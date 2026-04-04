Bu düzen kaderimiz değil

CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, 19 Mayıs İlçesi'nde basın açıklaması gerçekleştirdi. Özdağ yaptığı açıklamada iktidarın yoksulluğu kalıcılaştırdığını söyledi.

Özdağ, “TÜİK'in 2025 verilerine göre, Samsun'u da kapsayan TR83 Bölgemizde nüfusun %26,2'si yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altındadır. Bu rakam bir istatistik değil; her dört komşumuzdan birinin bakkala, eczaneye, manava veresiyeyle gittiğinin belgesidir” dedi.

“Samsun'daki 400 bine yakın emekli hemşehrimiz, 24– 26 bin TL bandındaki maaşıyla fahiş kiralar ve %80'e varan gıda enflasyonu altında ezilmektedir” diyen Özdağ şöyle konuştu:

“Bu maaşın neye yeteceği değil, neye yetmediği artık herkesçe bilinmekte ve Emeklinin, işçinin, esnafın veresiye defteri her geçen gün şişmektedir.

Tüketici Birliği Federasyonu Market Endeksi’nin Mart 2026 verilerine göre market fiyatları bu ay %4,43 arttı; 2026 yılının ilk üç ayında toplam artış %9,83’e ulaştı. Geçtiğimiz yılın aynı ayında %5,85 olan aylık artış bu yıl %4,43’e düşmüş gibi görünse de son 12 aylık birikimli artış %34,85’dir. Yani vatandaşın veresiye defteri son bir yılda market borcuyla tek başına %35 şişti.

VERESİYE DEFTERİNİ KAPATACAĞIZ

Özdağ, konuşmasında yoksulluğun iktidarın bir tercihi olduğunu da vurguladı.

Özdağ konuşmasını şöyle sürdürdü: Veresiye defteri bu ülkenin kaderi değildir. Bugün yaşanan yoksulluk; insanları yardıma, sadakaya, borç içinde itaate bağımlı kılmak için bilinçli olarak inşa edilmiş bir siyasi tercihin sonucudur. Biz bu yoksulluğu yönetmeye değil, ortadan kaldırmaya geliyoruz.

CHP'nin yeni Parti Programı; insanca yaşamı güvence altına alan gelir politikalarını, çiftçinin mazot yükünü sırtından alan üretim odaklı kalkınmayı ve emeklinin veresiye defterini kapatacak adil bir emeklilik düzenini hedeflemektedir”