocuklarının okulunun önünde silahla vuruldu. Olay yerinden kaçan Emrah Deniz, akşam saatlerinde yakalandı. Ağır yaralanan kadın ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.