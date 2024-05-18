Bu düzenden hesap soracağız!

Üniversite öğrencisi Akman’ın çalışırken katledilmesine karşı tepkiler sürüyor. İstanbul, Eskişehir, Bursa başta olmak üzere birçok kentte sokağa çıkan emekçiler ve öğrenciler “Ata Emre’nin katili bu düzendir” dedi.

Haber Merkezi

Balıkesir’de motokurye ve üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Ata Emre Akman’ın E.Ö. tarafından öldürülmesine karşı yurttaşların tepkisi çığ gibi büyüyor. Akman’ı katleden E. Özdemir’in ifadesinde "Babamın nikahlı eşi Sultan D.’yi nereden tanıdığını sordum. Beni tersledi. Bunun üzerine ben de bıçakladım" dediği ortaya çıktı. Aynı zamanda Özdemir’in babası Orhan Özdemir, dün olaya ilişkin tekrar gözaltına alınırken çıkarıldığı mahkece tutuklandı.

Akman’ın katledilmesine tepkiler sürerken başta İstanbul, Bursa, Eskişehir olmak üzere birçok kentte motokuryeler ve öğrenciler Akman için sokağa döküldü. Motokuryeler birçok kentte yaşananları protesto etmek için kontak kapatırken öğrenciler ise üniversite kampuslarında ve meydanlarda bir araya geldi.

ANKARA

Ankara’da motokuryeler, Ata Emre Akman ve 2022 yılında trafikte ‘yol verme’ tartışmasında bıçaklanarak öldürülen motokurye Samet Özgül için ‘Destek konvoyu’ düzenledi. Özgül’ün saldırıya uğradığı Etlik semtindeki olay yerinde bir araya gelen ailesi, yakınları ve motokuryeler, ‘Kuryeler ölmesin’, ‘Katiller aramızda’ ve ‘Ata Emre ve Samet için adalet’ yazılı pankartları taşıyarak slogan attı. Özgül’ün kardeşi Berna Özgül burada yaptığı açıklamada şunları söyledi: “İkisi de harçlıklarını çıkartmak için çalışan üniversite öğrencisiydi. İkisi de motokuryelik alanında çalışıyordu ve maalesef ikisini de kaybettik. Aile olarak ‘Ne Ata Emre’yi koruyabildik ne de Samet’i. Bu sabıkalı insanlar evlatlarımızı, kardeşlerimizi ve sevdiklerimizi bizden alıyor. Biz bu acıyla nasıl yaşayacağız?”



İSTANBUL

İstanbul Kadıköy’de bir araya gelen motokuryeler, Bağdat Caddesi’nden Kadıköy Rıhtıma doğru ‘Adalet Konvoyu’ düzenledi. Motosikletlerine Akman’ın fotoğrafını yapıştıran motokuryeler konvoyun ardından yapılan açıklamada konuşan TİP Üyesi Füsun Özgeç "Kurye kardeşimiz 20’li yaşlarında şirketlerin hızlı teslimat baskısının, müşteriyi her koşulda emekçinin karşısına çıkaran ve üstün gören anlayışının kurbanı olmuştur. Ata Emre’nin gencecik yaşamının bir hiç uğruna yitip gittiği bu elim vaka olağanüstü bir tesadüf değil büyük bir trajedinin yalnızca ufak bir parçasıdır" dedi.

Öte yandan motokuryeler İstanbul Beyoğlu’nda bulunan Şişhane Meydanı’nda da yaşananları protesto etti. İşçiler adına açıklama yapan Emekçi Kuryeler Derneği Başkanı Mehmet Timurtaş, “Bu cinayet bir tesadüf değildir. Ata Emre’nin hayallerini, geleceğini, yaşayacağı yılları çalan bu çalışma düzeni daha önce de yüzlerce kurye emekçisini sakat bırakmış hatta hayattan koparmış. Denetimsizliğin ve kuryelere dönük politikaların sonucu olarak kuryelerin hayatlarıyla oynanmaktadır. Bizler çalışırken ölmek istemiyoruz! Emekçilerin kör karanlıkta sicili kabarık caniler tarafından katledilmesine tahammülümüz de sabrımız da yok. Kelle koltukta çalışmaya zorlandığımız bu düzene artık ‘dur’ diyoruz. Çalışırken, işimizi yaparken güvenli koşullar sağlanmasını, bunun için gerekli yasal düzenlemelerin acilen hayata geçirilmesini istiyoruz.”

BURSA

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bir araya gelen yaklaşık 250 motokurye, kontak kapatarak yaşananları protesto etti.

Emekçiler, Akman’ın fotoğrafını motorlarına yapıştırdı. Emekçiler eylemlerinde sık sık “Çalışırken ölmek istemiyoruz” sloganı attı.

ESKİŞEHİR

Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nin Yunus Emre Kampusu’nda bir araya gelen öğrenciler, Akman’ın öldürülmesini protesto etti. Merkez yemekhane önünde toplanan öğrenciler, sık sık “İnsanca yaşamak istiyoruz”, “Boyun eğme gençliğine sahip çık” sloganları attı. Açıklamada konuşan öğrenci Taylan Ferhat Adıgüzel, “Gençliğinin baharındaydı Ata Emre Akman. Bizden biriydi. Yani emekçi bir ailenin çocuğu, yani okurken çalışmak zorunda olan binlerce üniversite öğrencisinden biriydi. Daha ilk maaşını bile alamadan canından oldu 5 gün önce başladığı işinde. Çalışmak zorundaydı çünkü hayat pahalılığı alıp başını yürümüştü. Emre de bizler gibi pahalı ve sağlıksız beslenmeden, yaşadığı yerdeki kötü koşullardan bıkmıştı” denildi.

Adıgüzel son olarak şunları söyledi: “Öfkeliyiz, bu düzene öfkeliyiz. Ata Emre’yi okuldan artan zamanlarında kelle koltukta çalışmak zorunda bırakan da, onun katilini bir suç makinesine çeviren de, Ata Emre’yi, yarattığı suç makinesinin önüne yem diye atan da aynı düzendi. Biz sesimizi çıkarmadıkça yarın başka Ata Emre’lerin canını almaya devam edeceğini bildiğimiz işte o düzen. Düzenin yarattığı canavarların aramızdan aldıklarına üzülürken hep birlikte canavarlardan daha da çok onları yaratana öfkelenmeyi öğrenmek zorundayız. Bu düzenden sorulacak bir hesabımız var! Ata Emre’nin katili bu düzendir. Hesabını soracağız.”

ADANA

Adana’da bir araya gelen motorkuryeler, Akman’ın bıçaklanarak öldürülmesini protesto etti. Bülent Angın Bulvarı’ndaki Gençlik Meydanı’nda toplanan motokuryeler ellerinde, “Hayallerim vardı çaldınız” ve “Bir gün değil her gün ölüyoruz” yazılı dövizler taşıdı.

Emekçiler adına basın açıklamasını okuyan Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Yalçın Parmak, 2023 yılında iş kazası nedeniyle 68, bu yılın ilk 4 ayında ise 22 kuryenin hayatını kaybettiğini söyledi. İş kazasının üzerine son günlerde artık iş cinayetleri de eklendiğini söyleyen Parmak, “Bu sadece iş cinayetleri, iş kazası değil. Güvenli bir çalışma ortamı istiyoruz. Biz emekçiyiz, çalmıyoruz, alnımızın akıyla çalışıp evimize helal lokma götürüyoruz” dedi.