Bu fiyatlar harcanan emeğin karşılığı olamaz

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) maliyetlerin çok altında 130 lira olarak açıkladığı fındık alım fiyatlarına tepkiler sürüyor. Maliyetleri karşılayacak kilogram fiyatınının en az 180 lira olması gerektiğini söyleyen fındık üreticisi Neşe Aydın, "Bu fındığın çok zahmeti var. Verilen fiyattan hiç memnun değiliz" diye konuştu.

Üretici Özkan Palazoğlu da emeklerinin karşılığını alamadığını vurgulayarak "Normalde bu fiyatlar bu emeğe değmez" dedi. Üretici Suriye Baş, "Bizim başka gelirimiz yok. Çiftçiler ürünün gözüne bakıyor ama fiyat yok. Devlet çiftçiyi düşünmedi" dedi. Tüm Köy-SEN Ordu İl Başkanı ve fındık üreticisi Zekai Sağra da yaşanan mağduriyetlerin altını çizerek şöyle konuştu:

"Bugün üretici fındık bahçelerine girerken cenaze evine girer gibi gidiyor. Artık fındık gıda tekellerine hizmet eder, biz de kendi topraklarımızda bu şirketlerin marabası durumundayız. Bunların işçisiyiz, bir de üstelik sendikasız, ücretini alamayan, fazla mesai yapan işçi durumundayız."