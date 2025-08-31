Bu düzenleme hak kaybı yaratır!

Maraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen kentlerde ağır hasar alan Aile Sağlık Merkezleri’nin (ASM) yerine kalıcı ASM binaları yapılmazken sağlık hizmeti hâlâ geçici yapılarda sürüyor.

Son olarak Sağlık Bakanlığı’nın Hatay’daki aile hekimlerine yazı yollayarak hak kayıplarına yol açacak bir düzenlemenin daha kapısını aralaması tepki çekti.

Bakanlık, konteyner ve prefabriklerde çalışan aile hekimlerinin sisteme kaydedilmesi için İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla yeni bir talimat yayımladı. Müdürlük, konteynerlerde hizmet veren ASM’lerin önceki gün mesai bitimine kadar Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemine ve Entegre Kurumsal İşlem Platformu Portal sistemine işlenmesini istedi. Yazıda, 05 Nisan 2023 tarihli yönetmelik değişikliği ile afet bölgelerinde aile hekimliği uygulamasına dair yasal düzenleme yapıldığı, ancak OHAL kapsamının sona ermesiyle birlikte 2024 Şubat’tan itibaren maaşların ve giderlerin yeniden hesaplandığı belirtildi. Bakanlık, konteynerde hizmet veren hekimlerin gruplandırılması ve denetim sürecinin başlatılması için il müdürlüklerinden acil işlem yapılmasını istedi. Hekimler gönderilen yazıya tepki göstererek, “ASM’lerin çoğu ortada yok, bu şekilde grup düşme işlemleri yapılıyor, bu kabul edilemez” dedi.

HAK GASPI YAŞANIYOR

Birlik ve Dayanışma Sendikası 3. Şube Başkanı Hacı Yusuf Eryazğan, BirGün’e yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Depremle birlikte ASM’lerde de yıkım gerçekleşti. ASM’lerin birçoğu hâlâ tamamlanmadı. Hatta bu konuda Hatay içinde yapılan direkt yerleştirme ilanlarında bazı binaların olmadığı Hatay İl Sağlık Müdürlüğü’nün sitesinde gözüktü. Konteynerde hizmet vermek zorunda kalan aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları uzun süre barınma sıkıntısı yaşadı. Konteynerlerde hizmet veren aile sağlığı çalışanları, birinci basamak sağlık hizmetlerini aksatmamaya çalıştı. Ancak geldiğimiz noktada binayı göstermesi gereken Müdürlük ve Bakanlık, sanki binayı aile hekimleri ve çalışanları bulmak istemiyor ve ortada bina var da onlar tutmak istemiyor gibi davrandı. Aile hekimlerinin bulunduğu konteynerleri eski binalarla karşılaştırıp ‘E sınıfına’ düşürdüler. Burada bir hak gaspı var. Açıkça bu bir vicdansızlıktır. Bakanlık şu ana kadar hangi ASM için yeni bina gösterdi ve yeni yerin tesisinde yardımcı oldu? Bunu kamuoyuna açıklasınlar.” Hatay’da sağlık çalışanlarının depremin başından beri zor şartlar altında hizmet verdiğini söyleyen Eryazğan, şöyle devam etti: “Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’ne ve Bakanlığa sesleniyorum: Bakanın açıklamalarıyla yaptığı uygulama birbirinden uyumsuz. Ya Bakanlığın sözünü dinlemeyen bir il müdürlüğü var ya da bakan algı yaratıyor!”

***

GRUP DÜŞMESİ NEDİR?

Aile hekimliği grup düşmesi, hekimin çalıştığı birimin fiziki ve hizmet koşullarına göre alt gruba alınmasıdır. Bu durum hekimlerin maaş ve ek ödemelerinde azalmaya neden olur. Konteyner ASM'lerde çalışan hekimler, tercihleri olmadan gruplarının düşürülmesine tepkili.