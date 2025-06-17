Bu garda zarar garanti!

Haber Merkezi

TCDD, kötü yönetimin bedelini zararla ödemek zorunda bırakıldı. Ankara YHT (Yüksek Hızlı Tren) Garı için yolcu başına 1,5 ABD doları+KDV garanti edildi. Ancak 2016-2024 yılları arasında garanti edilen 46 milyon yolcu sayısı tutturulamadı. Bu sayı 16 milyon 823 bin 753 oldu. Geçen yılsonunda Cengiz- Limak-Kolin ortaklığındaki şirkete 69 milyon 352 bin 545 dolar (Güncel kur ile 2.7 milyar lira) garanti yolcu parası ödendi.

SORUMLUSU KÖTÜ YÖNETİM

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu zararın sebebi kötü yönetim, liyakatsiz kadrolar ve ballı ihalelerle zengin edilen yandaş müteahhitler” dedi. Ankara’da Kolin-Limak-Cengiz İnşaat ortaklığıyla yaptırılan YHT garı için 8 yılda 69 milyon 352 bin dolar garanti yolcu parası ödendiğini aktaran Karasu şöyle dedi:

“8 yıl için 46 milyon yolcu garantisi ödemesi taahhüt edildi. Ancak vatandaşlar, hızlı tren için günler öncesinden bilet talep etmelerine rağmen bilet bulamıyor. Yeterli sayıda sefer olmadığı gerekçesiyle vatandaşlar yolculuk yapamıyor. Ama bir taraftan da vatandaşların cebinden, bu garı kullansa da kullanılmasa da firmaya milyonlarca dolar ödemeye devam ediyor. Yani olan yine vatandaşa oluyor.”

YOLCULAR BİLET BULAMIYOR

Bu durumu TBMM gündemine taşıyan Karasu, Ulaştırma Bakanı’ndan “Her bir yıl ve hat da ayrı ayrı gösterilmek üzere YHT trenlerin yolcu garantisi sayısı, gerçekleşen yolcu sayısı, toplam sefer sayısı ve hak ediş tutarı nedir? Yolcu sayısı yoğunluğu ile garantilerin her yıl artış olacağı bilinmesine ve öngörülmesine karşın, YHT sefer ve tren seti sayısının yeterince artırılmamış olmasının gerekçeleri nelerdir? Talep edilen ve gerçekleşen yolcu sayısı ile tren set ve sefer sayısı arasındaki oran nasıldır?” sorularına da yanıt vermesini istedi.

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HER YIL KATLANIYOR

2016’da hizmete giren Ankara YHT Garı için yolcu başına 1,5 ABD doları+KDV garanti edildi. Son 8 yılda gar için toplam 46 milyon yolcu garantisi verildi, ancak 2016-2024 arasında toplam 16 milyon 823 bin 753 yolcu gara geldi. 2024 yılı sonu itibariyle şirkete 69 milyon 352 bin 545 dolar (Güncel kur ile 2.7 milyar lira) garanti yolcu parası ödendi. Cengiz- Limak-Kolin ortaklığı garı daha uzun yıllar işletecek. Gar için, 2019 yılında verilen 5 milyon yolcu garantisi 1 milyon 91 binde kaldığı için firmaya 7.5 milyon dolar, 2020’de ise verilen garantiler yine tutmayıp verilen 5 milyon yolcu garantisi sadece 849 binde kaldığı için 12 milyon dolar artı KDV ödeme yapıldı.